Share Market Live Updates 17 Sep.: आज कैसी रहेगी सेंसेक्स-निफ्टी की चाल, सोना रिकॉर्ड हाई पर

Share Market Live Updates 17 Sep.: भारतीय शेयर मार्केट के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के बुधवार को बढ़त के साथ खुलने का अनुमान है। यह उम्मीद तब है, जब एशियाई और अमेरिकी बाजारों ने गिरावट दर्ज की है। इससे पहले मंगलवार को भारतीय बाजार मजबूती से बंद हुए थे। वहीं, सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई, जिसमें यह पहली बार 3,700 डॉलर प्रति औंस से ऊपर पहुंच गया। हाजिर सोने की कीमत 0.36% बढ़कर 3,692.10 डॉलर प्रति औंस हो गई।

मंगलवार का मजबूत प्रदर्शन मंगलवार को सेंसेक्स 0.73% (लगभग 595 अंक) चढ़कर 82,380.69 पर और निफ्टी 0.68% (लगभग 170 अंक) बढ़कर 25,239.10 पर बंद हुआ। यह बढ़त भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की संभावना और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों से प्रेरित थी।

ग्लोबल मार्केट में गिरावट अमेरिकी फेड की बैठक से पहले सतर्कता के कारण एशियाई बाजारों में बुधवार को गिरावट देखी गई। जापान के निक्केई और टॉपिक्स तथा दक्षिण कोरिया के कोस्पी जैसे सूचकांक लाल निशान में रहे। अमेरिकी बाजार भी मंगलवार को नीचे बंद हुए थे।

एशियन मार्केट जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 0.45% गिर गया, जबकि टॉपिक्स इंडेक्स 0.65% गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.80% गिर गया, जबकि कोस्डैक 0.78% गिर गया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 25,392 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 61 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 125.55 अंक या 0.27% गिरकर 45,757.90 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 8.52 अंक या 0.13% गिरकर 6,606.76 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 14.79 अंक या 0.07% की गिरावट के साथ 22,333.96 पर बंद हुआ।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता भारत और अमेरिका के बीच हुई व्यापार वार्ता को 'सकारात्मक और दूरदर्शी' बताया गया है। दोनों देशों ने जल्द ही एक लाभप्रद व्यापार समझौते पर पहुंचने के लिए प्रयासों को तेज करने का फैसला किया है।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था: अमेरिकी खुदरा बिक्री और औद्योगिक उत्पादन में अगस्त महीने में उम्मीद से अधिक वृद्धि हुई।

जापान का व्यापार: जापान के निर्यात में लगातार चौथे महीने गिरावट दर्ज की गई, हालांकि व्यापार घाटा अनुमान से कम रहा।

डॉलर की स्थिति: अमेरिकी डॉलर कई प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले कमजोर हुआ।