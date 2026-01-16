Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़share market live updates 16 jan nse bse sensex nifty top gainers losers
Share Market Live Updates 16 Jan: गिफ्ट निफ्टी के अच्छे संकेत से शेयर मार्केट में आज तेजी की उम्मीद

Share Market Live Updates 16 Jan: गिफ्ट निफ्टी के अच्छे संकेत से शेयर मार्केट में आज तेजी की उम्मीद

संक्षेप:

Share Market Live Updates 16 Jan: गिफ्ट निफ्टी लगभग 25,787 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 68 अंकों का प्रीमियम है। यह भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए एक सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

Jan 16, 2026 07:39 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Share Market Live Updates 16 Jan: भारतीय शेयर मार्केट के प्रमुख सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी 50 के आज शुक्रवार को मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच ऊंची शुरुआत करने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार रहा, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार ने बैंक और चिप स्टॉक्स की अगुवाई में कल रात को मजबूती के साथ समापन किया। गुरुवार को महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के कारण बीएसई और एनएसई में कारोबार बंद रहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बीते सत्र का हाल

बुधवार को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर जारी अनिश्चितता और लगातार विदेशी पूंजी की निकासी से प्रभावित होकर भारतीय शेयर बाजार दूसरे लगातार सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 244.98 अंक (0.29 प्रतिशत) गिरकर 83,382.71 पर और निफ्टी 50, 66.70 अंक (0.26 प्रतिशत) की गिरावट के साथ 25,665.60 पर बंद हुआ।

आज के लिए प्रमुख ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट

शुक्रवार को एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख देखने को मिल रहा है। जापान का निक्केई 225, 0.52 प्रतिशत गिरा और टोपिक्स 0.57 प्रतिशत टूटा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.26 प्रतिशत चढ़ा, जबकि कोसडैक 0.59 प्रतिशत नीचे रहा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स एक ऊंची शुरुआत का संकेत दे रहे थे।

गिफ्ट निफ्टी का स्तर

गिफ्ट निफ्टी लगभग 25,787 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 68 अंकों का प्रीमियम है। यह भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए एक सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का प्रदर्शन

अमेरिकी शेयर बाजार ने दो दिन की गिरावट के बाद कल बैंक और चिप स्टॉक्स की अगुवाई में तेजी के साथ समापन किया। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 292.81 अंक (0.60 प्रतिशत) चढ़कर 49,442.44 पर पहुंचा, जबकि एसएंडपी 500, 17.87 अंक (0.26 प्रतिशत) बढ़कर 6,944.47 पर रहा। नैस्डैक कम्पोजिट 58.27 अंक (0.25 प्रतिशत) की बढ़त के साथ 23,530.02 पर बंद हुआ।

प्रमुख वैश्विक शेयरों में हलचल

एनवीडिया के शेयर में 2.10 प्रतिशत, एएमडी के शेयर में 1.93 प्रतिशत, ब्लैकरॉक के शेयर में 5.9 प्रतिशत, गोल्डमैन सैक्स के शेयर में 4.6 प्रतिशत और मॉर्गन स्टेनली के शेयर में 5.8 प्रतिशत की तेजी रही। टीएसएमसी के अमेरिका में सूचीबद्ध शेयरों में 4.4 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई।

अमेरिकी बेरोजगारी दावे के आंकड़े

बेरोजगारी लाभ के लिए नए आवेदन करने वाले अमेरिकियों की संख्या पिछले सप्ताह अप्रत्याशित रूप से घट गई। 10 जनवरी को समाप्त सप्ताह के लिए राज्य बेरोजगारी लाभ के प्रारंभिक दावे 9,000 घटकर मौसमी रूप से समायोजित 198,000 हो गए। रॉयटर्स के सर्वेक्षण में शामिल अर्थशास्त्रियों ने नवीनतम सप्ताह के लिए 215,000 दावों का अनुमान लगाया था।

अन्य प्रभावित करने वाले कारक

बीएमसी चुनाव नतीजे

ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीएमसी चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की आसान जीत का अनुमान लगाया है। एक्सिस माइ इंडिया, जेवीसी और सकाल द्वारा कराए गए एग्जिट पोल में महाराष्ट्र की सत्ताधारी गठबंधन के लिए मुंबई की नगर निगम में जीत का अनुमान लगाया गया है। BMCसहित महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के लिए मतदान 15 जनवरी को हुआ था और मतगणना आज, 16 जनवरी को की जाएगी।

अमेरिकी डॉलर में तेजी

बेरोजगारी दावों में अप्रत्याशित गिरावट के बाद अमेरिकी डॉलर छह हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंच गया। डॉलर इंडेक्स 0.24 प्रतिशत बढ़कर 99.31 पर पहुंच गया और 2 दिसंबर के बाद के सर्वोच्च स्तर 99.49 को छू लिया।

सोने के भाव में गिरावट

अमेरिकी साप्ताहिक बेरोजगारी दावों के आंकड़े कमजोर रहने से डॉलर मजबूत हुआ, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के प्रति नरम रुख ने सोने के लिए सुरक्षित पनाहगार की मांग पर और दबाव डाला। स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.1 प्रतिशत गिरकर 4,614.93 डॉलर प्रति औंस रह गई।

कच्चे तेल की कीमतें

जून के बाद सबसे बड़ी गिरावट के बाद कच्चे तेल की कीमतें स्थिर हो गईं, क्योंकि अमेरिका ने संकेत दिया कि वह अभी के लिए ईरान पर हमला करने से बचेगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल 4.15 प्रतिशत गिरकर 63.76 डॉलर प्रति बैरल रहा, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स गुरुवार को 4.6 प्रतिशत गिरने के बाद 0.25 प्रतिशत बढ़कर 59.34 डॉलर प्रति बैरल पर है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Share Market Live Updates Sensex NIFTY 50 अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।