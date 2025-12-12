Share Market Live Updates 12 Dec: 85000 के पार खुला सेंसेक्स और निफ्टी 26000 के करीब

संक्षेप: Share Market Live Updates 12 Dec: बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 232 अंक ऊपर 85051 के लेवल पर खुला। वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 ने 72 अंकों कह तेजी के साथ 25971 से आज शुक्रवार के कारोबार की शुरुआत की।

9:15 AM Share Market Live Updates 12 Dec: शेयर मार्केट में रौनक बरकरार है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 232 अंक ऊपर 85051 के लेवल पर खुला। वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 ने 72 अंकों कह तेजी के साथ 25971 से आज शुक्रवार के कारोबार की शुरुआत की।

Share Market Live Updates 12 Dec: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी 50, शुक्रवार, 12 दिसंबर को एक मजबूत शुरुआत के लिए तैयार हैं, जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दर में कटौती के बाद डॉऊ जोंस और एसएंडपी 500 के रात भर रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने के बाद उत्साहित वैश्विक संकेतों द्वारा समर्थित है।

फेड के फैसले के जवाब में वॉल स्ट्रीट में लाभ के बाद एशियाई बाजारों में भी तेजी आई, जिससे भारतीय इक्विटी के लिए सकारात्मक सेटअप जुड़ गया। गिफ्ट निफ्टी ट्रेंड घरेलू बाजारों के लिए एक और मजबूत शुरुआत की ओर भी इशारा करते हैं। गिफ्ट निफ्टी निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से 108 अंक या 0.4% की बढ़त के साथ 26,134 के स्तर पर कारोबार कर रहा था।

शुक्रवार, 12 दिसंबर को सेंसेक्स और निफ्टी 50 के तेजी से शुरू होने के आसार हैं। वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, खासकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बाद। गुरुवार को घरेलू बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 427 अंक और निफ्टी 141 अंक चढ़ा।

क्यों है तेजी का माहौल? 1. फेड रिजर्व का फैसला: अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की और अगले साल भी कम दरों का संकेत दिया। इससे वैश्विक बाजारों में उत्साह है।

2. वैश्विक बाजारों ने बनाए रिकॉर्ड: अमेरिकी शेयर बाजार (डॉऊ जोन्स और एसएंडपी 500) रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। एशियाई बाजार भी आज मजबूत हैं। गुरुवार को एसएंडपी 500 में 0.2% की बढ़त के बाद, ऑस्ट्रेलिया का बेंचमार्क शुरुआती कारोबार में लगभग 1% बढ़ गया।

3. गिफ्ट निफ्टी संकेत: सिंगापुर में कारोबार करने वाले निफ्टी के फ्यूचर्स (गिफ्ट निफ्टी) 0.4% ऊपर हैं, जो भारतीय बाजार के लिए अच्छा संकेत है।

गुरुवार को बाजार का हाल · तीन दिन की गिरावट के बाद बाजार में जोरदार तेजी आई।

· सेंसेक्स 84,818.13 (+0.51%) और निफ्टी 50 25,898.55 (+0.55%) पर बंद हुआ।

· ऑटो और आईटी सेक्टर के शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया।

दुनिया भर के बाजारों से जुड़ी अन्य अहम खबरें · अमेरिका: व्यापार घाटा सितंबर में कम हुआ। राष्ट्रपति ट्रम्प और PM मोदी ने फोन पर बातचीत की और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

· जापान: बैंक ऑफ जापान अगले हफ्ते ब्याज दरें बढ़ा सकता है।

· कमोडिटी बाजार: कच्चे तेल की कीमतों में हल्की बढ़त है। सोना थोड़ा नीचे आया, जबकि चांदी बहुत ऊपर बनी हुई है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट पिछले सत्र में 1.5% की गिरावट के बाद 58 डॉलर प्रति बैरल की ओर चढ़ गया, जबकि ब्रेंट 61 डॉलर से ऊपर बंद हुआ। उत्साहित

· विदेशी मुद्रा: अमेरिकी डॉलर कई मुद्राओं के मुकाबले कमजोर हुआ है।