share market live updates 10 october nse bse sensex nifty gold top gainers losers Share Market Live Updates 10 October: शेयर मार्केट की आज कैसी रहेगी चाल, सोने की कीमतों में भूचाल, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़share market live updates 10 october nse bse sensex nifty gold top gainers losers

Share Market Live Updates 10 October: शेयर मार्केट की आज कैसी रहेगी चाल, सोने की कीमतों में भूचाल

Share Market Live Updates 10 October: गिफ्ट निफ्टी 25,238 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 36 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है। सोने की कीमतें 2 प्रतिशत गिर गईं हैं।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 08:04 AM
share Share
Follow Us on
Share Market Live Updates 10 October: शेयर मार्केट की आज कैसी रहेगी चाल, सोने की कीमतों में भूचाल

Share Market Live Updates 10 October: वैश्विक बाजारों में गिरावट के बाद घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के शुक्रवार को गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। एशियाई बाजारों में ज्यादातर गिरावट रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार के सभी तीन प्रमुख सूचकांक लाल निशान में बंद हुए। दूसरी ओर, गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स ने 398.44 अंक ऊपर 82,172.10 और निफ्टी 135.65 अंक ऊपर 25,181.80 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं आज के ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट

वॉल स्ट्रीट पर नुकसान के चलते एशियाई बाजारों में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई। जापान के निक्केई 225 में 0.60 प्रतिशत की गिरावट आई। जबकि, टॉपिक्स में 0.92 प्रतिशत की गिरावट आई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.88 प्रतिशत बढ़ा, जबकि कोस्डैक 0.37 प्रतिशत गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 25,238 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 36 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट भी बेहाल

अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुए। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 243.36 अंक या 0.52 प्रतिशत गिरकर 46,358.42 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 18.61 अंक या 0.28 प्रतिशत गिरकर 6,735.11 पर बंद हुआ। नैस्डैक कंपोजिट 18.75 अंक या 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,024.63 पर बंद हुआ।

TCS Q2 के नतीजे

TCS Q2 नेट प्रॉफिट Q1FY26 में 3.8 प्रतिशत तिमाही आधार पर ₹12,075 करोड़ तक गिर गया। राजस्व 3.7 प्रतिशत QoQ से बढ़कर ₹65,799 करोड़ हो गया, CC राजस्व वृद्धि 0.8 प्रतिशत पर हुई. EBIT 6.8 प्रतिशत से बढ़कर ₹16,565 करोड़ हो गया, जबकि EBIT मार्जिन में 70 bps से 25.2 प्रतिशत तक सुधार हुआ।

टीसीएस के बोर्ड ने 11 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया। आईटी प्रमुख ने रणनीतिक निवेश की भी घोषणा की, जिसमें भारत में 1 गीगावॉट क्षमता वाले एआई डेटासेंटर के साथ विश्व स्तरीय एआई बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक नई व्यावसायिक इकाई और लिस्टएंगेज में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल है।

इजरायल-हमास संघर्ष विराम समझौता

इजरायल की सरकार ने शुक्रवार को फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के साथ संघर्ष विराम की पुष्टि की, जिससे 24 घंटे के भीतर गाजा में शत्रुता को निलंबित करने और उसके बाद 72 घंटे के भीतर वहां बंधक इजरायल के बंधकों को मुक्त करने का रास्ता साफ हो गया।

सोने की कीमतें

सोने की कीमतें गुरुवार को 2 प्रतिशत गिर गईं, जो पिछले सत्र में पहली बार $4,000/औंस के मील के पत्थर से नीचे गिर गईं, जबकि चांदी की कीमतें भी 51.22 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड हाई से कम हो गईं। स्पॉट गोल्ड की कीमत करीब 2 फीसदी गिरकर 3,959.48 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 2.4 प्रतिशत गिरकर 3,972.6 डॉलर पर बंद हुआ। चांदी का भाव 48.93 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा।

कच्चे तेल की कीमतें

पिछले सत्र में 1 प्रतिशत से अधिक गिरने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ा बदलाव हुआ था। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.1 प्रतिशत बढ़कर 65.31 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 0.2 प्रतिशत बढ़कर 61.63 डॉलर हो गया।

Share Market Live Updates Sensex Today NIFTY 50 अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।