Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़share market live updates 1 Jan nse bse sensex nifty top gainers losers
Share Market Live Updates 1 Jan: शेयर मार्केट में बंपर उछाल की उम्मीद, नए साल पर गिफ्ट निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर

Share Market Live Updates 1 Jan: शेयर मार्केट में बंपर उछाल की उम्मीद, नए साल पर गिफ्ट निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर

संक्षेप:

Share Market Live Updates 1 Jan: गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती संकेत भारतीय शेयर बाजार के सकारात्मक शुरुआत की ओर इशारा कर रहे हैं। यह अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर 26,341 पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स की पिछले बंद स्तर से 66 अंक या 0.25% ऊपर है।

Jan 01, 2026 08:01 am IST
Share Market Live Updates 1 Jan: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 के गुरुवार, 1 जनवरी 2026 को रिकॉर्ड उच्च स्तर पर खुलने की उम्मीद है, हालांकि आज व्यापार सीमित रह सकता है। दुनिया के अधिकांश बाजार नए साल के अवकाश के कारण बंद हैं।

गिफ्ट निफ्टी संकेत

गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती संकेत भारतीय शेयर बाजार के सकारात्मक शुरुआत की ओर इशारा कर रहे हैं। यह अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर 26,341 पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स की पिछले बंद स्तर से 66 अंक या 0.25% ऊपर है।

2025 का अंतिम सत्र

भारतीय शेयर बाजार ने 2025 का आखिरी सकारात्मक नोट पर समापन किया था। सेंसेक्स 546 अंक (0.64%) बढ़कर 85,220.60 पर और निफ्टी 50, 191 अंक (0.74%) चढ़कर 26,129.60 पर बंद हुआ था। बाजार में शॉर्ट कवरिंग और हर तरफ़ खरीदारी देखी गई थी।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियाई बाजार

हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज ने 2025 को 28% की वार्षिक बढ़त के साथ पूरा किया, जो 2017 के बाद से उसका सबसे मज़बूत प्रदर्शन है। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 18% और शेनझेन कंपोजिट इंडेक्स 29% चढ़ा। टेक्नोलॉजी से भरपूर चीनैक्स प्राइस इंडेक्स ने 50% की छलांग लगाई। आज अधिकांश एशियाई बाजार नए साल के कारण बंद हैं।

वॉल स्ट्रीट

वॉल स्ट्रीट ने बुधवार को बाजार की लगातार चौथे दिन की गिरावट के साथ एक और शानदार साल का समापन किया। एसएंडपी 500 में 0.7%, डॉऊ जोन्स में 0.6% और नैस्डैक कंपोजिट में 0.8% की गिरावट दर्ज हुई। नए साल की छुट्टी से पहले व्यापार की मात्रा बहुत कम रही।

अमेरिकी प्रतिबंध

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में काम करने वाली चार कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए और चार तेल टैंकरों को अवरुद्ध संपत्ति घोषित किया। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है।

डॉलर, सोना, चांदी और तेल

अमेरिकी डॉलर: डॉलर में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन ब्याज दरों में कटौती और टैरिफ नीतियों के दबाव के कारण यह साल-दर-साल गिरावट की राह पर बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स 0.01% बढ़कर 98.25 पर पहुंचा। येन के मुकाबले डॉलर 0.17% चढ़कर 156.65 पर कारोबार कर रहा था।

सोना और चांदी: सोने की कीमतों में इस साल लगभग 80% की उछाल आई है, जो 1979 के बाद से सबसे तेज वार्षिक बढ़त है। चांदी में 178% की तेज रैली देखी गई, जो भौतिक कमी और औद्योगिक मांग में वृद्धि को दर्शाती है।

तेल की कीमतें: तेल की कीमतों ने 2020 के बाद से सबसे तेज वार्षिक गिरावट के साथ साल समाप्त किया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) 0.9% गिरकर 57.42 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ, जो सालभर में लगभग 20% की गिरावट दर्शाता है।

