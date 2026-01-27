संक्षेप: Share Market Live 27 Jan: कोटक बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा 4 पर्सेंट से अधिक टूटकर सेंसेक्स टॉप लूजर हैं। वहीं, एक्सिस बैंक और अल्ट्रटेक में 3 फीसद से अधिक की तेजी है और ये दोनों टॉप गेनर्स हैं। सेंसेक्स अब 258 अंक नीचे 81279 पर आ गया है।

9:22 AM Share Market Live 27 Jan: कोटक बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा 4 पर्सेंट से अधिक टूटकर सेंसेक्स टॉप लूजर हैं। वहीं, एक्सिस बैंक और अल्ट्रटेक में 3 फीसद से अधिक की तेजी है और ये दोनों टॉप गेनर्स हैं। सेंसेक्स अब 258 अंक नीचे 81279 पर आ गया है। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 106 अंक नीचे 24942 पर पर है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

9:15 AM Share Market Live 27 Jan: गणतंत्र दिवस की छुट्टी के बाद घरेलू शेयर मार्केट की ओपनिंग आज मिलीजुली रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स जहां 100 अंक नीचे 81436 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 14 अंक ऊपर 25063 पर खुला। हालांकि, चंद मिनट बाद ही सेंसेक्स 81711 के लेवल को टच कर गया।

Share Market Live 27 Jan: वैश्विक बाजारों में तेजी के बाद भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 मंगलवार को बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक से पहले एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख रहा जबकि अमेरिकी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजार सोमवार, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस 2026 के कारण बंद हो गया।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं आज के ग्लोबल संकेत एशियन मार्केट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दक्षिण कोरिया पर टैरिफ बढ़ाने के बयान के बाद एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हुआ। जापान का निक्केई 225 0.24% गिर गया, जबकि टॉपिक्स 0.31% गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.36% गिर गया, जबकि कोस्डैक में 1.41% की तेजी आई। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने अच्छी शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 25,160 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 81 पॉइंट का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को उच्च स्तर पर समाप्त हुआ, एसएंडपी 500 और नैस्डैक लगातार चौथे सत्र के लिए आगे बढ़े। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 313.69 अंक या 0.64% बढ़कर 49,412.40 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 34.62 अंक या 0.50% बढ़कर 6,950.23 पर बंद हुआ। नैस्डैक कंपोजिट 100.11 अंक या 0.43% बढ़कर 23,601.36 पर बंद हुआ।

अन्य संकेत टैरिफ राहत की उम्मीद अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ को वापस लेने की संभावना का संकेत दिया। बेसेंट ने कहा कि शुल्क हटाने का एक रास्ता हो सकता है, यह देखते हुए कि डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगाए गए शुल्क उपायों के बाद भारत की रूसी तेल की खरीद में तेजी से गिरावट आई है।

भारत-EU ट्रेड डील भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत पूरी कर ली है, जिसकी आधिकारिक घोषणा आज होने की उम्मीद है। इस समझौते का उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक एकीकरण को मजबूत करना, व्यापार और निवेश प्रवाह को बढ़ावा देना है।

एक्सिस बैंक Q3 रिजल्ट तीसरी तिमाही में एक्सिस बैंक का नेट प्रॉफिट 3% YoY से बढ़कर ₹6,489.6 करोड़ हो गया, जबकि शुद्ध ब्याज आय (NII) 5% YoY से बढ़कर ₹14,286.4 करोड़ हो गई।

डॉलर अमेरिकी डॉलर चार महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया, और अब तक वर्ष के लिए 1% से अधिक गिर गया है। डॉलर इंडेक्स 97.05 पर था, जो सोमवार को 96.808 के चार महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया था। यूरो $ 1.1878 पर स्थिर था, स्टर्लिंग ने आखिरी बार $ 1.3678 खरीदा था।