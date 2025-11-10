Share Market Live Updates 10 Nov: शेयर मार्केट में लौटी रौनक, सेंसेक्स 83400 और निफ्टी 25500 के पार

संक्षेप: Share Market Live Updates 10 Nov: एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 78 अंक ऊपर 25570 पर है। अभी शुरुआती कारोबार में एशियन पेंट्स, बीईएल, इन्फोसिस निफ्टी टॉप गेनर हैं। इनमें 1 फीसद से ऊपर तेजी है।

9:20 AM Share Market Live Updates 10 Nov: शेयर मार्केट में पिछले 3 सेशन से चली आ रही गिरावट पर ब्रेक लगताा हुआ नजर आ रहा है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स अब 191 अंकों के फायदे के साथ 83407 के लेवल पर पहुंच गया है। वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 78 अंक ऊपर 25570 पर है। अभी शुरुआती कारोबार में एशियन पेंट्स, बीईएल, इन्फोसिस निफ्टी टॉप गेनर हैं। इनमें 1 फीसद से ऊपर तेजी है।

9:15 AM Share Market Live Updates 10 Nov: सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर मार्केट की शुरुआत मिश्रित रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स अब 18 अंकों के नुकसान के साथ 83198 के लेवल पर खुला। वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 11 अंक ऊपर 25503 पर खुला।

Share Market Live Updates 10 Nov: ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेतों के बाद भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के सोमवार यानी आज सपाट खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में ज्यादातर तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर वायदा में तेजी आई। इस सप्ताह बाजार प्रतिभागी दूसरी तिमाही के नतीजों, मुद्रास्फीति के आंकड़े, आईपीओ गतिविधि, सोने की कीमतों और विदेशी पूंजी प्रवाह के रुझान, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के घटनाक्रम और अन्य प्रमुख घरेलू और वैश्विक वृहद आर्थिक आंकड़ों सहित शेयर बाजार के प्रमुख कारकों पर नजर रखेंगे।

इससे पहले शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार तीसरे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 94.73 अंक गिरकर 83,216.28 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 17.40 अंक नीचे 25,492.30 पर। दूसरी ओर विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 4,581.34 करोड़ रुपये के भारतीय शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 6,674.77 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

सेंसेक्स के लिए आज के प्रमुख वैश्विक संकेत एशियाई बाजार सोमवार को एशियाई बाजारों में बढ़त रही। जापान का निक्केई 225 0.63% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.37% बढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.01% उछल गया, और कोस्डैक सपाट था। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 25,587 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 2 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को मिश्रित रूप से बंद हुआ, जो अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आसमान छूने वाले मूल्यांकन के बारे में चिंताओं से प्रभावित था। हालांकि, अमेरिकी शेयर वायदा सोमवार को बढ़ गया, जब सांसदों ने ऐतिहासिक अमेरिकी सरकार के शटडाउन को समाप्त करने के लिए एक समझौते के करीब पहुंच गए।

डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 74.80 अंक या 0.16% बढ़कर 46,987.10 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 8.48 अंक या 0.13% बढ़कर 6,728.80 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 49.45 अंक या 0.21% की गिरावट के साथ 23,004.54 पर बंद हुआ।

टेस्ला के शेयर की कीमत 3.7% गिर गई, एएमडी के शेयरों में 1.75% की गिरावट आई, इंटेल शेयर की कीमत में 2.4% की वृद्धि हुई, जबकि माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी के शेयरों में 5.2% की गिरावट आई और एक्सपीडिया के शेयर की कीमत में 17.6% की वृद्धि हुई। ब्लॉक शेयरों में 7.7% की गिरावट आई और टेक-टू इंटरएक्टिव स्टॉक में 8.1% की गिरावट आई।

अमेरिकी सरकार का शटडाउन अमेरिकी सीनेट संघीय सरकार को फिर से खोलने और 40 दिनों के शटडाउन को समाप्त करने के उद्देश्य से एक उपाय के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार दिखाई दिया। सीनेटरों को रविवार रात को सदन द्वारा पारित विधेयक को आगे बढ़ाने पर मतदान करने की उम्मीद है, जिसे अल्पकालिक वित्त पोषण उपाय को संयोजित करने के लिए संशोधित किया जाएगा, जो जनवरी 2026 के माध्यम से सरकार को तीन पूर्ण-वर्ष के विनियोग बिलों के पैकेज के साथ निधि देगा।

डॉलर अमेरिकी डॉलर कमजोर आर्थिक आंकड़ों की एक श्रृंखला पर मजबूती से बने रहे, जिससे वैश्विक विकास की चिंताओं को पुनर्जीवित किया गया। डॉलर इंडेक्स 0.2% बढ़कर 99.740 हो गया। येन के मुकाबले, डॉलर ने 153.82 येन प्राप्त किया, जो 0.3% ऊपर था। यूरो 0.1% कमजोर $1.155 पर था, जबकि स्टर्लिंग ने $1.314 पर हाथ बदला, दिन में 0.2% नरम।

सोने की कीमतें सोने की कीमतों में तेजी आई, क्योंकि निवेशकों ने सरकारी शटडाउन को समाप्त करने की प्रगति के खिलाफ कमजोर अमेरिकी अर्थव्यवस्था का वजन किया। स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.4% बढ़कर 4,016.92 डॉलर प्रति औंस हो गई। अक्टूबर के मध्य में सोने की कीमत 4,380 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड उच्च स्तर से लगभग 8% नीचे आ गई है।