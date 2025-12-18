Hindustan Hindi News
Share Market Live Updates 18 Dec: क्या आज सुधरेगी शेयर बाजार की चाल, क्या कह रहे ग्लोबल संकेत

Share Market Live Updates 18 Dec: क्या आज सुधरेगी शेयर बाजार की चाल, क्या कह रहे ग्लोबल संकेत

संक्षेप:

Share Market Live Updates 18 Dec: गिफ्ट निफ्टी पर ट्रेंड भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स के लिए एक फ्लैट शुरुआत का संकेत देते हैं। गिफ्ट निफ्टी 25,871 लेवल के पास ट्रेडिंग कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से 15 पॉइंट या 0.06% नीचे था।

Dec 18, 2025 08:29 am IST
Share Market Live Updates 18 Dec: शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50, लगातार तीन सत्रों में गिरावट और वैश्विक बाजारों से कमजोर संकेतों के बाद गुरुवार, 17 दिसंबर को सपाट से थोड़ा नकारात्मक होने की उम्मीद है। गिफ्ट निफ्टी से शुरुआती संकेत एक सबड्यूड स्टार्ट के लिए पॉइंट करते हैं, इंडेक्स ट्रेडिंग लगभग 25,871, जो पिछले निफ्टी फ्यूचर्स से 15 पॉइंट या 0.06% नीचे है। इस बीच, एशियाई बाजार भी अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों से पहले चौथे सीधे सत्र के लिए वॉल स्ट्रीट पर बिकवाली को प्रतिबिंबित कर रहे थे।

बता दें सेंसेक्स बुधवार को 120 अंक नीचे 84,559.65 पर जबकि निफ्टी 50 42 अंक टूटकर 25,818.55 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स और निफ्टी के लिए आज के संकेत

एशियाई बाजार

एशियाई शेयर गुरुवार को नीचे खुले। हांगकांग इक्विटी फ्यूचर्स में गिरावट के साथ-साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया के शेयर जल्दी फिसल गए। हैंग सेंग फ्यूचर्स 0.6% नीचे थे, जापान का टॉपिक्स 0.5% गिर गया, ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 0.3% गिर गया, और यूरो स्टॉक्स 50 फ्यूचर्स 0.7% फिसल गया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयरों ने बुधवार को लगातार चौथे सत्र के लिए अपनी गिरावट को बढ़ाया, क्योंकि एआई-लिंक्ड शेयरों में भारी बिकवाली ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व से अतिरिक्त ब्याज दर में कटौती के बारे में आशावाद को पीछे छोड़ दिया। एसएंडपी 500 1.16% गिरकर 6,721.43 पर आ गया, नैस्डैक कंपोजिट 1.81% से 22,693.32 तक फिसल गया, और डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 228.29 अंक या 0.47% गिरकर 47,885.97 पर बंद हो गया। एआई शेयरों में भी गिरावट आई, ब्रॉडकॉम में 4%, एनवीडिया लगभग 4%, एएमडी 5% से अधिक और अल्फाबेट 3% से अधिक टूटा।

अमेरिकी डॉलर

गुरुवार को प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में तेजी बनी रही क्योंकि व्यापारियों ने यूके, यूरोप और जापान में केंद्रीय बैंक के फैसलों की लहर के लिए तैयार किया। ब्रिटेन की मुद्रास्फीति में अप्रत्याशित गिरावट के बाद स्टर्लिंग दबाव में रहा, जिससे बैंक ऑफ इंग्लैंड की दर में कटौती की उम्मीदें मजबूत हो गईं।

येन ने बुधवार को 0.6% की गिरावट को ट्रिम करते हुए, ग्रीनबैक के मुकाबले 0.2% मजबूत होकर 155.45 कर दिया। यूरो में थोड़ा बदलाव हुआ था $1.1743, जबकि स्टर्लिंग भी पिछले दिन 1.3373% की गिरावट के बाद $0.4 पर स्थिर था।

सोने की कीमतें

गुरुवार को सोना अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से नीचे स्थिर रहा। पिछले सत्र में 4,340% बढ़ने के बाद धातु 0.8 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार कर रही थी, जिससे यह अक्टूबर में अपने ऑल टाइम हाई से $40 से थोड़ा अधिक कम हो गया।

तेल की कीमतें

गुरुवार को एशियाई व्यापार में तेल की कीमतें लगभग एक डॉलर बढ़ गईं, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रवेश करने और छोड़ने वाले टैंकरों पर नाकाबंदी की घोषणा की और देश से अधिकांश निर्यात रुके रहे। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 98 सेंट या 1.7% बढ़कर 0120 जीएमटी पर 56.89 डॉलर प्रति बैरल पर था, जो शुरू में एक डॉलर से अधिक बढ़ने के बाद था। ब्रेंट क्रूड 92 सेंट या 1.54% बढ़कर 60.60 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

Drigraj Madheshia

Drigraj Madheshia
Drigraj Madheshia टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव।
