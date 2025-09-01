Share Market Live Updates 1 Sep nse bse sensex nifty top gainers losers Share Market Live 1 Sep.: शेयर मार्केट की गिरावट पर क्या ब्रेक लगाएगी भारत-चीन संबंधों की नई आशा, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Share Market Live Updates 1 Sep nse bse sensex nifty top gainers losers

Share Market Live 1 Sep.: शेयर मार्केट की गिरावट पर क्या ब्रेक लगाएगी भारत-चीन संबंधों की नई आशा

Share Market Live Updates 1 Sep.: चीन और भारत के संबंधों में आ रही नजदीकियों से ग्लोबल मार्केट में सतर्क और मिश्रित भावना के बावजूद घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी 50 सोमवार को मामूली रूप से अधिक खुलने की उम्मीद है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 08:23 AM
share Share
Follow Us on
Share Market Live 1 Sep.: शेयर मार्केट की गिरावट पर क्या ब्रेक लगाएगी भारत-चीन संबंधों की नई आशा

Share Market Live Updates 1 Sep.: चीन और भारत के संबंधों में आ रही नजदीकियों से ग्लोबल मार्केट में सतर्क और मिश्रित भावना के बावजूद घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी 50 सोमवार को मामूली रूप से अधिक खुलने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति के आंकड़ों और टैरिफ को लेकर घटनाक्रमों के बाद एशियाई मार्केटों में मिलाजुला कारोबार हुआ, जबकि अमेरिकी शेयर मार्केट गिरावट के साथ बंद हुए।

इससे पहले शुक्रवार को भारतीय शेयर मार्केट लगातार तीसरे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 270.92 अंक या 0.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ 79,809.65 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 74.05 अंक या 0.30 प्रतिशत कम होकर 24,426.85 पर बंद हुआ।

सप्ताह निवेशकों की निगाह अमेरिका में भारत पर शुल्क, वाहन बिक्री आंकड़े, जीएसटी परिषद की बैठक के नतीजे, विदेशी कोषों की प्रवाह, घरेलू व वैश्विक वृहद आर्थिक आंकड़ों तथा कच्चे तेल की कीमतों के रुख समेत शेयर मार्केट की प्रमुख गतिविधियों पर टिकी रहेगी।

आज सेंसेक्स के लिए प्रमुख संकेत

एशियाई बाजार

एशियाई बाजारों में गिरावट के रूप में सोमवार को कारोबार हुआ क्योंकि निवेशकों ने ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ पर अमेरिकी संघीय अपील अदालत के फैसले का आकलन किया। जापान के निक्केई 225 में 0.87 प्रतिशत की गिरावट आई। जबकि, टॉपिक्स इंडेक्स सपाट था। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 0.41 प्रतिशत गिरा, जबकि कोस्डैक 0.74 प्रतिशत गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने मजबूत शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 24,611 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद से लगभग 43 अंकों का प्रीमियम है, जो भारतीय शेयर मार्केट सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत दे रहा था।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर मार्केट शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.20 प्रतिशत नीचे 45,544.88 पर बंद हुआ। जबकि S&P 500 में 0.64 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 6,460.26 पर बंद हुआ। नैस्डैक 1.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 21,455.55 पर बंद हुआ।

ट्रंप टैरिफ पर कोर्ट का फैसला

अमेरिका की एक संघीय अपीलीय अदालत ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई व्यापारिक साझेदारों पर असर डालने वाले ज्यादातर शुल्क अवैध ,लेकिन न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की अनुमति देने के लिए 14 अक्टूबर तक टैरिफ को लागू रहने दिया।

पीएम मोदी का चीन दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के उद्घाटन से पहले तियानजिन में द्विपक्षीय बैठक के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अपने सीमा मतभेदों को हल करने और सहयोग को मजबूत करने का वचन दिया और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वे विकास भागीदार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं।

भारत की जीडीपी

जीडीपी में अप्रैल-जून की अवधि के दौरान पांच तिमाहियों में सबसे तेज वृद्धि हुई। भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) Q1FY26 में 7.8 प्रतिशत बढ़ा, जो पिछले तीन महीने की अवधि में 7.4 प्रतिशत था। यह मिंट पोल में 22 अर्थशास्त्रियों के औसत अनुमान से काफी ऊपर था, जिसने पहली तिमाही में विकास दर 6.7 प्रतिशत तक मध्यम होने का अनुमान लगाया था।

राजकोषीय घाटा

भारत का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 26 के पहले चार महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग दोगुना हो गया। अप्रैल-जुलाई के लिए राजकोषीय घाटा 4.68 लाख करोड़ रुपये या पूरे वर्ष के अनुमान का 29.9 प्रतिशत था। पिछले साल की समान अवधि में राजकोषीय घाटा 2.77 लाख करोड़ रुपये था।

कच्चे तेल की कीमतें

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के रूप में कारोबार किया क्योंकि बढ़ते उत्पादन और मांग की चिंताओं के बारे में चिंताओं ने आपूर्ति व्यवधानों को ऑफसेट किया। ब्रेंट क्रूड 0.16 प्रतिशत गिरकर 67.37 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 0.17 प्रतिशत गिरकर 63.90 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

Share Market Live Updates Sensex Today NIFTY 50 अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।