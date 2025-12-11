Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़share market live updates 11 dec nse bse gold sensex nifty top gainers losers
Share Market Live Updates 11 Dec: आज शेयर मार्केट में उछाल की उम्मीद

संक्षेप:

Dec 11, 2025 07:43 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

Share Market Live Updates 11 Dec: उत्साहित वैश्विक धारणा और फेडरल रिजर्व के ताजा नीतिगत कदम से भारतीय शेयर मार्केट के 11 दिसंबर को गुरुवार को मजबूत खुलने के लिए तैयार हैं। फेड ने बुधवार को अपनी लगातार तीसरी 0.25 बीपीएस दर में कटौती की, जिससे इसकी बेंचमार्क दर लगभग 3.6 प्रतिशत हो गई। यह लगभग तीन वर्षों में सबसे कम स्तर पर है। जबकि, यह भी संकेत दिया गया कि आगे की सहजता को होल्ड पर रखा जा सकता है।

फेड के फैसले के जवाब में एशियाई बाजारों में तेजी आई, जिससे भारतीय इक्विटी के लिए सकारात्मक सेटअप जुड़ गया। गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स ने इस आशावाद को प्रतिध्वनित किया, जो 25,966 के पास ट्रेडिंग कर रहा है। निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से 131 पॉइंट या 0.5 प्रतिशत तक, सेंसेक्स और निफ्टी 50 के लिए एक मजबूत शुरुआत की ओर इशारा करता है।

इससे पहले बुधवार, 10 दिसंबर को भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 354 अंक की बढ़त के साथ 85,020.34 अंक के इंट्राडे उच्च स्तर पर पहुंच गया, लेकिन यह करेक्शन बहुत कम समय के लिए रहा, जिसमें सूचकांक अपने उच्चतम स्तर से 629 अंक फिसलकर निगेटिव जोन में बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 275 अंकों की गिरावट के साथ 84,391.27 पर और निफ्टी 50 82 अंकों की गिरावट के साथ 25,758 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स और निफ्टी के लिए आज के प्रमुख संकेत

एशियाई बाजार

फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बाद एशियाई शेयर बाजारों में गुरुवार को तेजी आई। एमएससीआई एशिया पैसिफिक इंडेक्स शुरुआती कारोबार में 0.5 प्रतिशत चढ़ गया, जिसे टेक और फाइनेंशियल शेयरों का समर्थन मिला। हैंग सेंग फ्यूचर्स 0.3 प्रतिशत ऊपर थे, जापान का टॉपिक्स 0.1 प्रतिशत अधिक था, और ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 0.7 प्रतिशत बढ़ा, जबकि एसएंडपी 500 फ्यूचर्स 0.1 प्रतिशत गिर गया, सुबह 9:29 बजे तक।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी पर ट्रेंड भी भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स के लिए एक मजबूत शुरुआत का संकेत देते हैं। गिफ्ट निफ्टी 25,966 लेवल के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से 131 अंक ऊपर था।

वॉल स्ट्रीट

वॉल स्ट्रीट बुधवार को उच्च स्तर पर बंद हो गया, निवेशकों ने केंद्रीय बैंक द्वारा अस्थायी विराम का संकेत देने के बाद भी आगे की नरमी पर दांव लगाना जारी रखा। एसएंडपी 500 46.17 अंक या 0.67 प्रतिशत बढ़कर 6,886.68 पर पहुंच गया, जो 28 अक्टूबर के रिकॉर्ड के करीब आ रहा था, लेकिन अंततः कम हो गया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 497.46 अंक या 1.05 प्रतिशत बढ़कर 48,057.75 पर पहुंच गया, जबकि नैस्डैक कंपोजिट ने 77.67 अंक या 0.33 प्रतिशत जोड़कर 23,654.16 पर बंद कर दिया।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दरों में कटौती

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने प्रमुख दर में कटौती की फेडरल रिजर्व ने बुधवार को अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में 0.25 बीपीएस की कटौती की, जो लगातार तीसरी कटौती है, लेकिन संकेत दिया कि यह आने वाले महीनों में और कटौती को रोक सकता है। इस कदम ने फेड की प्रमुख दर को लगभग 3.6 प्रतिशत तक नीचे खींच लिया। यह लगभग तीन वर्षों में इसका सबसे निचला स्तर है।

अमेरिकी डॉलर

फेडरल रिजर्व द्वारा व्यापक रूप से प्रत्याशित दर में कटौती करने के बाद बुधवार को प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर कमजोर हो गया, लेकिन संकेत दिया कि यह जनवरी की नीति बैठक में अपने सहजता चक्र को रोक सकता है। स्विस फ्रैंक के मुकाबले डॉलर 0.8 प्रतिशत फिसलकर 0.8000 फ्रैंक पर आ गया और जापानी येन के मुकाबले 0.6 प्रतिशत गिरकर 155.92 पर आ गया। यूरो 0.6 प्रतिशत बढ़कर 1.1691 डॉलर हो गया, जबकि डॉलर इंडेक्स, जो येन और यूरो सहित मुद्राओं की एक बॉस्केट के खिलाफ ग्रीनबैक को ट्रैक करता है, 0.6 प्रतिशत गिरकर 98.66 हो गया।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता

अमेरिकी प्रतिनिधि बिल हुइजेंगा ने भारत-अमेरिका साझेदारी के बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक दायरे को रेखांकित किया। सदन की विदेश मामलों की उपसमिति की सुनवाई में उन्होंने भारत की तेज आर्थिक वृद्धि का हवाला दिया और कहा कि अमेरिकी कंपनियां समान अवसर चाहती हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक नया व्यापार समझौता संबंधों को और मजबूत करेगा।

सोने की कीमतें

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बाद गुरुवार को सोने की कीमतों में तेजी आई। हाजिर सोना 0.3 प्रतिशत बढ़कर 4,242.39 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि फरवरी डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 1.1 प्रतिशत बढ़कर 4,271.30 डॉलर प्रति औंस हो गया। इस बीच, हाजिर चांदी 0.9 प्रतिशत की तेजी के साथ 62.31 डॉलर प्रति औंस हो गई। साल-दर-साल, चांदी की कीमतों में 113 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो बढ़ती औद्योगिक मांग, गिरती इन्वेंट्री और अमेरिकी महत्वपूर्ण खनिजों की सूची में धातु के शामिल होने से समर्थित है।

कच्चा तेल

तेल की कीमतें गुरुवार को अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के तट पर एक स्वीकृत टैंकर को जब्त करने के बाद तेल की कीमतें लगातार दूसरे सत्र में चढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड 27 सेंट या 0.4 प्रतिशत बढ़कर 0101 जीएमटी तक 62.48 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 33 सेंट या 0.6 प्रतिशत बढ़कर 58.79 डॉलर हो गया।

