Share Market Live Updates 11 Feb.: शेयर मार्केट की ग्रीन ओपनिंग, सेंसेक्स 84339 और 25997 के लेवल पर खुला निफ्टी
Share Market Live Updates 11 Feb.: बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 65 अंकों की तेजी के साथ 84339 पर खुला। जबकि, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 62 अंकों की बढ़त के साथ 25997 के लेवल पर खुला।
9:15 AM Share Market Live Updates 11 Feb.: शेयर मार्केट की शुरुआत आज भी ग्रीन रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 65 अंकों की तेजी के साथ 84339 पर खुला। जबकि, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 62 अंकों की बढ़त के साथ 25997 के लेवल से बुधवार के कारोबार की शुरआत की।
8:15 AM Share Market Live Updates 11 Feb.: वैश्विक बाजारों में मिले जुले संकेतों के बीच बुधवार को भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात मिलाजुला रहा, डाऊ जोंस लगातार तीसरे रिकॉर्ड के साथ बंद हुआ। मंगलवार को ऑटो और मेटल शेयरों की अगुवाई में भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स ने 208 अंक ऊपर 84,273 पर और निफ्टी 67अंकों की तेजी के साथ 25,935 पर बंद हुआ।
सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत
एशियन मार्केट
चीन में मुद्रास्फीति के आंकड़ों से पहले एशियाई बाजारों में बुधवार को तेजी रही। जापान के बाजार सार्वजनिक अवकाश के लिए बंद हैं। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कोस्डैक में 0.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया।
गिफ्ट निफ्टी टुडे
गिफ्ट निफ्टी 26,056 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 70 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।
वॉल स्ट्रीट
अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को मिश्रित रूप से समाप्त हुआ, डॉऊ जोन्स लगातार तीसरे रिकॉर्ड के करीब पहुंच गया। डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 52.27 अंक या 0.10 प्रतिशत बढ़कर 50,188.14 पर पहुंच गया, जो दिन की शुरुआत में इंट्राडे रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद था, जबकि एसएंडपी 500 23.01 अंक या 0.33 प्रतिशत गिरकर 6,941.81 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 136.20 अंक या 0.59 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,102.47 पर बंद हुआ।
एमएससीआई रेजिग
आदित्य बिड़ला कैपिटल और एलएंडटी फाइनेंस के शेयरों को एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में जोड़ा गया है, जबकि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) के शेयरों को एमएससीआई की फरवरी 2026 इंडेक्स रिव्यू के हिस्से के रूप में इंडेक्स से बाहर रखा गया है।
सोने-चांदी की कीमतें
खुदरा बिक्री के आंकड़ों के बाद अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की प्रतिफल में गिरावट के कारण सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई। हाजिर सोने की कीमत 0.3 प्रतिशत बढ़कर 5,038.73 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि अप्रैल डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.6 प्रतिशत बढ़कर 5,060.60 डॉलर प्रति औंस हो गया। स्पॉट सिल्वर की कीमत पिछले सत्र में 3 प्रतिशत से अधिक गिरने के बाद 1 प्रतिशत बढ़कर 81.49 डॉलर प्रति औंस हो गई।
कच्चा तेल
भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहीं। ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 0.3 प्रतिशत बढ़कर 69.03 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड की कीमत 0.4 प्रतिशत बढ़कर 64.19 डॉलर हो गई।
