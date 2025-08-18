Share Market Live Updates 18 August: शेयर मार्केट पर जीएसटी सुधार का जादू, सेंसेक्स 81300 के पार, निफ्टी 25000 के करीब

Share Market Live Updates 18 August: बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स हो या एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी, दोनों उड़ान भर रहे हैं। सेंसेक्स आज सप्ताह के पहले दिन बंपर उछाल के साथ 81300 के पार खुला। जबकि, निफ्टी 306 अंक ऊपर 24938 के लेबल पर खुलने में कामयाब रहा।

9:15 AM Share Market Live Updates 18 August: जीएसटी सुधार के ऐलान से घरेलू शेयर मार्केट को पंख लग गए हैं। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स हो या एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी, दोनों उड़ान भर रहे हैं। सेंसेक्स आज सप्ताह के पहले दिन बंपर उछाल के साथ 81300 के पार खुला। गुरुवार के बंद के मुकाबले 718 अंक ऊपर 81315 पर। जबकि, निफ्टी तेजी का तिहरा शतक ठोक कर 306 अंक ऊपर 24938 के लेबल पर खुलने में कामयाब रहा।

आज के लिए क्या कह रहे ग्लोबल संकेत

एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख

सोमवार को एशियाई बाजारों में अलग-अलग रुझान दिखे। जापान के निक्केई 225 ने 0.11 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की और टॉपिक्स इंडेक्स 0.25 प्रतिशत चढ़ा। वहीं दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.85 प्रतिशत और कोसडैक 1.28 प्रतिशत लुढ़का। हांगकांग के हेंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स मजबूत शुरुआत की ओर इशारा कर रहे थे।

गिफ्ट निफ्टी में 210 अंकों की छलांग गिफ्ट निफ्टी सोमवार सुबह लगभग 24,894 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 210 अंक ऊपर है। यह भारतीय बाजार के तेजी से खुलने का संकेत देता है।

अमेरिकी बाजारों का हाल शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार मिले-जुले रुझान के साथ बंद हुए। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.08 प्रतिशत (34.86 अंक) चढ़कर 44,946.12 पर पहुंचा, जबकि एसएंडपी 500 में 0.29 प्रतिशत (18.74 अंक) और नैस्डैक में 0.40 प्रतिशत (87.69 अंक) की गिरावट दर्ज हुई। पूरे हफ्ते में डॉऊ जोन्स 1.74 प्रतिशत उछला।

इस हफ्ते पर निगाहें जीएसटी सुधार का प्रभाव

अमेरिका-रूस शांति वार्ता की प्रगति

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट्स

विदेशी निवेशकों का रुख

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए आयात शुल्क

आईपीओ गतिविधियां और आर्थिक आंकड़े

यूक्रेन युद्ध पर बातचीत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर चर्चा की। 17 अगस्त को उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात से पहले "बड़ी प्रगति" की बात कही।

भारत को एसएंडपी से बड़ा तोहफा रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- से बढ़ाकर BBB कर दी है। शॉर्ट टर्म रेटिंग भी A-3 से सुधरकर A-2 हुई। आर्थिक आउटलुक "स्थिर" बना रहा।

स्वतंत्रता दिवस पर बाजार रहे बंद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय शेयर और कमोडिटी बाजार बंद रहे। इससे पहले गुरुवार को सेंसेक्स 57.75 अंक (0.07 प्रतिशत) चढ़कर 80,597.66 और निफ्टी 11.95 अंक (0.05 प्रतिशत) बढ़कर 24,631.30 पर बंद हुआ था।

सोना-तेल का भाव सोना: स्पॉट गोल्ड 0.1 प्रतिशत चढ़कर $3,340.71 प्रति औंस।

कच्चा तेल: ब्रेंट क्रूड 0.21 प्रतिशत गिरकर $65.71/बैरल, डब्ल्यूटीआई 0.06 प्रतिशत लुढ़ककर $62.76/बैरल।