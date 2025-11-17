Share Market Live Updates 17 Nov: आज शेयर मार्केट में धूम-धड़ाके की उम्मीद

संक्षेप: Share Market Live Updates 17 Nov: गिफ्ट निफ्टी 26,017 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 66 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर मार्केट के प्रमुख सूचकांकों सेंसेक्स-निफ्टी के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

Share Market Live Updates 17 Nov: भारतीय शेयर बाजार बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50, सोमवार को तेजी के साथ खुलने की उम्मीद है, क्योंकि बिहार चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की शानदार जीत के बाद भावना में सुधार हुआ है, जिससे केंद्र में गठबंधन सरकार में स्थिरता बढ़ने की संभावना है। एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हुआ, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार भी पिछले सप्ताह मिश्रित रूप से बंद हुआ, जिसमें नैस्डैक टेक शेयरों में तेजी के कारण बढ़त के साथ बंद हुआ।

इस हफ्ते कैसी रहेगी बाजार की चाल इस सप्ताह बाजार के सहभागियों पर एफओएमसी बैठक के मिनट, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के घटनाक्रम, विदेशी कोषों के प्रवाह, सोने की कीमतों में रुझान और अन्य प्रमुख वैश्विक और घरेलू मैक्रोइकोनॉमिक डेटा सहित शेयर बाजार के प्रमुख ट्रिगर्स पर नजर रहेगी।

इससे पहले शुक्रवार को भारतीय शेयर मार्केट दिन के निचले स्तर से रिबाउंड करते हुए अधिक समाप्त हो गया. सेंसेक्स ने 84.11 पॉइंट या 0.10 प्रतिशत को 84,562.78 पर बंद करने के लिए प्राप्त किया, जबकि निफ्टी 50 ने 30.90 पॉइंट या 0.12 प्रतिशत को 25,910.05 पर सेटल किया।

सेंसेक्स के लिए आज के प्रमुख ग्लोबल संकेत एशियाई बाजार एशियाई बाजारों में सोमवार यानी आज मिलाजुला कारोबार हुआ। जापान का निक्केई 0.39 प्रतिशत और टॉपिक्स 0.44 प्रतिशत गिर गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.43 प्रतिशत की तेजी आई जबकि कोस्डैक में 0.68 प्रतिशत की तेजी आई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने थोड़ा कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 26,017 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 66 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर मार्केट के प्रमुख सूचकांकों सेंसेक्स-निफ्टी के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट अमेरिकी शेयर बाजार इस चिंता के बीच मिश्रित रूप से बंद हुआ कि फेडरल रिजर्व दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती पर रोक लगा सकता है। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.65 प्रतिशत टूटकर 47,147.48 पर बंद हुआ, जबकि एसएंडपी 500 मामूली गिरावट के साथ 6,734.11 पर बंद हुआ। नैस्डैक 0.13 प्रतिशत बढ़कर 22,900.59 पर बंद हुआ।

टैरिफ वापस लेने का आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में बड़ी मात्रा में नहीं बने दर्जनों आयातित कृषि सामानों पर टैरिफ वापस लेने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। इसमें गोमांस, कॉफी, एवोकाडो और नारियल शामिल हैं।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रिपब्लिकन ऐसे कानून पर काम कर रहे हैं, जो रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाएगा और उन्होंने कहा कि ईरान को इस सूची में जोड़ा जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि सीनेट का प्रस्तावित विधेयक मेरे लिए ठीक रहेगा।

बिहार चुनाव परिणाम भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने बिहार चुनाव 2025 में ऐतिहासिक शानदार जीत दर्ज की, राज्य की 243 सीटों में से 202 पर जीत हासिल की; इस बीच, महागठबंधन केवल 35 सीटें ही हासिल कर सका।

बिटकॉइन लुढ़का बिटकॉइन की कीमतों ने वर्ष की शुरुआत के बाद से 30 प्रतिशत से अधिक लाभ को मिटा दिया। सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें रविवार को $93,714 से नीचे गिर गईं, जिससे कीमत पिछले साल के अंत में पहुंचे समापन स्तर से नीचे आ गई। बिटकॉइन 6 अक्टूबर को रिकॉर्ड $126,251 तक बढ़ गया। टोकन ने लगभग $95,000 का ट्रेड करने के लिए नुकसान को कम किया।