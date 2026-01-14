Hindustan Hindi News
Share Market Live Updates 14 Jan: शेयर मार्केट में आज गिरावट के आसार, अच्छे नहीं हैं गिफ्ट निफ्टी के संकेत

संक्षेप:

Share Market Live Updates 14 Jan: गिफ्ट निफ्टी लगभग 25,757 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 34 अंक कम है। इससे भारतीय बाजारों के कमजोर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं।

Jan 14, 2026 07:33 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Share Market Live Updates 14 Jan: भारतीय शेयर मार्केट के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 के बुधवार को कमजोर खुलने की आशंका है। इसकी वजह वैश्विक बाजारों से मिल रहे नकारात्मक संकेत हैं। इससे पहले मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार ने मुनाफावसूली के दबाव में गिरावट के साथ समापन किया। अमेरिकी टैरिफ को लेकर चिंता, विदेशी पूंजी का लगातार निकासी और मिले-जुले वैश्विक संकेतों ने बाजार को प्रभावित किया। सेंसेक्स 250 अंक टूटकर 83,627 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50, 57 अंक की गिरावट के साथ 25,732 पर रहा।

विशेषज्ञों की राय

रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा ने कहा कि बाजार का रुख कंपनियों के नतीजों और वैश्विक अनिश्चितता के बीच का है। उन्होंने निफ्टी पर सतर्क रुख बनाए रखने और 26,000 का स्तर पार होने तक बिकवाली जारी रखने की सलाह दी।

एशियाई बाजारों का रुख

बुधवार को एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखा गया। जापान के निक्केई 225 ने 1.25 प्रतिशत की तेजी के साथ पहली बार 54,000 का स्तर पार किया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी भी ऊपर रहा, जबकि कोसडैक में गिरावट थी। हांगकांग के हेंग सेंग के फ्यूचर्स तेजी के संकेत दे रहे थे।

गिफ्ट निफ्टी से संकेत

गिफ्ट निफ्टी लगभग 25,757 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 34 अंक कम है। इससे भारतीय बाजारों के कमजोर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं।

अमेरिकी बाजारों में गिरावट

मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार वित्तीय शेयरों में बिकवाली के दबाव में नीचे रहे। डॉव जोन्स और एसएंडपी 500 दोनों में गिरावट दर्ज की गई। वीसा और मास्टरकार्ड के शेयरों में करीब 4 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि जेपीमॉर्गन के शेयर 4.2 प्रतिशत टूटे। हालांकि, इंटेल और एएमडी जैसे टेक शेयरों में तेजी रही।

अमेरिकी महंगाई दर

दिसंबर में अमेरिकी उपभोक्ता महंगाई दर किराए और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों की वजह से बढ़ी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में महीने दर महीने 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दिसंबर में साल दर साल यह दर 2.7 प्रतिशत रही, जो नवंबर के स्तर के बराबर है।

अमेरिका-ईरान तनाव

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान में प्रदर्शनकारियों की हिंसा को रोके जाने तक ईरानी अधिकारियों से सभी मुलाकातें रद्द करने की घोषणा की है। उन्होंने ईरान के नागरिकों से प्रदर्शन जारी रखने की अपील की।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ फोन पर बातचीत की। इस दौरान व्यापार, रक्षा, परमाणु ऊर्जा और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भविष्य में भी संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई।

विश्व बैंक ने घटाया विकास दर का अनुमान

विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटा दिया है। वित्त वर्ष 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अनुमान 7.2 प्रतिशत का है।

डॉलर में मजबूती

अमेरिकी महंगाई के आंकड़े आने के बाद डॉलर ने एक महीने के उच्च स्तर के पास अपनी मजबूती बरकरार रखी। डॉलर इंडेक्स 0.3 प्रतिशत की बढ़त के साथ 99.18 के स्तर पर पहुंच गया।

सोने की कीमतों में स्थिरता

अमेरिकी फेड रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और भू-राजनीतिक तनाव के बीच सोने की कीमतें रिकॉर्ड उच्च स्तर के पास स्थिर बनी हुई हैं। स्पॉट गोल्ड का भाव 0.2 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,595 डॉलर प्रति औंस के पास पहुंच गया।

कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता

तेल की कीमतों में पिछले छह महीने के सबसे बड़े चार-दिवसीय उछाल के बाद स्थिरता आ गई है। ब्रेंट क्रूड 2.51 प्रतिशत की तेजी के साथ 65.47 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा, जबकि अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड में मामूली गिरावट दर्ज की गई।

