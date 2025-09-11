Share Market Live Updates 11 Sep.: आज कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल, क्या तेजी पर लगेगा ब्रेक

Share Market Live Updates 11 Sep.: गिफ्ट निफ्टी 25,088 के आसपास कारोबार कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 16 पॉइंट का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए एक सुस्त शुरुआत का संकेत देता है।

Share Market Live Updates 11 Sep.: ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेतों के बाद गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के सुस्त रुख पर खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में ज्यादातर तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात मिश्रित रूप से बंद हुआ। एसएंडपी 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड-हाई पर बंद हुए।

दूसरी ओर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की उम्मीदों से बुधवार को भारतीय शेयर मार्केट बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 323.83 पॉइंट या 0.40% चढ़कर 81,425.15 पर बंद हुआ। जबकि निफ्टी 104.50 पॉइंट या 0.42% ऊपर 24,973.10 पर।

आज के लिए क्या हैं संकेत एशियाई बाजार जापान का निक्केई 225 0.73% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स इंडेक्स 0.09% बढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.67% बढ़ा, और कोस्डैक 0.2% बढ़ा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 25,088 के आसपास कारोबार कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 16 पॉइंट का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए एक सुस्त शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को मिश्रित समाप्त हुआ, एसएंडपी 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड-उच्च स्तर पर बंद हुए। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.48% नीचे 45,490.92 पर बंद हुआ। जबकि, एसएंडपी 500 0.30% बढ़कर 6,532.04 पर समाप्त हो गया। नैस्डैक 0.03% बढ़कर 21,886.06 पर बंद हुआ।

Oracle शेयर की कीमत Oracle शेयर की कीमत अगले कुछ वर्षों में कंपनी द्वारा भारी राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाने के बाद 36% बढ़ गई। ओरेकल के शेयर 35.95% बढ़कर 328.33 डॉलर हो गए, जो 1992 के बाद से इसका सबसे बड़ा एक दिवसीय प्रतिशत लाभ है।

मुक्त व्यापार समझौते केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत मुक्त व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ 'सक्रिय संवाद' कर रहा है। फिक्की के कार्यक्रम में गोयल ने कहा कि भारत व्यापार समझौते के लिए न्यूजीलैंड के साथ भी बातचीत कर रहा है। मंत्री ने कहा कि व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए यूरोपीय संघ के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी में भी बातचीत चल रही है।

डॉलर अमेरिकी डॉलर इंडेक्स लगातार तीसरे दिन बढ़कर 97.822 पर पहुंच गया। येन के मुकाबले, डॉलर 147.41 येन पर सपाट कारोबार कर रहा था, जबकि युआन 0.03% मजबूत होकर 7.1184 युआन प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा था। यूरो $ 1.1698 तक ऊपर की ओर बढ़ गया और स्टर्लिंग $ 1.3527 पर सपाट कारोबार कर रहा था।