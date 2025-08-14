Share Market Live Updates 14 August: आज शेयर मार्केट की कैसी रहेगी चाल

Share Market Live Updates 14 August: गिफ्ट निफ्टी 24,689 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद से लगभग 23 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए कमजोर शुरुआत का संकेत देता है।

Share Market Live Updates 14 August: मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों की वजह से आज यानी गुरुवार को घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी 50 के लाल निशान पर खुलने के आसार हैं। भारतीय शेयर बाजार में आज साप्ताहिक एफएंडओ एक्सपायरी के बीच उतार-चढ़ाव बने रहने की उम्मीद है और कल 15 अगस्त को यहां के शेयर बाजार में अवकाश रहेगा। एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हुआ, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात उच्च स्तर पर बंद हुए।

इससे पहले बुधवार को भारतीय शेयर बाजार उच्च स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 304.32 अंक या 0.38% बढ़कर 80,539.91 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 131.95 अंक या 0.54% बढ़कर 24,619.35 पर बंद हुआ।

वैश्विक बाजारों से आज सेंसेक्स के लिए प्रमुख संकेत एशियाई बाजार वॉल स्ट्रीट में रातभर की तेजी के बावजूद गुरुवार को एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हुआ। जापान के निक्केई 225 में 0.94% की गिरावट आई, जबकि टॉपिक्स इंडेक्स में 0.64% की गिरावट आई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.17% गिर गया, और कोस्डैक सपाट था। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने मजबूत शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी गिफ्ट निफ्टी 24,689 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद से लगभग 23 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए कमजोर शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को उच्च स्तर पर बंद हुए। बेंचमार्क इंडेक्स एसएंडपी 500 और नैस्डैक इंडेक्स फेड दर में कटौती की उम्मीद पर दूसरे सीधे दिन के लिए नए समापन उच्च स्तर पर पहुंच गए। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 463.66 अंक या 1.04% बढ़कर 44,922.27 पर बंद हुआ। जबकि, एसएंडपी 500 20.82 अंक या 0.32% बढ़कर 6,466.58 हो गया। नैस्डैक कंपोजिट 31.24 अंक यानी 0.14 फीसदी की बढ़त के साथ 21,713.14 के स्तर पर बंद हुआ है।

डॉलर अमेरिकी डॉलर यूरो और स्टर्लिंग के मुकाबले बहु-सप्ताह के निचले स्तर के पास गिर गया। डॉलर इंडेक्स 97.704 पर स्थिर था। यूरो बढ़कर 1.1713 डॉलर हो गया, जबकि स्टर्लिंग बढ़कर 1.3586 डॉलर हो गया। जापान की मुद्रा के खिलाफ, ग्रीनबैक 0.3% गिरकर 146.95 येन हो गया।

बिटकॉइन की कीमतें फेड रेट कट दांव पर बिटकॉइन की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं। बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो-संपत्ति, बिटकॉइन, जुलाई में अपने पिछले शिखर हिट को पार करते हुए 0.9% बढ़कर 124,457.12 डॉलर हो गई। उस दिन, दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो-टोकन एथेरियम 4,784.67 डॉलर पर पहुंच गया, जो 2021 के अंत के बाद का उच्चतम स्तर है।