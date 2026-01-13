Hindustan Hindi News
Share Market Live Updates 13 Jan: आज शेयर मार्केट में तेजी की उम्मीद

संक्षेप:

Jan 13, 2026 07:52 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Share Market Live Updates 13 Jan: वैश्विक बाजारों में मिले जुले संकेतों के बीच मंगलवार को भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 में बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों ने बढ़त पर कारोबार किया, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी आई, एसएंडपी 500 और डॉऊ जोन्स ने रिकॉर्ड बंद होने की ऊंचाई पोस्ट की।

इससे पहले सोमवार को भारतीय शेयर बाजार ने पांच दिन से चल रही गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया और अमेरिका-भारत व्यापार समझौते के संकेतों के बाद बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 301.93 पॉइंट ऊपर 83,878.17, जबकि निफ्टी 50 106.95 पॉइंट ऊपर 25,790.25 पर बंद हुआ।

आज सेंसेक्स के लिए वैश्विक बाजारों के प्रमुख संकेत

एशियाई बाजार

मंगलवार को जापानी शेयरों की अगुवाई में एशियाई बाजारों में तेजी रही। जापान का निक्केई 225 3.4 प्रतिशत उछल, जबकि टॉपिक्स 2.13 प्रतिशत बढ़ा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और कोस्डैक 0.30 प्रतिशत गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 25,926 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 50 पॉइंट का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को उच्च स्तर पर बंद हुआ, एसएंडपी 500 और डॉऊ जोन्स ने रिकॉर्ड बंद होने के उच्च स्तर को दर्ज किया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 86.13 अंक या 0.17 प्रतिशत बढ़कर 49,590.20 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 10.99 अंक या 0.16 प्रतिशत बढ़कर 6,977.27 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 62.56 अंक या 0.26 प्रतिशत बढ़कर 23,733.90 पर बंद हुआ।

अमेरिका-ईरान टेंशन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करता है, उसे अमेरिका के साथ व्यापार पर 25 प्रतिशत की शुल्क दर का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ कारोबार करने वाला कोई भी देश अमेरिका के साथ होने वाले किसी भी कारोबार पर 25 प्रतिशत शुल्क का भुगतान करेगा।

भारत CPI मुद्रास्फीति

दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर तीन महीने के उच्च स्तर 1.33 प्रतिशत पर पहुंच गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य वस्तुओं की ऊंची कीमतें थीं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति नवंबर में 0.71 प्रतिशत और दिसंबर 2024 में 5.22 प्रतिशत थी।

टीसीएस Q3 परिणाम

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) Q3FY26 का नेट प्राफिट ₹12,075 करोड़ से 11.7 प्रतिशत से ₹10,657 करोड़ तक गिर गया, जबकि राजस्व ₹65,799 करोड़ से ₹ 67,087 करोड़ तक 2 प्रतिशत बढ़ गया, QoQ. तिमाही के दौरान EBIT 2 प्रतिशत QoQ से बढ़कर ₹16,889 करोड़ हो गया। आईटी दिग्गज ने प्रति शेयर 57 रुपये का कुल लाभांश भी घोषित किया।

सोने की कीमतें

फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल के खिलाफ ट्रंप प्रशासन की आपराधिक जांच को लेकर अनिश्चितता बढ़ने के बाद अमेरिकी डॉलर कमजोर होने के बाद अंतरराष्ट्रीय सर्राफा कीमतों में तेजी के चलते एमसीएक्स सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं।

एमसीएक्स पर सोना 2 फीसदी की तेजी के साथ 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया, जबकि एमसीएक्स पर चांदी का भाव 6 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ 2.68 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गया।

कच्चे तेल की कीमतें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बाद कच्चे तेल की कीमतें एक महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। ब्रेंट कच्चा तेल 0.69 प्रतिशत बढ़कर 64.29 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 0.71 प्रतिशत बढ़कर 59.92 डॉलर हो गया।

