Share Market Live Updates 1 Dec: आज शेयर मार्केट में उछाल की उम्मीद

Share Market Live Updates 1 Dec: गिफ्ट निफ्टी 26,510 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 123 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी के लिए गैप-अप शुरुआत का संकेत देता है।

Mon, 1 Dec 2025 08:05 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Share Market Live Updates 1 Dec: मिश्रित वैश्विक बाजारों के संकेतों के बीच दूसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर उम्मीद से बेहतर रहने के बाद सोमवार 1 दिसंबर यानी आज भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा इस महीने ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के बीच एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हुआ, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार पिछले सप्ताह बढ़त के साथ बंद हुआ।

इस हफ्ते कैसी रहेगी मार्केट की चाल

इस सप्ताह प्रतिभागियों को रिजर्व बैंक की नीति, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर घटनाक्रम, रूस-यूक्रेन शांति वार्ता, वाहन बिक्री के आंकड़े, विदेशी संस्थागत कोषों का प्रवाह, सोने की कीमतों और चांदी की कीमतों में रुझान और अन्य प्रमुख घरेलू और वैश्विक वृहद आर्थिक आंकड़ों पर नजर रहेगी।

बता दें शुक्रवार को सेंसेक्स 13.71 अंक गिरकर 85,706 पर, जबकि निफ्टी 12.60 अंक नीचे 26,202.95 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के लिए आज के प्रमुख ग्लोबल संकेत

एशियाई बाजार

चीन से ताजा मैन्युफैक्चरिंग आंकड़ों से पहले सोमवार को एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हुआ। जापान के निक्केई 225 इंडेक्स में 1.3 प्रतिशत की गिरावट आई, और टॉपिक्स 0.72 प्रतिशत गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.66 प्रतिशत गिर गया, जबकि कोस्डैक में 1.29 प्रतिशत की बढ़त हुई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 26,510 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 123 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी के लिए गैप-अप शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को थैंक्सगिविंग के बाद एक छोटे सत्र के दौरान पतले ट्रेडिंग वॉल्यूम में उच्च स्तर पर बंद हुआ, जो तकनीकी शेयरों में सुधार से प्रेरित था। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.61 प्रतिशत से 47,716.42 तक प्राप्त हुआ, जबकि एसएंडपी 500 ने 0.54 प्रतिशत को 6,849.09 तक बढ़ाया।

नैस्डैक कंपोजिट ने 0.65 प्रतिशत को बंद कर दिया, जो 23,365.69 पर अधिक है। सप्ताह के लिए, एसएंडपी 500 ने 3.73 प्रतिशत की बढ़त हासिल की जबकि, नैस्डैक ने 4.91 प्रतिशत की छलांग लगाई। वहीं, डॉऊ जोन्स ने 3.18 प्रतिशत की वृद्धि की।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता

भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत को चालू कैलेंडर वर्ष के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) की पहली किश्त पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की उड़ान

जुलाई-सितंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में उम्मीद से अधिक 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो छह तिमाही का उच्च स्तर है। इससे पिछले तीन महीनों में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत और एक साल पहले की समान अवधि में 5.6 प्रतिशत थी।

राजकोषीय घाटा

अप्रैल-अक्टूबर अवधि के लिए भारत का राजकोषीय घाटा बढ़कर 8.25 लाख करोड़ रुपये या 2025-26 के बजट लक्ष्य का 52.6 प्रतिशत हो गया, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 7.51 लाख करोड़ रुपये या अनुमान का 46.5 प्रतिशत था। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 2025-26 के लिए जीडीपी का 4.4 प्रतिशत है।

ओपेक की बैठक

ओपेक ने रविवार को अपनी बैठकों में 2026 की पहली तिमाही के लिए तेल उत्पादन के स्तर को अपरिवर्तित छोड़ने पर सहमति व्यक्त की। ओपेक ने अप्रैल 2025 से बाजार में प्रति दिन लगभग 2.9 मिलियन बैरल जारी करने के बाद तेल उत्पादन में बढ़ोतरी को रोक दिया है। मूह के पास अभी भी लगभग 3.24 मिलियन बीपीडी आउटपुट कटौती है, जो वैश्विक मांग का लगभग 3 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है।

कच्चे तेल की कीमतें

ओपेक द्वारा अगले साल की पहली तिमाही में उत्पादन वृद्धि को रोकने की अपनी योजना की पुष्टि करने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। ब्रेंट कच्चा तेल 0.95 प्रतिशत बढ़कर 62.97 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 0.96 प्रतिशत बढ़कर 59.12 डॉलर हो गया।

डॉलर

डॉलर की दिसंबर की शुरुआत बैकफुट पर हुई। मुद्राओं की एक बास्केट के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की गिरावट 99.42 पर आ गई। जापानी येन 0.2 प्रतिशत बढ़कर 155.84 प्रति डॉलर हो गया। कमजोर डॉलर के मुकाबले यूरो में 0.02 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1.1600 डॉलर हो गया। स्टर्लिंग को $ 1.3240 पर थोड़ा बदल दिया गया था।

बिटकॉइन की कीमतें

क्रिप्टोकरेंसी में भारी बिकवाली के बीच बिटकॉइन की कीमत 3.86 प्रतिशत गिरकर $87,503 हो गई, जबकि ईथर की कीमत 5.09 प्रतिशत गिरकर $2,854 हो गई, टीथर 5.07 प्रतिशत गिरकर $2,855.03 हो गई, एक्सआरपी 5.59 प्रतिशत गिरकर $2.08 हो गई, जबकि सोलाना 5.01 प्रतिशत गिरकर $128.65 पर आ गया।

