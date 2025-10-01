share market live updates 1 october nse bse rbi mpc sensex nifty top gainers losers Share Market Live Updates 1 October: शेयर मार्केट की मिलीजुली शुरुआत, सेंसेक्स की रेड तो निफ्टी की ग्रीन ओपनिंग, Business Hindi News - Hindustan
share market live updates 1 october nse bse rbi mpc sensex nifty top gainers losers

Share Market Live Updates 1 October: शेयर मार्केट की मिलीजुली शुरुआत, सेंसेक्स की रेड तो निफ्टी की ग्रीन ओपनिंग

Share Market Live Updates 1 October: शेयर मार्केट में सेंसेक्स के गिरावट का सिलसिला आज लगातार 9वें सेशन में भी जारी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति की घोषणा से पहले सेंसेक्स 94 अंक नीचे 80173 के लेवल पर खुला। जबकि, निफ्टी 9 अंक ऊपर 24620 पर।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 09:15 AM
Share Market Live Updates 1 October: शेयर मार्केट की मिलीजुली शुरुआत, सेंसेक्स की रेड तो निफ्टी की ग्रीन ओपनिंग

9:15 AM Share Market Live Updates 1 October: शेयर मार्केट में सेंसेक्स के गिरावट का सिलसिला आज लगातार 9वें सेशन में भी जारी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति की घोषणा से पहले बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 94 अंक नीचे 80173 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 9 अंक ऊपर 24620 के लेवल से अक्टूबर के पहले दिन के कारोबार की शुरुआत की।

Share Market Live Updates 1 October: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति की घोषणा और वैश्विक बाजार के मिश्रित संकेतों से पहले बुधवार को घरेलू शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के सपाट नोट पर खुलने की उम्मीद है। अमेरिकी सरकार के बंद की चिंताओं के बावजूद एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख रहा। जबकि, अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात बढ़त के साथ बंद हुआ।

आरबीआई आज अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) से रेपो दर में कोई बदलाव नहीं होने और नीतिगत रुख बनाए रखने की उम्मीद है।

बता दें मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार बिकवाली के दबाव में जारी रहा और लगातार आठवें सत्र के लिए नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 97.32 अंक या 0.12% गिरकर 80,267.62 पर बंद हुआ। जबकि, निफ्टी 50 ने 23.80 अंक या 0.10% को 24,611.10 पर कम सेटल किया।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट

अमेरिकी सरकार के संभावित शटडाउन से पहले वॉल स्ट्रीट पर रातोंरात बढ़त के बाद एशियाई बाजारों में बुधवार को मिलाजुला कारोबार हुआ। जापान का निक्केई 225 0.66% गिर गया, जबकि टॉपिक्स में 1.52% की गिरावट आई। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.57% की वृद्धि हुई, और कोस्डैक में 0.77% की वृद्धि हुई। मुख्य भूमि चीन और हांगकांग के बाजार छुट्टी के लिए बंद थे।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 24,773 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 5 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए एक सुस्त शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट

अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को उच्च स्तर पर समाप्त हुआ, तिमाही और मासिक लाभ को चिह्नित करता है, यहां तक कि निवेशकों ने अमेरिकी सरकार के शटडाउन के लिए कमर कस ली है। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 81.82 अंक या 0.18% बढ़कर 46,397.89 पर पहुंच गया, जो लेटेस्ट रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई है। जबकि, एसएंडपी 500 27.25 अंक या 0.41% बढ़कर 6,688.46 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 68.86 अंक या 0.31% बढ़कर 22,660.01 पर बंद हुआ।

सितंबर महीने के लिए, एसएंडपी 500 ने 3.53% की वृद्धि की, नैस्डैक 5.61% बढ़ा, और डॉऊ जोन्स 1.87% चढ़ गया। तिमाही के लिए, एसएंडपी 500 ने 7.79% बढ़त हासिल की। नैस्डैक 11.24% बढ़ गया और डॉऊ ने 5.22% की रैली की।

भारत का राजकोषीय घाटा

अगस्त के अंत में भारत का राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य का 38.1% था। कुल मिलाकर देखें तो 2025-26 की अप्रैल-अगस्त अवधि में राजकोषीय घाटा 5,98,153 करोड़ रुपये रहा। केंद्र का अनुमान है कि 2025-26 के दौरान राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% या 15.69 लाख करोड़ रुपये रहेगा।

अमेरिकी डॉलर

डॉलर इंडेक्स 97.869 पर था और पिछले बुधवार के बाद पहली बार रात भर 97.633 तक गिर गया।यूरो 1.1731 डॉलर पर सपाट था, जो 24 सितंबर के बाद से $1.1762 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। डॉलर तीन दिन की 1.2% की गिरावट के बाद 0.1% बढ़कर 148.15 येन हो गया।

सोने की कीमतें

अंतराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतें गिर गईं और अब भी रिकॉर्ड स्तर के करीब मंडरा रही हैं। हाजिर सोने की कीमत 0.2% बढ़कर 3,861.22 डॉलर प्रति औंस हो गई। सितंबर में बुलियन में लगभग 12% की वृद्धि हुई, जिससे यह अगस्त 2011 के बाद से धातु की सबसे तेज मासिक वृद्धि बन गई। दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.4% बढ़कर 3,888.80 डॉलर हो गया।

Share Market Live Updates Sensex Today NIFTY 50 अन्य..
