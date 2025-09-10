Share Market Live Updates 10 Sep nse bse sensex nifty top gainers losers सेंसेक्स-निफ्टी के लिए अच्छे संकेत, एशियाई बाजारों में तेजी, अमेरिकी ने बनाए नए रिकॉर्ड, Business Hindi News - Hindustan
सेंसेक्स-निफ्टी के लिए अच्छे संकेत, एशियाई बाजारों में तेजी, अमेरिकी ने बनाए नए रिकॉर्ड

एशियाई बाजारों में भी तेजी देखने को मिल रही है। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.5% ऊपर है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 08:19 AM
Share Market Live Updates 10 Sep.: घरेलू शेयर मार्केट के प्रमुख सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी 50, आज बुधवार को वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के कारण तेजी के साथ खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में भी तेजी देखने को मिल रही है। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.5% ऊपर है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 1.31% चढ़ गया है। हांगकांग के हेंग सेंग के भविष्य के अनुबंध भी तेजी का संकेत दे रहे हैं।

चीन के आंकड़े: चीन में महंगाई दर (CPI) अगस्त महीने में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 0.4% कम रही। वहीं, उत्पादकों की महंगाई दर (PPI) में 2.9% की गिरावट दर्ज की गई।

अमेरिकी बाजार: अमेरिकी शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली और सभी तीनों प्रमुख सूचकांकों ने रिकॉर्ड ऊंचाई के साथ कारोबार समाप्त किया। डॉऊ जोन्स, एसएंडपी 500 और नैस्डैक सभी ने नए रिकॉर्ड बनाए। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.43% बढ़कर 45,711.34 हो गया, जबकि एसएंडपी 6,512.61 पर बंद हुआ। नैस्डैक 0.37% बढ़कर 21,879.49 पर बंद हुआ, जो इसका लगातार दूसरा रिकॉर्ड उच्च बंद हुआ।

गिफ्ट निफ्टी: गिफ्ट निफ्टी 25,002 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी के पिछले बंद भाव से लगभग 52 अंक ऊपर है। यह भारतीय बाजारों के लिए एक सकारात्मक शुरुआत का संकेत है।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार अवरोधों को हल करने के लिए बातचीत जारी है। ट्रम्प ने कहा कि वह आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करने की उम्मीद कर रहे हैं और उन्हें यकीन है कि दोनों देशों के लिए एक सफल समझौते पर पहुंचना मुश्किल नहीं होगा।

कच्चे तेल की कीमतें: इजराइल द्वारा कतर में हमास नेतृत्व पर हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.63% बढ़कर 66.81 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स 0.73% बढ़कर 63.09 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

