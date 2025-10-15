Hindustan Hindi News
बिज़नेस न्यूज़

Share Market Live Updates 15 October: शेयर मार्केट में आज रौनक लौटने की उम्मीद

संक्षेप: Share Market Live Updates 15 October: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के आज बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। गिफ्ट निफ्टी 25,288 लेवल के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 82 अंकों का प्रीमियम था।

Wed, 15 Oct 2025 07:47 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Share Market Live Updates 15 October: वैश्विक बाजारों में मिले जुले संकेतों के बीच बुधवार को भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते ट्रेड टेंशन के बीच एशियाई बाजारों में तेजी रही। जबकि, अमेरिकी शेयर बाजार मिलेजुले लेवल पर बंद हुए। दूसरी ओर मंगलवार को भारतीय स्टॉक मार्केट लगातार दूसरे सत्र में नुकसान के साथ बंद हुआ। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स ने 297 अंक टूटकर 82,029 पर बंद हुआ। जबकि निफ्टी 81 अंक नीचे 25,145 के स्तर पर बंद हुआ।

क्या हैं आज के ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती के बढ़ते दांव से एशियाई बाजारों में बुधवार को बढ़त रही। जापान के निक्केई 225 इंडेक्स में 0.82 प्रतिशत की तेजी आई, जबकि टॉपिक्स में 0.75 प्रतिशत की तेजी आई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.2 प्रतिशत उछला, जबकि कोस्डैक 0.83 प्रतिशत बढ़ा।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 25,288 लेवल के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 82 अंकों का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों सेंसेक्स-निफ्टी के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को मिश्रित बंद हुए। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 202.88 अंक या 0.44 प्रतिशत बढ़कर 46,270.46 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 10.41 अंक या 0.16 प्रतिशत गिरकर 6,644.31 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 172.91 अंक या 0.76 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,521.70 पर बंद हुआ।

अमेरिका-चीन ट्रेड टेंशन

अमेरिका और चीन ने समुद्री शिपिंग फर्मों पर अतिरिक्त बंदरगाह शुल्क लेना शुरू कर दिया जो सब कुछ स्थानांतरित करते हैं। चीन ने कहा कि उसने अमेरिका के स्वामित्व वाले, संचालित, निर्मित या फ्लैग्ड जहाजों पर विशेष शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है, लेकिन स्पष्ट किया कि चीन निर्मित जहाजों को शुल्क से छूट दी जाएगी।

IMF ने भारत के GDP ग्रोथ अनुमानों को बढ़ाया

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने FY26 के लिए भारत की GDP वृद्धि के अनुमान को 6.4 प्रतिशत के अपने पहले के अनुमान की तुलना में 6.6 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। अपने नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक में, एजेंसी ने 2026-27 के लिए विकास पूर्वानुमान को 20 bps से घटाकर 6.2 प्रतिशत कर दिया। आईएमएफ ने वैश्विक विकास को 2024 में 3.3 प्रतिशत से धीमा करके 2025 में 3.2 प्रतिशत और 2026 में 3.1 प्रतिशत करने का अनुमान लगाया है।

सोने की कीमतें

सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब मंडरा रही हैं, क्योंकि निवेशकों ने नए सिरे से अमेरिका-चीन व्यापार तनाव पर सुरक्षित हेवन बुलियन की ओर रुख किया। स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.4 प्रतिशत बढ़कर 4,155.99 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोने का वायदा 0.3 प्रतिशत बढ़कर 4,174.30 डॉलर हो गया।

डॉलर

ट्रेजरी यील्ड पॉवेल की टिप्पणियों के बाद अमेरिकी डॉलर रक्षात्मक था, इस महीने ब्याज दर में कटौती पर दांव लगाने के बाद। डॉलर इंडेक्स पिछले सत्र में 0.2 प्रतिशत की गिरावट के बाद 99.055 पर सपाट था, रॉयटर्स ने बताया। ग्रीनबैक 151.80 येन पर स्थिर था, और यूरो $1.1606 पर दृढ़ रहा।

कच्चे तेल की कीमतें

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि निवेशकों ने 2026 में आपूर्ति अधिशेष की अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की चेतावनी का वजन किया। ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 0.16 प्रतिशत गिरकर 62.29 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट फ्यूचर्स 0.14 प्रतिशत गिरकर 58.62 डॉलर पर आ गया। पिछले कारोबारी सत्र में दोनों कॉन्ट्रैक्ट पांच महीने के निचले स्तर पर बंद हुए थे।

