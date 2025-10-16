Share Market Live Updates 16 October: शेयर मार्केट में तेजी रहेगी बरकरार या लगेगा ब्रेक, सोने की उड़ान जारी

संक्षेप: Share Market Live Updates 16 October: गिफ्ट निफ्टी 25,451 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 26 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर मार्केट के सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

Share Market Live Updates 16 October: वैश्विक बाजारों में तेजी के बाद गुरुवार को भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। प्रमुख बैंकों की मजबूत कमाई के बाद एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार के सूचकांक ज्यादातर हरे निशान में बंद हुए। वहीं, सोने की उड़ान जारी है और यह एक नए ऑल टाइम हाई 4225.69 डॉलर पर पहुंच गया है।

बुधवार को, भारतीय शेयर बाजार मजबूत उछाल के साथ बंद हुआ। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 575 अंक उछल कर 82,605.43 पर बंद हुआ जबकि, निफ्टी 178 अंकों की छलांग लगाकर 25,323 पर बंद होने में कामयाब रहा।

आज के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत एशियाई बाजार वॉल स्ट्रीट पर रातोंरात बढ़त के साथ एशियाई बाजारों में गुरुवार को बढ़त रही। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 0.95 प्रतिशत उछल गया, जबकि टॉपिक्स इंडेक्स 0.8 प्रतिशत बढ़ गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 1.09 प्रतिशत बढ़ा, जबकि कोस्डैक 0.2 प्रतिशत बढ़ा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 25,451 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 26 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर मार्केट के सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को ज्यादातर ऊपर बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.04 प्रतिशत गिरकर 46,253.31 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 ने 0.40 प्रतिशत की बढ़त हासिल की और 6,671.06 पर बंद हुआ। नैस्डैक 0.66 प्रतिशत बढ़कर 22,670.08 पर बंद हुआ।

ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा और मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के अन्य सदस्यों ने इस महीने की शुरुआत में ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश देखी, लेकिन उन्होंने इस फैसले को उचित समय के लिए छोड़ दिया। बैठक के दौरान, मल्होत्रा ने कहा कि अनुमानों में गिरावट के परिणामस्वरूप हेडलाइन और मुख्य मुद्रास्फीति के लिए सौम्य दृष्टिकोण वृद्धि को और समर्थन देने के लिए नीतिगत गुंजाइश खोलती है।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता से जुड़े एक बड़े अपडेट में सरकार के सूत्रों ने बुधवार (15 अक्टूबर) को कहा कि एक वार्ताकार दल इस समय अमेरिका में है और दोनों पक्षों के लिए 'फायदे का समाधान' खोजने की कोशिश कर रहा है।

भारत में बेरोजगारी दर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि के कारण अगस्त में 5.1 प्रतिशत से सितंबर में 5.2 प्रतिशत तक बढ़ गई। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी अगस्त में 4.3 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 4.6 प्रतिशत हो गई, जबकि शहरी बेरोजगारी इसी अवधि में 6.7 प्रतिशत से बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गई।

सोने की कीमतें लगातार भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं और अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के बीच सुरक्षित हेवन मांग पर सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं। स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.4 प्रतिशत बढ़कर 4,224.79 डॉलर प्रति औंस हो गई, जो 4225.69 डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.9 प्रतिशत बढ़कर 4,239.70 डॉलर हो गया।