Share Market Live Updates 17 Dec: आज शेयर मार्केट की कैसी रहेगी चाल, क्या सेंसेक्स-निफ्टी की गिरावट थमेगी

Share Market Live Updates 17 Dec: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50, बुधवार 17 दिसंबर को सपाट रूप से खुलने के आसार हैं। गिफ्ट निफ्टी पर ट्रेंड भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स के लिए एक म्यूट शुरुआत का संकेत देते हैं। गिफ्ट निफ्टी 25,937 लेवल के पास ट्रेडिंग कर रहा था, निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से 21.5 पॉइंट या 0.08% तक. इस बीच, वॉल स्ट्रीट के मौन स्वर के बाद, कमजोर अमेरिकी नौकरियों के आंकड़ों के बाद एशियाई शेयरों ने फेडरल रिजर्व दर में कटौती की उम्मीदों को मजबूत करने के लिए बहुत कम किया।

बता दें भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार 16 दिसंबर को रुपये में गिरावट और वैश्विक बाजारों में लगातार कमजोरी के कारण सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 534 अंक या 0.63% की गिरावट के साथ 84,679.86 पर बंद हुआ।जबकि निफ्टी 50 ने 25,860.10 पर सेटल करने के लिए 167 पॉइंट या 0.64% रिट्रीट कर दिया।

सेंसेक्स और निफ्टी के लिए आज के प्रमुख संकेत एशियाई बाजार एशियाई बाजार बुधवार को सतर्क थे, क्योंकि मिश्रित अमेरिकी नौकरियों की रिपोर्ट ने फेडरल रिजर्व की दर पथ पर थोड़ी स्पष्टता की पेशकश की, जिससे निवेशकों को नए कदम उठाने से पहले मजबूत संकेतों का इंतजार करना पड़ा।

जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों का एमएससीआई का व्यापक सूचकांक 0.16% ऊपर उठा, जबकि जापान का निक्केई थोड़ा फिसल गया। वॉल स्ट्रीट पर मिश्रित ट्रेडिंग सत्र के बाद नैस्डैक फ्यूचर्स 0.26% नीचे थे, और एसएंडपी 500 फ्यूचर्स 0.14% गिर गए।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी पर ट्रेंड भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स के लिए एक शांत शुरुआत का संकेत देते हैं। गिफ्ट निफ्टी 25,937 लेवल के पास ट्रेडिंग कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से 21.5 पॉइंट या 0.08% तक चढ़ा था।

वॉल स्ट्रीट अमेरिकी शेयर मंगलवार को मिश्रित बंद हुए। एसएंडपी 500 लगातार तीसरे दिन गिरकर 0.24% फिसलकर 6,800.26 पर बंद हुआ। डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में तेज गिरावट देखी गई, जो 302.30 अंक या 0.62% गिरकर 48,114.26 पर आ गई। इसके विपरीत, नैस्डैक कंपोजिट 0.23% बढ़कर 23,111.46 पर बंद हुआ।

अमेरिकी डॉलर मंगलवार को अमेरिकी डॉलर कमजोर हो गया, जिसमें देरी से आर्थिक आंकड़ों ने उम्मीद से अधिक मजबूत नौकरी की वृद्धि दिखाई, यह दर्शाता है कि फेडरल रिजर्व आगे ब्याज दर में कटौती के साथ सावधानी से आगे बढ़ सकता है। ग्रीनबैक स्विस फ्रैंक के मुकाबले 0.18% फिसलकर 0.79475 पर आ गया, जबकि डॉलर इंडेक्स 0.11% गिरकर 98.15 पर आ गया, जो लगातार दूसरे सत्र में नुकसान की ओर बढ़ रहा है।

सोने की कीमतें अमेरिकी नौकरियों के सुस्त आंकड़ों के बाद ब्याज दर में कटौती के आसपास उम्मीदों को बदलने में विफल रहने के बाद सोना स्थिर रहा। बुलियन 4,305 डॉलर प्रति औंस के करीब मंडराता है, पिछले सत्र में मामूली पुलबैक के बाद, जिसने पांच दिवसीय जीत का सिलसिला समाप्त कर दिया। सिंगापुर में सुबह 7:23 बजे तक, सोना 0.1% बढ़कर 4,306.05 डॉलर पर था, जो अक्टूबर के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर 4,381.52 के $80 के भीतर रहा। चांदी 0.1% गिरकर 63.70 डॉलर पर आ गई, जबकि प्लैटिनम कम हो गया और पैलेडियम में तेजी आई।

कच्चा तेल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वेनेजुएला में प्रवेश करने और छोड़ने वाले सभी स्वीकृत तेल टैंकरों की "पूर्ण और पूर्ण" नाकाबंदी का आदेश देने के बाद बुधवार को तेल की कीमतों में उछाल आया, जिससे पहले से ही कमजोर मांग के बीच भू-राजनीतिक तनाव बढ़ गया। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 53 सेंट या 0.9% बढ़कर 0105 GMT पर 59.46 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 55 सेंट या 1% बढ़कर 55.82 डॉलर हो गया।