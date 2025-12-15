Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़share market live updates 15 dec nse bse gold dollar sensex nifty top gainers losers
Share Market Live Updates 15 Dec: आज कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल

Share Market Live Updates 15 Dec: आज कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल

संक्षेप:

Share Market Live Updates 15 Dec: गिफ्ट निफ्टी के रुझानों ने लगातार दो सत्रों में बढ़त के बाद घरेलू इक्विटी के लिए कमजोर शुरुआत की ओर भी इशारा किया। गिफ्ट निफ्टी निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से 98 अंक या 0.4% की गिरावट के साथ 26,037 अंक के करीब चल रहा था।

Dec 15, 2025 07:45 am IST
Share Market Live Updates 15 Dec: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50, सोमवार, 15 दिसंबर को कमजोर नोट पर खुलने के आसार हैं, क्योंकि शुक्रवार को अमेरिकी शेयरों के निचले स्तर पर बंद हुए और एशियाई बाजारों से आज व्यापक रूप से नकारात्मक संकेत दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी के रुझानों में लगातार दो सत्रों में तेजी के बाद घरेलू शेयर बाजारों की शुरुआत में नरमी रही। गिफ्ट निफ्टी निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से 98 अंक या 0.4% की गिरावट के साथ 26,037 अंक के करीब चल रहा था। इससे पहले शुक्रवार को सेंसेक्स 450 अंक या 0.53% चढ़कर 85,267.66 पर बंद हो गया, जबकि निफ्टी 50 ने 148 पॉइंट या 0.57% ऊपर 26,046.95 पर सेटल हुआ।

सेंसेक्स और निफ्टी के लिए आज के संकेत

एशियाई बाजार

एशियाई बाजार 2025 के अंतिम पूर्ण कारोबारी सप्ताह में कम खुले। एमएससीआई का क्षेत्रीय इक्विटी सूचकांक 0.4% फिसल गया, जबकि दक्षिण कोरिया, एआई उत्साह का एक प्रमुख लाभार्थी, 2% से अधिक गिर गया।

हैंग सेंग फ्यूचर्स 1% नीचे थे, जापान का टॉपिक्स थोड़ा बदल गया था, और ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 0.8% फिसल गया। इस बीच, यूरो स्टॉक्स 50 फ्यूचर्स 0.1% ऊपर गया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी के रुझानों ने लगातार दो सत्रों में बढ़त के बाद घरेलू इक्विटी के लिए कमजोर शुरुआत की ओर भी इशारा किया। गिफ्ट निफ्टी निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से 98 अंक या 0.4% की गिरावट के साथ 26,037 अंक के करीब चल रहा था।

वॉल स्ट्रीट

अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को गिरावट रही। एसएंडपी 500 1.07% गिरकर 6,827.41 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 1.69% गिरकर 23,195.17 पर आ गया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 245.96 अंक या 0.51% फिसलकर 48,458.05 पर बंद हुआ।

डॉलर की नरम शुरुआत

डॉलर को सोमवार को नुकसान पहुंचा, जबकि यूरो और स्टर्लिंग इस सप्ताह केंद्रीय बैंक के प्रमुख फैसलों से पहले स्थिर रहे। शुरुआती कारोबार में आज जापानी मुद्रा 0.1% फिसलकर 155.94 प्रति डॉलर पर आ गई।

बैंक ऑफ जापान दर बढ़ाएगा

जापान के बड़े निर्माताओं के बीच विश्वास चार साल के उच्च स्तर पर चढ़ गया, जिससे उम्मीदें मजबूत हुईं कि बैंक ऑफ जापान इस सप्ताह ब्याज दरें बढ़ा सकता है।

सोने की कीमतें

सोमवार को बुलियन 4,305 डॉलर प्रति औंस के करीब मंडरा रहा था, सिंगापुर में सुबह 7:47 बजे तक कीमतें 0.2% बढ़कर 4,306.33 डॉलर प्रति औंस हो गईं। शुक्रवार को 2.5% फिसलने के बाद चांदी 0.1% बढ़कर 62.0140 डॉलर पर पहुंच गई। प्लेटिनम चढ़ा, जबकि पैलेडियम में गिरावट आई।

तेल की कीमतें

कच्चे तेल की कीमतें लगभग दो महीनों में अपने सबसे निचले स्तर से वापस आ गईं। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट पिछले सत्र में 1.5% की गिरावट के बाद 58 डॉलर प्रति बैरल की ओर चढ़ गया, जबकि ब्रेंट 61 डॉलर से ऊपर बंद हुआ। बढ़ती आपूर्ति की बढ़ती संख्या की चिंताओं के बीच इस साल तेल की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है।

बिटकॉइन की कीमतें

बिटकॉइन रविवार को सप्ताहांत के कारोबार में गिरावट के बीच $ 89,000 से नीचे फिसल गया, क्योंकि निवेशक आर्थिक डेटा रिलीज और केंद्रीय बैंक की घोषणाओं के एक भरे सप्ताह से पहले सतर्क हो गए। UTC, पिछले 24 घंटों में लगभग 0.9% नीचे, सप्ताह के लिए थोड़ा अधिक, फिर भी पिछले महीने में लगभग 7.6% कम है।

ईथर ने $3,104 के करीब कारोबार किया, दिन में गिरावट आई, लेकिन पिछले सप्ताह में 2% से अधिक की वृद्धि हुई, साप्ताहिक आधार पर बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन किया।

