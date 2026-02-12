Share Market Live Updates 12 Feb.: आज कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल

संक्षेप: Share Market Live Updates 12 Feb.: गिफ्ट निफ्टी 25,995 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 1 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए एक सपाट शुरुआत का संकेत देता है।

8:35 AM Share Market Live Updates 12 Feb.: निफ्टी-सेंसेक्स के लिए 25,900-26,000 का दायरा अहम निफ्टी 50 और सेंसेक्स के आउटलुक पर कोटक सिक्योरिटीज के हेड इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान ने कहा, "हमारा मानना है कि निचले स्तर पर 25,900/84,200 अहम सपोर्ट जोन है, जबकि 26,000/84,500 तत्काल रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक बाजार इसी दायरे में कारोबार करता है, दिशाहीन गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। ऊपर की ओर 26,000/84,500 का सफल ब्रेकआउट बाजार को 26,100-26,150/84,800-85,000 की ओर ले जा सकता है। वहीं, 25,900/84,200 के नीचे बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है। इस स्तर से नीचे बाजार 25,800-25,750/84,000-83,700 के स्तर को दोबारा छू सकता है।"

7:40 AM Share Market Live Updates 12 Feb.: वैश्विक बाजारों में मिले जुले संकेतों के बाद गुरुवार को घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी के 50 सपाट खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में तेजी रही, जापान के निक्केई में रिकॉर्ड ऊंचाई रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात मजबूत नौकरियों के आंकड़ों से नीचे बंद हुआ। दूसरी ओर बुधवार को, भारतीय शेयर बाजार ने उतार-चढ़ाव वाले सत्र को मिश्रित नोट पर समाप्त किया। सेंसेक्स 40 अंक नीचे 84,233 और 18 अंक ऊपर 25,953 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं आज के संकेत एशियन मार्केट एशियाई बाजारों में गुरुवार को तेजी के साथ कारोबार किया गया, जिसमें जापान का निक्केई 225 इतिहास में पहली बार 58,000 के स्तर पर पहुंच गया। निक्केई 0.44 प्रतिशत ऊपर था, और टॉपिक्स 0.68 प्रतिशत प्राप्त हुआ। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.12 प्रतिशत उछला, जबकि कोस्डैक 0.22 प्रतिशत बढ़ा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 25,995 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 1 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए एक सपाट शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को उम्मीद से बेहतर नौकरियों की रिपोर्ट के बाद नीचे बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 66.74 अंक या 0.13 प्रतिशत गिरकर 50,121.40 पर बंद हुआ, जबकि एसएंडपी 500 6,941.47 पर लगभग सपाट बंद हुआ। नैस्डैक कंपोजिट 0.16 प्रतिशत कम 23,066.47 पर बंद हुआ।

बेरोजगारी दर अमेरिकी गैर-कृषि पेरोल जनवरी में अमेरिकी नौकरी की वृद्धि में तेजी आई और बेरोजगारी दर गिरकर 4.3 प्रतिशत हो गई, श्रम बाजार की स्थिरता के संकेत। दिसंबर में नीचे की ओर संशोधित 48,000 की वृद्धि के बाद पिछले महीने गैर-कृषि पेरोल में 130,000 नौकरियों की वृद्धि हुई। रॉयटर्स द्वारा सर्वे किए गए अर्थशास्त्रियों ने 70,000 नौकरियों द्वारा आगे बढ़ने वाले पेरोल का अनुमान लगाया था। दिसंबर में बेरोजगारी दर 4.4 प्रतिशत से गिर गई।

सोने की कीमतें अमेरिकी नौकरियों के मजबूत आंकड़ों के बाद सोने की कीमतों में गिरावट आई। स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.4 प्रतिशत फिसलकर 5,065.56 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि चांदी की कीमत 0.8 प्रतिशत गिरकर 83.60 डॉलर प्रति औंस हो गई।

डॉलर डॉलर इंडेक्स 0.11 प्रतिशत बढ़कर 97.02 हो गया। यूरो 0.31 प्रतिशत गिरकर 1.1857 डॉलर पर आ गया। जापानी येन के मुकाबले, डॉलर 0.59 प्रतिशत कमजोर होकर 153.47 पर आ गया।

कच्चा तेल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी दर्ज की गई। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 0.29 प्रतिशत बढ़कर 69.60 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 0.36 प्रतिशत बढ़कर 64.86 डॉलर हो गया।