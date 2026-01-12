Share Market Live Updates 12 Jan: आज शेयर मार्केट की कैसी रहेगी चाल

संक्षेप: Share Market Live Updates 12 Jan: गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती रुझान भी एक सपाट शुरुआत की ओर इशारा कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 25,809.50 पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव से लगभग 7.50 अंक या 0.1% कम है।

Share Market Live Updates 12 Jan: भारतीय शेयर मार्केट के आज सोमवार, 12 जनवरी को सपाट से सकारात्मक स्तर पर खुलने की संभावना है। गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती रुझान भी एक सपाट शुरुआत की ओर इशारा कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 25,809.50 पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव से लगभग 7.50 अंक या 0.1% कम है।

पिछले सत्र का हाल शुक्रवार को, अमेरिकी टैरिफ को लेकर नए सिरे से चिंताओं, तीसरी तिमाही के नतीजों से पहले सतर्क भावना और विदेशी पूंजी के निरंतर बहिर्वाह के बीच सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों लगातार पांचवें सत्र में लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 605 अंक या 0.72% गिरकर 83,576.24 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 ने 194 अंक या 0.75% की गिरावट के साथ 25,683.30 पर समापन किया। बीएसई मिडकैप सूचकांक 0.90% और स्मॉलकैप सूचकांक 1.74% फिसला।

एशियाई बाजारों का रुख सोमवार को एशियाई बाजारों ने सप्ताह की सकारात्मक शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 0.71% चढ़ा, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.83% आगे बढ़ा और छोटे-कैप कोसडैक ने 0.4% की बढ़त हासिल की। जापानी बाजार छुट्टी के कारण बंद रहे। इस बीच, हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स ऊंची शुरुआत के लिए तैयार था, क्योंकि फ्यूचर्स पिछले बंद भाव 26,231.79 की तुलना में 26,408 पर कारोबार कर रहे थे।

वॉल स्ट्रीट का प्रदर्शन शुक्रवार को, एसएंडपी 500, 0.65% बढ़कर 6,966.28 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुआ, जिसने सत्र के दौरान एक नया ऑल-टाइम इंट्राडे शिखर भी चिह्नित किया। नैस्डैक कंपोजिट 0.81% बढ़कर 23,671.35 पर पहुंच गया, जबकि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 237.96 अंक या 0.48% चढ़कर 49,504.07 के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ।

अमेरिका-ईरान तनाव का असर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने विरोध प्रदर्शनों पर ईरान की कड़ी कार्रवाई के बाद ईरान के खिलाफ विभिन्न उपायों पर विचार किया है, जिसके बारे में मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि इसके परिणामस्वरूप 500 से अधिक लोगों की मौत हुई है।

ट्रम्प ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर ईरानी अधिकारी देश के धार्मिक शासन का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों की हत्या के लिए जिम्मेदार थे, तो वह जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। जवाब में, ईरान ने रविवार को चेतावनी दी कि कोई भी सैन्य कार्रवाई की जाती है तो क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल के सैन्य अड्डों को "वैध लक्ष्य" माना जा सकता है।

कच्चे तेल की कीमतें तेल की कीमतें सोमवार को काफी हद तक स्थिर रहीं, क्योंकि निवेशक ओपेक सदस्य ईरान से आपूर्ति में व्यवधान के जोखिम पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इसके विपरीत, वेनेजुएला के तेल निर्यात को तेजी से फिर से शुरू करने के कदमों ने किसी भी तेजी को सीमित करने में मदद की। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 5 सेंट गिरकर 63.29 डॉलर प्रति बैरल पर आ गए, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 6 सेंट गिरकर 59.06 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

सोने-चांदी की कीमतों में उछाल अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा फेडरल रिजर्व के खिलाफ संभावित आपराधिक अभियोग की चेतावनी देने के बाद सोना एक ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया, जबकि ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों ने भू-राजनीतिक तनाव को बनाए रखा। बुलियन सोमवार को लगभग 4,600 डॉलर प्रति औंस तक चढ़ गया। सोना 1.7% बढ़कर 4,585.39 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। चांदी में 4.6% की तेजी आई, जबकि पिछले सप्ताह यह लगभग 10% चढ़ी थी, साथ ही पैलेडियम और प्लैटिनम में भी बढ़त दर्ज की गई।