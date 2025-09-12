share market live updates 12 sep nse bse sensex nifty top gainers losers Share Market Live Updates 12 Sep.: सेंसेक्स-निफ्टी के लिए आज क्या हैं ग्लोबल संकेत, Business Hindi News - Hindustan
share market live updates 12 sep nse bse sensex nifty top gainers losers

Share Market Live Updates 12 Sep.: सेंसेक्स-निफ्टी के लिए आज क्या हैं ग्लोबल संकेत

Share Market Live Updates 12 Sep.: गिफ्ट निफ्टी 25,181 के आसपास कारोबार कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 77 पॉइंट का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर मार्केट के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 07:47 AM
Share Market Live Updates 12 Sep.: सेंसेक्स-निफ्टी के लिए आज क्या हैं ग्लोबल संकेत

Share Market Live Updates 12 Sep.: ग्लोबल मार्केट में मजबूत तेजी के बाद घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 शुक्रवार को बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात तेजी के साथ वॉल स्ट्रीट के तीनों प्रमुख सूचकांकों में तेजी दर्ज की गई।

वहीं, गुरुवार को निफ्टी 25,000 स्तर से ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स ने 123.58 अंक या 0.15 प्रतिशत ऊपर 81,548.73 पर और निफ्टी 32.40 अंक या 0.13 प्रतिशत चढ़कर 25,005 बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए आज क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट

एशियाई बाजारों में शुक्रवार को बढ़त रही। जापान का निक्केई 225 0.84 प्रतिशत बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.61 प्रतिशत चढ़ा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.60 प्रतिशत की तेजी आई, और कोस्डैक ने 0.65 प्रतिशत की वृद्धि की। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च उद्घाटन का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 25,181 के आसपास कारोबार कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 77 पॉइंट का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर मार्केट के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार उच्च स्तर पर समाप्त हुआ। मुद्रास्फीति के आंकड़ों के बाद वॉल स्ट्रीट के मुख्य सूचकांक रिकॉर्ड-हाई पर बंद हो गए। डॉऊ जोन्स ने 1.36 प्रतिशत की बढ़त के साथ इंडेक्स को 46,108.00 पर पहुंचाया, जबकि एसएंडपी 500 ने सत्र को 6,587.47 पर समाप्त करने के लिए 0.85 प्रतिशत की बढ़त हासिल की। नैस्डैक 0.72 प्रतिशत बढ़कर 22,043.08 पर बंद हुआ।

टेस्ला के शेयर की कीमत 6 प्रतिशत बढ़ गई, जेपी मॉर्गन के शेयरों में 1.67 प्रतिशत की तेजी आई, गोल्डमैन सैक्स ग्रुप के शेयर की कीमत में 1.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के शेयरों में 29 प्रतिशत की छलांग लगी, जबकि नेटफ्लिक्स के शेयर की कीमत में 3.54 प्रतिशत की गिरावट आई।

अमेरिकी मुद्रास्फीति

अगस्त में अमेरिकी उपभोक्ता कीमतों में सात महीनों में सबसे अधिक वृद्धि हुई। यूएस सीपीआई पिछले महीने 0.4 प्रतिशत बढ़ा, जो जुलाई में 0.2 प्रतिशत बढ़ने के बाद जनवरी के बाद से सबसे बड़ा लाभ है। अगस्त के माध्यम से 12 महीनों में, सीपीआई 2.9 प्रतिशत बढ़ा, जो जुलाई में 2.7 प्रतिशत चढ़ने के बाद जनवरी के बाद से सबसे बड़ी वृद्धि है।

इंफोसिस शेयर बायबैक

इंफोसिस ने 18,000 करोड़ रुपये के इतिहास में अपने सबसे बड़े शेयर बायबैक कार्यक्रम की घोषणा की। आईटी प्रमुख 1,800 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की राशि पर 10 करोड़ पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयर खरीदेगा, जो कंपनी की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 2.41 प्रतिशत तक प्रतिनिधित्व करता है। यह BSE पर अपने अंतिम बंद होने पर लगभग 19 प्रतिशत का प्रीमियम दर्शाता है।

सोने की कीमत

सोने की कीमतों में तेजी आई और लगातार चौथे साप्ताहिक लाभ की ओर बढ़ रही थी। हाजिर सोने की कीमत 0.1 प्रतिशत बढ़कर 3,637.06 डॉलर प्रति औंस हो गई। इस सप्ताह अब तक बुलियन में 1.4 प्रतिशत की तेजी आई है। दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 3,674.20 डॉलर पर स्थिर था।

कच्चे तेल की कीमतें

कच्चे तेल की कीमतें अमेरिकी मांग में संभावित नरमी और व्यापक अधिक आपूर्ति के बारे में चिंताओं के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.45 प्रतिशत गिरकर 66.07 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 0.5 प्रतिशत गिरकर 62.06 डॉलर पर आ गया।

डॉलर

अमेरिकी डॉलर प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले कमजोर हुआ है। डॉलर इंडेक्स 0.28 प्रतिशत गिरकर 97.51 पर आ गया। यूरो 0.38 प्रतिशत बढ़कर 1.1738 डॉलर पर था, जबकि जापानी येन के मुकाबले डॉलर 0.21 प्रतिशत कमजोर होकर 147.15 पर आ गया। स्टर्लिंग 0.37 प्रतिशत मजबूत होकर $1.3579 हो गया।

