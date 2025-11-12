Share Market Live Updates 12 Nov: बिहार एग्जिट पोल का शेयर मार्केट पर दिखेगा असर

संक्षेप: Share Market Live Updates 12 Nov: बिहार चुनाव के एक्जिट पोल में एनडीए को मिल रहे भारी बहुमत का असर आज घरेलू शेयर मार्केट पर देखने को मिल सकता है। जबकि, ग्लोबल मार्केट से भी संकेत अच्छे मिल रहे हैं। ऐसे में आज सेंसेक्स और निफ्टी-50 के बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है।

Share Market Live Updates 12 Nov: बिहार चुनाव के एक्जिट पोल में एनडीए को मिल रहे भारी बहुमत का असर आज घरेलू शेयर मार्केट पर देखने को मिल सकता है। जबकि, ग्लोबल मार्केट से भी संकेत अच्छे मिल रहे हैं। ऐसे में आज यानी बुधवार 12 नवंबर को भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है।

एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात मिश्रित रूप से बंद हुआ। वहीं, मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार ने लगातार दूसरे सत्र में बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 335 अंक ऊपर 83,871 और निफ्टी 120 अंकों की तेजी के साथ 25,694 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं आज के संकेत एशियाई बाजार वॉल स्ट्रीट पर रात भर में हुए मिलाजुले कारोबार के बाद एशियाई बाजारों में बुधवार को बढ़त रही। जापान का निक्केई 225 0.21 प्रतिशत बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.35 प्रतिशत बढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.29 प्रतिशत बढ़ा, जबकि कोस्डैक 0.62 प्रतिशत बढ़ा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने थोड़ा अधिक खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 25,955 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 144 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए गैप-अप शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को मिश्रित रूप से समाप्त हुआ, डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद किया, जो सबसे लंबे समय तक अमेरिकी सरकार के शटडाउन को समाप्त करने की दिशा में प्रगति पर था।

डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 1.18 प्रतिशत से 47,927.96 तक रैली की, जबकि एसएंडपी 500 ने 6,846.61 पर समाप्त होने के लिए 0.21 प्रतिशत प्राप्त किया. नैस्डैक 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,468.30 पर बंद हुआ।

टैरिफ पर राहत के संकेत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन भारत के खिलाफ लगाए गए हाई टैरिफ को कम करने की योजना बना रहा है, क्योंकि भारत ने रूसी तेल खरीद को 'रोक' दिया है। खबरों के अनुसार, ट्रंप ने यह भी कहा कि वाशिंगटन नई दिल्ली के साथ 'उचित समझौते' के करीब है।

बिहार एग्जिट पोल एग्जिट पोल में एनडीए को 130-160 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि महागठबंधन को केवल 70-100 सीटें मिलने की उम्मीद है। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और साधारण बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इस वित्त वर्ष में 10 नवंबर तक केंद्र सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सालाना आधार पर 7 प्रतिशत बढ़कर 12.92 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। एक साल पहले की समान अवधि में यह करीब 12.08 लाख करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने सालाना आधार पर 12.7 फीसदी बढ़कर 25.20 लाख करोड़ रुपये का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रहने का अनुमान लगाया है।

डॉलर निजी क्षेत्र के अमेरिकी नौकरियों के आंकड़ों के बाद अमेरिकी डॉलर में नरमी आई। डॉलर इंडेक्स एक सप्ताह से अधिक समय में अपने सबसे निचले स्तर के करीब रहा और 99.46 पर था। यूरो $1.1586 पर स्थिर था और स्टर्लिंग ने आखिरी बार $1.3149 पर कारोबार किया था।

सोने की कीमतें कमजोर डॉलर और अमेरिकी सरकार के फिर से खुलने की उम्मीदों के समर्थन से सोने की कीमत में लगातार चौथे सत्र में वृद्धि हुई। हाजिर सोने की कीमत 0.4 प्रतिशत बढ़कर 4,142.70 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.8 प्रतिशत बढ़कर 4,149.20 डॉलर प्रति औंस हो गया।