Share Market Live Updates 11 August: शेयर मार्केट के फ्लैट स्टार्ट की उम्मीद, टैरिफ और ग्लोबल संकेतों पर रहेगी नजर

Share Market Live Updates 11 August: भारतीय शेयर मार्केट के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 के सोमवार यानी आज फ्लैट स्टार्ट करने की उम्मीद है। यह अनुमान मिश्रित वैश्विक संकेतों और अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा से पहले सतर्कता के कारण है। शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर 50% टैरिफ की घोषणा के बाद बाजार में तेज गिरावट दर्ज की गई थी। सेंसेक्स 765 अंक (0.95%) और निफ्टी 232 अंक (0.95%) लुढ़का था।

इस सप्ताह के प्रमुख ट्रिगर्स 1. अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता और टैरिफ नीति में संभावित बदलाव।

2. अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा (PCE प्राइस इंडेक्स), जो फेड की ब्याज दर नीति को प्रभावित कर सकता है।

3. विदेशी निवेशकों (FII) का प्रवाह, जो हाल में अस्थिर रहा है।

4. कंपनियों के Q1 तिमाही नतीजे और घरेलू आर्थिक संकेतक।

5. 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप-पुतिन वार्ता, जिससे यूक्रेन संघर्ष और वैश्विक तेल आपूर्ति पर प्रभाव की संभावना है।

ग्लोबल मार्केट के क्या हैं संकेत एशियाई बाजार: जापान के मार्केट छुट्टी के कारण बंद हैं। जबकि, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.02% नीचे है। हांगकांग के हेंग सेंग फ्यूचर हायर ओपन की ओर इशारा कर रहे हैं।

गिफ्ट निफ्टी: गिफ्टी निफ्टी 24,447 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से 6 अंक ऊपर है, जो भारतीय बाजार के फ्लैट स्टार्ट का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट: टेक शेयरों की ताकतवर रैली के साथ नैस्डैक शुक्रवार को दूसरे दिन भी रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। एप्पल (+4.2%), एनवीडिया (+1.09%), टेस्ला (+2.30%) और एचपी (+3%) में तेजी रही।

कमोडिटी और करेंसी मार्केट सोना: अमेरिकी टैरिफ नीति को लेकर अनिश्चितता के बीच कीमतों में गिरावट है। स्पॉट गोल्ड 0.3% घटकर $3,387.14/औंस पर आ गया है।

कच्चा तेल: यूक्रेन में संघर्ष विराम और ट्रंप-पुतिन वार्ता से आपूर्ति बढ़ने की उम्मीदों के चलते कच्चे तेल में गिरावट है। ब्रेंट क्रूड 1.07% गिरकर $65.88/बैरल, डब्ल्यूटीआई 1.17% टूटकर $63.13/बैरल पर आ गया है।