Share Market Live Updates 13 August: शेयर मार्केट में लौटी रौनक, 256 अंकों की बढ़त पर खुला सेंसेक्स, निफ्टी भी ग्रीन
Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़

Share Market Live Updates 13 August: शेयर मार्केट में लौटी रौनक, 256 अंकों की बढ़त पर खुला सेंसेक्स, निफ्टी भी ग्रीन

Share Market Live Updates 13 August: शेयर मार्केट में रौनक लौट आई है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 256 अंकों की तेजी के साथ 80492 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाले बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 ने बुधवार के कारोबार की शुरुआत 98 अंक ऊपर 24586 के लेवल से की।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 09:15 AM
Share Market Live Updates 13 August: शेयर मार्केट में लौटी रौनक, 256 अंकों की बढ़त पर खुला सेंसेक्स, निफ्टी भी ग्रीन

9:15 AM Share Market Live Updates 13 August: शेयर मार्केट में रौनक लौट आई है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 256 अंकों की तेजी के साथ 80492 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाले बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 ने बुधवार के कारोबार की शुरुआत 98 अंक ऊपर 24586 के लेवल से की।

Share Market Live Updates 13 August: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50, बुधवार को वैश्विक बाजारों के संकेतों के बाद उच्च स्तर पर खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में रातोंरात तेजी आई, एसएंडपी 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। इससे पहले मंगलवार को सेंसेक्स 368.49 अंक या 0.46% गिरकर 80,235.59 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 97.65 अंक या 0.40% टूटकर 24,487.40 पर बंद हुआ।

आज के क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट

अगले महीने फेड रेट में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के बीच वॉल स्ट्रीट पर रातोंरात बढ़त के बाद एशियाई बाजारों में बुधवार को बढ़त के साथ कारोबार हुआ। जापान के निक्केई 225 ने 1.35% की रैली की, जबकि व्यापक टॉपिक्स ने 0.72% की बढ़त हासिल की। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.24% और कोस्डैक 0.88% मजबूत हुआ। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 24,616 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद से लगभग 66 अंकों का प्रीमियम है, जो भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत दे रहा था।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को उच्च स्तर पर बंद हुआ, एसएंडपी 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने के बाद मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने अगले महीने फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में कटौती पर दांव लगाया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 483.52 अंक या 1.10% बढ़कर 44,458.61 हो गया, जबकि एसएंडपी 500 72.31 अंक या 1.13% बढ़कर 6,445.76 हो गया। नैस्डैक कंपोजिट 296.50 अंक यानी 1.39 फीसदी की बढ़त के साथ 21,681.90 के स्तर पर बंद हुआ है।

भारत की खुदरा मुद्रास्फीति

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर 1.55% हो गई, जो आठ वर्षों में पहली बार केंद्रीय बैंक के आराम क्षेत्र से नीचे फिसल गई। वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति जून में 2.10% की तुलना में जुलाई में 1.55% तक धीमी हो गई। जून 2017 के बाद यह आंकड़ा सबसे कम है। जापान की वार्षिक थोक मुद्रास्फीति जुलाई में लगातार चौथे महीने धीमी रही।

सोने की कीमतों में तेजी

अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों को कम करने के बाद कमजोर डॉलर द्वारा समर्थित सोने की कीमतों में वृद्धि हुई। स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.1% बढ़कर 3,347.09 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 3,397.50 डॉलर पर स्थिर रहा।

कच्चे तेल की कीमतें

पिछले सत्र में गिरावट के बाद कच्चे तेल की कीमतों में मामूली बदलाव देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड वायदा पिछले सत्र में 0.8% गिरने के बाद 66.12 डॉलर प्रति बैरल पर सपाट था, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड वायदा 1.2% की गिरावट के बाद 0.09% गिरकर 63.11 डॉलर पर आ गया।

