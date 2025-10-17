Hindustan Hindi News
share market live updates 17 october nse bse gold sensex nifty top gainers losers
Share Market Live Updates 17 October: शेयर मार्केट की तेजी पर लगेगा ब्रेक या जारी रहेगी रैली, सोना नए शिखर पर

संक्षेप: Share Market Live Updates 17 October: गिफ्ट निफ्टी 25,622 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 34 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर मार्केट के सूचकांकों के लिए हल्की नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

Fri, 17 Oct 2025 07:33 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Share Market Live Updates 17 October: अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर के बीच वैश्विक बाजारों में कमजोरी के बाद भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इइंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के शुक्रवार को सतर्क नोट पर खुलने की उम्मीद है। गिफ्ट निफ्टी पर ट्रेंड भी आज भारतीय शेयर बाजार के लिए नकारात्मक शुरुआत के संकेत दे रहे हैं। अमेरिका-चीन के बीच ट्रेड वॉर बढ़ने से एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात फिसल गया।

इससे पहले गुरुवार को भारतीय शेयर बंपर तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 862.23 अंक या 1.04 प्रतिशत 83,467.66 पर बंद हुआ। जबकि, निफ्टी 50 ने 261.75 अंक या 1.03 प्रतिशत की उछाल दर्ज की। निफ्टी 25,585.30 पर बंद होने में कामयाब रहा।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट

वॉल स्ट्रीट पर रातभर में गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 1.02 प्रतिशत गिर गया, जबकि टॉपिक्स 0.83 प्रतिशत गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.47 प्रतिशत गिर गया, लेकिन कोस्डैक 0.15 प्रतिशत बढ़ा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 25,622 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 34 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर मार्केट के सूचकांकों के लिए हल्की नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को नीचे बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 301.07 अंक या 0.65 प्रतिशत गिरकर 45,952.24 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 41.98 अंक या 0.63 प्रतिशत गिरकर 6,629.08 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 107.54 अंक या 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,562.54 पर बंद हुआ।

ट्रंप-पुतिन मुलाकात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात यूक्रेन में युद्ध पर एक और शिखर सम्मेलन के लिए सहमति व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप और पुतिन अगले दो सप्ताह के भीतर बुडापेस्ट में मुलाकात कर सकते हैं।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वालर ने कहा कि वह इस महीने के अंत में अमेरिकी केंद्रीय बैंक की बैठक में ब्याज दरों में एक और कटौती के साथ सहमत हैं। फेड के सबसे नए गवर्नर स्टीफन मिरान ने अपने कुछ सहयोगियों के पक्ष की तुलना में आगामी बैठकों में अधिक आक्रामक दर में कटौती के लिए समर्थन दोहराया।

इन्फोसिस Q2 के परिणाम

इन्फोसिस दूसरी तिमाही का नेट प्रॉफिट तिमाही आधार पर 6.4 प्रतिशत से बढ़कर ₹7,365 करोड़ हो गया, जबकि राजस्व 5.2 प्रतिशत से बढ़कर ₹44,490 करोड़ हो गया। इन्फोसिस ने प्रति शेयर ₹23 का लाभांश भी घोषित किया, और लाभांश रिकॉर्ड की तिथि 27 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है।

विप्रो Q2 के नतीजे

विप्रो ने दूसरी तिमाही में ₹3,246 करोड़ का समेकित नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। तिमाही आधार पर आईटी सर्विसेज रेवेन्यू 2.5 प्रतिशत बढ़कर ₹22,641 करोड़ हो गया।

सोना 4400 डॉलर की ओर

सोने की कीमतों ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ रैली को बढ़ाया, जो 17 वर्षों में अपने सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक प्रदर्शन के लिए तैयार है। स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.9 प्रतिशत बढ़कर 4,364.79 डॉलर प्रति औंस हो गई, जो 4,378.69 डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 1.6 प्रतिशत बढ़कर 4,373.20 डॉलर हो गया।

डॉलर

डॉलर इंडेक्स लगभग तीन महीनों में अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट के लिए तैयार है। डॉलर इंडेक्स 98.23 पर थोड़ा बदल गया था। जापानी येन के मुकाबले, डॉलर 0.2 प्रतिशत कमजोर होकर 150.12 पर पहुंच गया। यूरो 0.1 प्रतिशत बढ़कर $1.1701 पर आ गया, जबकि स्टर्लिंग भी 0.1 प्रतिशत बढ़कर $1.3446 हो गया।

कच्चे तेल की कीमतें

वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर अनिश्चितता के साथ कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई, जो साप्ताहिक नुकसान की ओर बढ़ रही है। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.13 प्रतिशत गिरकर 60.98 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट फ्यूचर्स 0.16 प्रतिशत गिरकर 57.37 डॉलर पर आ गया।

Drigraj Madheshia
दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं।
