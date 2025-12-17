Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Share Market Live Updates 17 Dec nse bse sensex nifty gold silver dollar rupee
Share Market Live Updates 17 Dec: आज शेयर मार्केट की कैसी रहेगी चाल, क्या सेंसेक्स-निफ्टी की गिरावट थमेगी

Share Market Live Updates 17 Dec: आज शेयर मार्केट की कैसी रहेगी चाल, क्या सेंसेक्स-निफ्टी की गिरावट थमेगी

संक्षेप:

Share Market Live Updates 17 Dec: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50, बुधवार 17 दिसंबर को सपाट रूप से खुलने के आसार हैं। गिफ्ट निफ्टी पर ट्रेंड भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स के लिए एक म्यूट शुरुआत का संकेत देते हैं। गिफ्ट निफ्टी 25,937 लेवल के पास ट्रेडिंग कर रहा था।

Dec 17, 2025 07:46 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Share Market Live Updates 17 Dec: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50, बुधवार 17 दिसंबर को सपाट रूप से खुलने के आसार हैं। गिफ्ट निफ्टी पर ट्रेंड भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स के लिए एक म्यूट शुरुआत का संकेत देते हैं। गिफ्ट निफ्टी 25,937 लेवल के पास ट्रेडिंग कर रहा था, निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से 21.5 पॉइंट या 0.08% तक. इस बीच, वॉल स्ट्रीट के मौन स्वर के बाद, कमजोर अमेरिकी नौकरियों के आंकड़ों के बाद एशियाई शेयरों ने फेडरल रिजर्व दर में कटौती की उम्मीदों को मजबूत करने के लिए बहुत कम किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार 16 दिसंबर को रुपये में गिरावट और वैश्विक बाजारों में लगातार कमजोरी के कारण सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 534 अंक या 0.63% की गिरावट के साथ 84,679.86 पर बंद हुआ।जबकि निफ्टी 50 ने 25,860.10 पर सेटल करने के लिए 167 पॉइंट या 0.64% रिट्रीट कर दिया।

सेंसेक्स और निफ्टी के लिए आज के प्रमुख संकेत

एशियाई बाजार

एशियाई बाजार बुधवार को सतर्क थे, क्योंकि मिश्रित अमेरिकी नौकरियों की रिपोर्ट ने फेडरल रिजर्व की दर पथ पर थोड़ी स्पष्टता की पेशकश की, जिससे निवेशकों को नए कदम उठाने से पहले मजबूत संकेतों का इंतजार करना पड़ा।

जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों का एमएससीआई का व्यापक सूचकांक 0.16% ऊपर उठा, जबकि जापान का निक्केई थोड़ा फिसल गया। वॉल स्ट्रीट पर मिश्रित ट्रेडिंग सत्र के बाद नैस्डैक फ्यूचर्स 0.26% नीचे थे, और एसएंडपी 500 फ्यूचर्स 0.14% गिर गए।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी पर ट्रेंड भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स के लिए एक शांत शुरुआत का संकेत देते हैं। गिफ्ट निफ्टी 25,937 लेवल के पास ट्रेडिंग कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से 21.5 पॉइंट या 0.08% तक चढ़ा था।

वॉल स्ट्रीट

अमेरिकी शेयर मंगलवार को मिश्रित बंद हुए। एसएंडपी 500 लगातार तीसरे दिन गिरकर 0.24% फिसलकर 6,800.26 पर बंद हुआ। डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में तेज गिरावट देखी गई, जो 302.30 अंक या 0.62% गिरकर 48,114.26 पर आ गई। इसके विपरीत, नैस्डैक कंपोजिट 0.23% बढ़कर 23,111.46 पर बंद हुआ।

अमेरिकी डॉलर

मंगलवार को अमेरिकी डॉलर कमजोर हो गया, जिसमें देरी से आर्थिक आंकड़ों ने उम्मीद से अधिक मजबूत नौकरी की वृद्धि दिखाई, यह दर्शाता है कि फेडरल रिजर्व आगे ब्याज दर में कटौती के साथ सावधानी से आगे बढ़ सकता है। ग्रीनबैक स्विस फ्रैंक के मुकाबले 0.18% फिसलकर 0.79475 पर आ गया, जबकि डॉलर इंडेक्स 0.11% गिरकर 98.15 पर आ गया, जो लगातार दूसरे सत्र में नुकसान की ओर बढ़ रहा है।

सोने की कीमतें

अमेरिकी नौकरियों के सुस्त आंकड़ों के बाद ब्याज दर में कटौती के आसपास उम्मीदों को बदलने में विफल रहने के बाद सोना स्थिर रहा। बुलियन 4,305 डॉलर प्रति औंस के करीब मंडराता है, पिछले सत्र में मामूली पुलबैक के बाद, जिसने पांच दिवसीय जीत का सिलसिला समाप्त कर दिया। सिंगापुर में सुबह 7:23 बजे तक, सोना 0.1% बढ़कर 4,306.05 डॉलर पर था, जो अक्टूबर के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर 4,381.52 के $80 के भीतर रहा। चांदी 0.1% गिरकर 63.70 डॉलर पर आ गई, जबकि प्लैटिनम कम हो गया और पैलेडियम में तेजी आई।

कच्चा तेल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वेनेजुएला में प्रवेश करने और छोड़ने वाले सभी स्वीकृत तेल टैंकरों की "पूर्ण और पूर्ण" नाकाबंदी का आदेश देने के बाद बुधवार को तेल की कीमतों में उछाल आया, जिससे पहले से ही कमजोर मांग के बीच भू-राजनीतिक तनाव बढ़ गया। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 53 सेंट या 0.9% बढ़कर 0105 GMT पर 59.46 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 55 सेंट या 1% बढ़कर 55.82 डॉलर हो गया।

पिछले सत्र में तेज गिरावट के बाद पलटाव हुआ, जब रूस-यूक्रेन शांति वार्ता में प्रगति पर तेल पांच साल के निचले स्तर के करीब आ गया। ट्रंप का आदेश एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है, राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के नेतृत्व को एक विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में भी नामित किया है। एक अमेरिकी तेल व्यापारी ने कहा कि इस कदम से प्रति दिन 0.4-0.5 मिलियन बैरल बाधित हो सकता है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में 1-2 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि हो सकती है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Share Market Live Updates Sensex Today NIFTY 50 अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।