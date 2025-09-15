Share Market Live Updates 15 Sep.: शेयर मार्केट की सुस्त शुरुआत, सेंसेक्स और निफ्टी की ग्रीन ओपनिंग

Share Market Live Updates 15 Sep.: शेयर मार्केट की आज शुरुआत बेहद सुस्त रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 20 अंकों की बढ़त के साथ 81925 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक 4.90 अंक ऊपर 25118 के लेवल पर खुला।

Share Market Live Updates 15 Sep.: ग्लोबल बाजारों से मिले-जुले संकेतों के कारण सोमवार को भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 के गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। एशियाई बाजारों में ज्यादातर अधिक कारोबार हुआ, जबकि अमेरिकी बाजार मिश्रित रहे। निवेशक इस सप्ताह भारत-अमेरिका व्यापार सौदे, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति, भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते, विदेशी पूंजी प्रवाह और अन्य आर्थिक आंकड़ों पर ध्यान देंगे।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत एशियाई बाजार: दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.47% बढ़ा, जबकि हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया। जापान और मलेशिया के बाजार छुट्टी के कारण बंद रहे।

अमेरिकी बाजार: शुक्रवार को डॉऊ जोन्स 0.59% गिरकर 45,834.22 पर बंद हुआ, एसएंडपी 500 0.05% गिरकर 6,584.29 पर रहा, लेकिन नैस्डैक 0.45% बढ़कर 22,141.10 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। सप्ताह भर में एसएंडपी 500 में 1.6%, डॉऊ जोन्स में 1% और नैस्डैक में 2% की बढ़त दर्ज की गई।

गिफ्ट निफ्टी: गिफ्ट निफ्टी 25,161 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से 43 अंक कम है, जो भारतीय बाजार के लिए नकारात्मक संकेत है।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता अमेरिका और चीन ने मैड्रिड में व्यापार संबंधों पर वार्ता शुरू की। अमेरिका ने चीन से रूसी तेल की खरीद पर शुल्क लगाने की मांग की, जिससे तनाव बना हुआ है। इस वार्ता के परिणाम भारत सहित वैश्विक बाजारों को प्रभावित कर सकते हैं।

भारत की मुद्रास्फीति: अगस्त में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 2.07% हो गई, जो जुलाई के 1.61% से अधिक है। अर्थशास्त्रियों ने 2.2% की उम्मीद की थी।

सेबी के सुधार सेबी के निदेशक मंडल ने कई सुधारों को मंजूरी दी, जिनमें न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) में छूट, कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए आसान मानदंड, आरईआईटी को "इक्विटी" के रूप में पुनर्वर्गीकृत करना, और म्यूचुअल फंड के लिए अधिकतम निकास भार को कम करना शामिल है।

सोना और कच्चे तेल की कीमतें सोना: सोने की कीमतें स्थिर रहीं और रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब बनी रहीं। हाजिर सोना 3,636.73 डॉलर प्रति औंस पर था, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.2% गिरकर 3,673.60 डॉलर पर पहुंच गया।

कच्चा तेल: रूसी रिफाइनरियों पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों के प्रभाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.18% बढ़कर 67.11 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 0.22% बढ़कर 62.83 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।