Share Market Live Updates 12 August: शेयर मार्केट के लिए कैसा रहेगा मंगलवार, होगी गिरावट या सेंसेक्स-निफ्टी चढ़ेंगे

Share Market Live Updates 12 August: सेंसेक्स और निफ्टी 50 के मंगलवार को कमजोर खुलने का अनुमान है। एशियाई बाजारों में तेजी के बावजूद अमेरिकी बाजारों की ओवरनाइट गिरावट और गिफ्ट निफ्टी में 47 अंकों की कटौती (24,580 स्तर पर) ने नकारात्मक संकेत दिए हैं।

Share Market Live Updates 12 August: सेंसेक्स और निफ्टी 50 के मंगलवार को कमजोर खुलने का अनुमान है। एशियाई बाजारों में तेजी के बावजूद अमेरिकी बाजारों की ओवरनाइट गिरावट और गिफ्ट निफ्टी में 47 अंकों की कटौती (24,580 स्तर पर) ने नकारात्मक संकेत दिए हैं। सोमवार को हुई शॉर्ट-कवरिंग रैली के बाद बाजार में सतर्कता बनी हुई है।

ग्लोबल मार्केट से मिल रहे मिक्स्ड सिग्नल एशियाई बाजार: अमेरिका-चीन के बीच व्यापार विराम रातभर चलने के बाद एशियाई बाजारों में मंगलवार को तेजी के साथ कारोबार हुआ। जापान का निक्केई 225 रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के लिए 2% चढ़ गया, जबकि टॉपिक्स इंडेक्स 0.74% बढ़ गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.93% मजबूत हुआ, जबकि कोस्डैक 0.4% बढ़ा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कमजोर शुरुआत का संकेत दिया।

अमेरिकी बाजार: अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुआ क्योंकि निवेशकों की नजर अमेरिका-चीन व्यापार विकास पर है। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 200.52 अंक या 0.45% गिरकर 43,975.09 पर आ गया, जबकि S&P 500 16.00 अंक या 0.25% गिरकर 6,373.45 पर आ गया। Nasdaq कंपोजिट ने 64.62 पॉइंट्स या 0.3% को 21,385.40 पर बंद कर दिया। टेस्ला शेयर 2.84 प्रतिशत चढ़े, जबकि एप्पल-अमेजन में गिरावट।

कच्चा तेल: यूएस-चीन टैरिफ ट्रूस विस्तार से ब्रेंट क्रूड $66.83/बैरल (+0.30 प्रतिशत) पर पहुंचा।

सोना: स्पॉट गोल्ड 0.3 प्रतिशत बढ़कर $3,355.59/औंस। यूएस इन्फ्लेशन डेटा पर नजरें।