Share Market Live Updates 13 Nov: आज कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल, गिफ्टी निफ्टी क्या दे रहा है संकेत

संक्षेप: Share Market Live Updates 13 Nov: गिफ्ट निफ्टी 25,955 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 30 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर मार्केट के सूचकांकों सेंसेक्स-निफ्टी के लिए कमजोर शुरुआत का संकेत देता है।

Share Market Live Updates 13 Nov: ग्लोबल मार्केट में मिले-जुले संकेतों के बाद गुरुवार यानी आज घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के सपाट नोट पर खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में ज्यादातर तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार मिश्रित रूप से बंद हुआ, डाऊ जोंस ने लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड हाई पर बंद किया। दूसरी ओर बुधवार को भारत के बाजार लगातार तीसरे सत्र के लिए अपनी रैली का विस्तार किया। सेंसेक्स 595 अंकों की उछाल के साथ 84,466 और निफ्टी 180 उछलकर 25,875 पर बंद होने में कामयाब हुआ।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या हैं आज के लिए ग्लोबल संकेत एशियाई बाजार वॉल स्ट्रीट पर रात भर में मिलेजुले रुख के बाद एशियाई बाजारों में गुरुवार को बढ़त रही। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 0.42 प्रतिशत बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.62 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया। दक्षिण कोरिया के बाजार आज एक घंटे बाद खुलेंगे।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 25,955 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 30 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर मार्केट के सूचकांकों सेंसेक्स-निफ्टी के लिए कमजोर शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को मिश्रित रूप से समाप्त हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.68 प्रतिशत चढ़कर 48,254.82 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 करीब 0.06 प्रतिशत ऊपर 6,850.92 पर बंद हुआ। नैस्डैक 0.26 प्रतिशत गिरकर 23,406.46 पर बंद हुआ।

अमेरिकी सरकार का शटडाउन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इतिहास में सबसे लंबे समय तक अमेरिकी सरकार के शटडाउन को समाप्त करने के लिए एक अल्पकालिक वित्त पोषण विधेयक पारित किया, इस उपाय को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को उनके हस्ताक्षर के लिए भेज दिया। रिपब्लिकन ने 222-209 के वोट से बिल को फिनिश लाइन पर लाने के लिए अपने मामूली बहुमत का इस्तेमाल किया। सीनेट पहले ही इस उपाय को पारित कर चुकी है।

भारत की खुदरा मुद्रास्फीति भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में 0.25 प्रतिशत के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई, जो पिछले महीने 1.44 प्रतिशत थी। अक्टूबर 2024 में CPI मुद्रास्फीति 6.21 प्रतिशत थी. नवीनतम प्रिंट मोटे तौर पर मिंट पोल में 0.3 अर्थशास्त्रियों द्वारा 16 प्रतिशत के औसत अनुमान के अनुरूप है।

ऋण गारंटी योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसई) को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को 100 प्रतिशत ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा, ताकि एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

सोने के भाव बढ़ते दांव पर सोने की कीमतों में तेजी आई कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मौद्रिक नीति को आसान करेगा। सोना 1.7 प्रतिशत बढ़कर 4,197.43 डॉलर प्रति औंस हो गया।