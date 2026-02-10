Share Market Live Updates 10 Feb: शेयर मार्केट की मजबूत शुरुआत, सेंसेक्स 84200 और निफ्टी 25900 के पार खुला

संक्षेप: Share Market Live Updates 10 Feb: बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 144 अंकों की तेजी के साथ 84210 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक निफ्टी 55 अंक ऊपर 25922 पर खुलने में कामयाब रहा।

9:15 AM Share Market Live Updates 10 Feb: अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते घरेलू शेयर मार्केट की शुरुआत आज बढ़त के साथ हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 144 अंकों की तेजी के साथ 84210 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक निफ्टी 55 अंक ऊपर 25922 पर खुलने में कामयाब रहा।

Share Market Live Updates 10 Feb: वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बाद मंगलवार को भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। टेक शेयरों में तेजी के कारण एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में रातोंरात तेजी रही। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 485 अंक चढ़कर 84,065 पर और निफ्टी 173 अंक ऊपर 25,867 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए आज के ग्लोबल संकेत एशियाई बाजार वॉल स्ट्रीट में रातभर में तेजी के बाद एशियाई बाजारों में तेजी रही। जापान के निक्केई में 1.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि टॉपिक्स में 1.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई, दोनों नए रिकॉर्ड पर पहुंच गए। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.21 प्रतिशत और कोस्डैक में 1.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 25,987 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 72 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर मार्केट के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल प्रौद्योगिकी शेयरों में तेजी से प्रेरित वॉल स्ट्रीट अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 20.20 अंक या 0.04 प्रतिशत बढ़कर 50,135.87 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 32.52 अंक या 0.47 प्रतिशत बढ़कर 6,964.82 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 207.46 अंक या 0.90 प्रतिशत बढ़कर 23,238.67 पर बंद हुआ।

दिग्गज कंपनियों के शेयरों का प्रदर्शन एनवीडिया के शेयर की कीमत में 2.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई, माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में 3.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस (एएमडी) के शेयर की कीमत में 3.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई, ऐप्पल के शेयर की कीमत 1.17 प्रतिशत गिर गई, जबकि टेस्ला के शेयर की कीमत 1.51 प्रतिशत बढ़ गई। ओरेकल के शेयरों में 9.6 प्रतिशत की उछाल आई।

सोने की कीमतें लगातार दो सत्रों में तेजी के बाद सोने और चांदी में गिरावट आई, क्योंकि डॉलर एक सप्ताह से अधिक के निचले स्तर से ऊपर था। हाजिर सोने की कीमत 1 प्रतिशत गिरकर 5,016.56 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि अप्रैल डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.8 प्रतिशत गिरकर 5,041.60 डॉलर प्रति औंस हो गया। स्पॉट सिल्वर की कीमत पिछले सत्र में लगभग 81.31 प्रतिशत बढ़ने के बाद 81.31 प्रतिशत गिरकर 7 डॉलर प्रति औंस हो गई।

कच्चा तेल कच्चे तेल की कीमतों में दो दिन की तेजी के बाद गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 0.54 प्रतिशत गिरकर 68.64 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 0.65 प्रतिशत गिरकर 63.94 डॉलर पर आ गया।