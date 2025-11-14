Hindustan Hindi News
Share Market Live Updates 14 Nov: बिहार चुनाव की काउंटिग के बीच रिकवरी मोड में शेयर मार्केट

Fri, 14 Nov 2025 09:14 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
9:45 AM Share Market Live Updates 14 Nov: बिहार चुनाव की मतगणना से मिल रहे शुरुआती रुझानों के बीच शेयर मार्केट अब रिकवरी मोड में है। शुरुआती रुझानों में एनडीए 155 सीटों पर आगे चल रही है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 85 अंकों की गिरावट के साथ 84392 पर पहुंच गया है। एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी भी अब केवल 19 अंक नीचे 25860 पर है।

9:15 AM Share Market Live Updates 14 Nov: बिहार चुनाव की मतगणना से मिल रहे शुरुआती रुझानों के बीच शेयर मार्केट गिरावट के साथ खुला। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 418 अंकों की गिरावट के साथ 84060 पर खुला। एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी भी 111 अंक नीचे 25767 के लेवल पर खुला।

Share Market Live Updates 14 Nov: पूरे देश की नजरें बिहार चुनाव के आज आने वाले रिजल्ट पर टिकी हैं। शेयर मार्केट की चाल भी आज मतगणना के रुझानों के हिसाब से होगी। दूसरी ओर अगर आज ग्लोबल संकेतों की बात करें तो टेक और एआई शेयरों में गिरावट के कारण ग्लोबल बाजारों में बिकवाली के बाद भारतीय शेयर मार्केट बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के शुक्रवार को गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में रातोंरात गिरावट दर्ज की गई, सभी तीन प्रमुख अमेरिकी शेयर सूचकांकों ने एक महीने से अधिक समय में अपनी सबसे तेज दैनिक प्रतिशत गिरावट दर्ज की। जबकि, गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार उच्च स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग पर सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स ने 12.16 पॉइंट या 0.01 प्रतिशत को 84,478.67 पर बंद करने के लिए प्राप्त किया, जबकि निफ्टी 50 ने 3.35 पॉइंट या 0.01 प्रतिशत को 25,879.15 पर सेटल किया।

वैश्विक बाजारों में आज सेंसेक्स के लिए कुछ खास संकेत

एशियाई बाजार

एशियाई बाजारों में शुक्रवार को गिरावट के साथ वॉल स्ट्रीट पर रातोंरात गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 1.31 प्रतिशत गिर गया, जबकि टॉपिक्स 1.03 प्रतिशत गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.51 प्रतिशत फिसल गया और कोस्डैक 1.42 प्रतिशत गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 25,848 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 106 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर मार्केट के सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट

अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को तेजी से नीचे बंद हुआ क्योंकि निवेशकों ने मुद्रास्फीति के कारण ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को कम कर दिया। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 1.65 प्रतिशत से 47,457.22 तक अस्वीकार कर दिया, जबकि एसएंडपी 500 ने सत्र को 6,737.49 पर समाप्त करने के लिए 1.66 प्रतिशत गिरा दिया। नैस्डैक 2.29 प्रतिशत गिरकर 22,870.36 पर बंद हुआ।

बिहार चुनाव रिजल्ट

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे और सभी 243 विधानसभा सीटों की मतगणना शुरू हो जाएगी। बिहार में दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान हुआ था, जिसमें अब तक का सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया था। ज्यादातर एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ एनडीए की जीत का अनुमान लगाया गया है।

सोने की कीमतें

डॉलर में कमजोरी के बीच सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। स्पॉट सोने की कीमतें 0.3 प्रतिशत बढ़कर 4,183 डॉलर प्रति औंस हो गईं, जो चार दिनों की जीत की लकीर को तोड़ने के लिए रातोंरात 0.6 प्रतिशत खो गईं।

डॉलर

अमेरिकी डॉलर साप्ताहिक गिरावट के लिए ट्रैक पर था। डॉलर इंडेक्स 99.27 पर दो सप्ताह के निचले स्तर के करीब था। डॉलर इंडेक्स 0.3 प्रतिशत की साप्ताहिक गिरावट की ओर बढ़ रहा था। यूरो ने आखिरी बार $1.1630 खरीदा था, जबकि स्टर्लिंग 0.3 प्रतिशत गिरकर $1.3152 पर आ गया था। येन पिछली बार 154.58 प्रति डॉलर पर था।

