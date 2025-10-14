Share Market Live Updates 14 October: शेयर मार्केट में तेजी, सेंसेक्स 82500 और निफ्टी 25300 के करीब,HCL टेक में उछाल

Share Market Live Updates 14 October: सेंसेक्स 151 अंकों की बढ़त के साथ 82,478 पर पहुंच गया है। जबकि, निफ्टी 57 अंक ऊपर 25284 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी टॉप गेनर्स की लिस्ट में टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ओएनजीसी, श्रीराम फाइनेंस और इन्फोसिस हैं। इनमें 1.18 से 1.79 पर्सेंट तक की तेजी है।

9:38 AM Share Market Live Updates 14 October: शेयर मार्केट में अभी रौनक है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 151 अंकों की बढ़त के साथ 82,478 पर पहुंच गया है। जबकि, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाले बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 57 अंक ऊपर 25284 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी टॉप गेनर्स की लिस्ट में टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ओएनजीसी, श्रीराम फाइनेंस और इन्फोसिस हैं। इनमें 1.18 से 1.79 पर्सेंट तक की तेजी है।

टॉप लूजर्स की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी, एक्सिस बैंक, टाइटन, अडानी पोर्ट्स और एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स हैं।

9:15 AM Share Market Live Updates 14 October: शेयर मार्केट की शुरुआत आज हरे निशान के साथ हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 77 अंकों की बढ़त के साथ 82,405 पर खुला। जबकि, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाले बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 अंक ऊपर 25278 के लेवल पर खुलने में कामयाब रहा।

Share Market Live Updates 14 October: ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेतों के बाद मंगलवार को भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 के सपाट नोट पर खुलने की उम्मीद है। एशियाई मार्केटों में मिलाजुला कारोबार हुआ, जबकि अमेरिकी शेयर मार्केट रातोंरात बढ़त के साथ बंद हुआ। इसमें नैस्डैक 27 मई के बाद से सबसे बड़ी एक दिवसीय बढ़त दर्ज की।

वहीं, सोमवार को भारतीय शेयर मार्केट के सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 173.77 अंक गिरकर 82,327.05 पर बंद हो गया, जबकि निफ्टी 58 अंक नीचे 25,227.35 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत वॉल स्ट्रीट पर रात भर में तेजी के बावजूद एशियाई मार्केटों में मंगलवार को मिलाजुला कारोबार हुआ। जापान के बेंचमार्क निक्केई 225 इंडेक्स में 1.10 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि टॉपिक्स 1.31 प्रतिशत गिर गया. दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 1.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कोस्डैक में 0.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 25,312 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 3 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर मार्केट के सूचकांकों के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सुलह के रुख पर जोर देने के बाद सोमवार को अमेरिकी शेयर मार्केट तेजी से ऊपर बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 1.29 प्रतिशत से 46,067.58 तक रैली की, जबकि एसएंडपी 500 ने 6,654.72 पर सत्र समाप्त करने के लिए 1.56 प्रतिशत की छलांग लगाई। नैस्डैक 2.21 प्रतिशत बढ़कर 22,694.61 पर बंद हुआ।

ईजरायल-हमास शांति समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप "ऐतिहासिक गाजा शांति समझौते" के लिए एक आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह में कतर, मिस्र और तुर्की के नेताओं में शामिल हुए। गाजा युद्धविराम समझौते के एक हिस्से के रूप में, हमास ने गाजा से अंतिम जीवित इजरायली बंधकों को मुक्त कर दिया और इज़राइल ने फिलिस्तीनी बंदियों को घर भेज दिया।

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध अमेरिका और चीन समुद्री शिपिंग फर्मों पर बंदरगाह शुल्क वसूलना शुरू कर देंगे जो छुट्टी के खिलौनों से लेकर कच्चे तेल तक सब कुछ स्थानांतरित करते हैं। चीन ने कहा कि उसने अमेरिका के स्वामित्व वाले, संचालित, निर्मित या फ्लैग्ड जहाजों पर विशेष शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है, लेकिन स्पष्ट किया कि चीन निर्मित जहाजों को शुल्क से छूट दी जाएगी।

भारत की खुदरा मुद्रास्फीति भारत की खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में 8 साल के निचले स्तर 1.54 प्रतिशत पर धीमी हो गई और भारतीय रिजर्व बैंक के कम्फर्ट जोन से नीचे फिसल गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अगस्त में 2.07 प्रतिशत और सितंबर 2024 में 5.49 प्रतिशत थी। इससे पहले जून 2017 में यह 1.46 प्रतिशत थी।

HCL टेक Q2 के परिणाम इस वित्त वर्ष में HCL टेक्नोलॉजीज का नेट प्रॉफिट 10.2 प्रतिशत तिमाही आधार पर बढ़कर ₹4,236 करोड़ हो गया, जबकि राजस्व 5.2 प्रतिशत QoQ से बढ़कर ₹31,942 करोड़ हो गया। EBIT 11.3 प्रतिशत से 5,503 करोड़ तक बढ़ गया, जबकि EBIT मार्जिन में 95 bps QoQ से 17.25 प्रतिशत तक सुधार हुआ। आईटी प्रमुख ने 12 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की।