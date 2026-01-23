Share Market Closing: शेयर मार्केट में भारी गिरावट, सेंसेक्स 769 अंक लुढ़का, रुपया रिकॉर्ड लो लेवल पर

संक्षेप: Share Market Live 23 Jan: सेंसेक्स 0.94 प्रतिशत या फिर 769.67 अंक की गिरावट के साथ 81537.70 अंक पर बंद हुआ है। वहीं, निफ्टी 0.95 प्रतिशत या फिर 241.25 अंक की गिरावट के साथ आज शुक्रवार को 25048.65 अंक पर बंद हुआ है।

Stock Market Closing Today: शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन को बंद हुआ है। सेंसेक्स 0.94 प्रतिशत या फिर 769.67 अंक की गिरावट के साथ 81537.70 अंक पर बंद हुआ है। वहीं, निफ्टी 0.95 प्रतिशत या फिर 241.25 अंक की गिरावट के साथ आज शुक्रवार को 25048.65 अंक पर बंद हुआ है।

सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनियों में से 25 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सबसे अधिक गिरावट अडानी पोर्ट्स के शेयरों में देखने को मिली है। वहीं, इटरनल, इंडिगो, एक्सिस बैंक के शेयर भी आज बड़ी गिरावट के साथ क्लोज हुए। दूसरी तरफ टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंफोसिस, एशियन पेंट्स के शेयरों में आज शुक्रवार को तेजी देखने को मिली है।

डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लो लेवल पर रुपया रुपये की स्थिति आज और खराब हो गई है। रुपये रिकॉर्ड लो लेवल पर पहुंच गया है। 23 जनवरी शुक्रवार को एक डॉलर की कीमत 91.93 रुपये हो गया है। यह नया रिकॉर्ड लो लेवल है। इससे पहले रिकॉर्ड लो लेवल 91.74 रुपये था।

Stock Market Live Updates Today @2:47 Pm: शेयर बाजार की स्थिति आज फिर से काफी खराब है। भारी बिकवाली की वजह से सेंसेक्स 665.95 अंक या फिर 0.81 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81641.42 अंक पर ट्रेड कर रहा था। वहीं, निफ्टी 0.83 प्रतिशत या फिर 209.55 अंक की गिरावट के साथ 25080.35 अंक पर ट्रेड कर रहा है।

डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और खराब हो गई है। एक डॉलर की कीमत 91.81 रुपये हो गई है। जोकि नया रिकॉर्ड लो लेवल है।

12:25 PM Share Market Live 23 Jan: घरेलू शेयर मार्केट गिरावट के ट्रैक पर है। सुबह की तुलना में अब गिरावट तेज हो गई है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 321 अंक नीचे 81985 पर है। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 93 अंक नीचे 25196 पर आ गया है।

10:10 AM Share Market Live 23 Jan: सुस्त शुरुआत के बाद घरेलू शेयर मार्केट गिरावट के ट्रैक पर है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 71 अंक नीचे 82235 पर है। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 9अंक नीचे 25280 पर आ गया है। एक समय निफ्टी दिन के हाई 25347 पर था और सेंसेक्स भी 82516 के लेवल को टच कर चुका था। सेंसेक्स टॉप लूजर्स में इटरनल, इंडिगो, पावर ग्रिड, अडानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स हैं। इनमें 1.19 से लेकर 2.63 पर्सेंट तक की गिरावट है।

9:15 AM Share Market Live 23 Jan: घरेलू शेयर मार्केट की शुरुआत आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बढ़त के साथ हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 28 अंक ऊपर 82335 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 54 अंक ऊपर 25344 पर खुलने में कामयाब रहा।

Share Market Live 23 Jan: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड टैरिफ को लेकर भू-राजनीतिक तनाव और चिंताओं के बीच वैश्विक बाजारों में तेजी के बाद भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी-50 के शुक्रवार को बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। यूरोपीय सहयोगियों पर ग्रीनलैंड टैरिफ की धमकियों को पलटने के बाद एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में रातोंरात तेजी आई।

वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव कम होने के संकेतों के बीच गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 397 अंक या 0.49 प्रतिशत ऊपर 82,307 पर बंद हुआ। जबकि निफ्टी 132 अंकों की उछाल के साथ 25,289 बंद हुआ।

आज सेंसेक्स के लिए प्रमुख ग्लोबल संकेत एशियाई बाजार एशियाई बाजारों ने शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट पर रात भर की रैली के बाद तेजी के बाद कारोबार किया, क्योंकि भू-राजनीतिक तनाव कम हो गया, और बैंक ऑफ जापान के ब्याज दर के फैसले से पहले। जापान का निक्केई 225 0.25 प्रतिशत बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.27 प्रतिशत बढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.11 प्रतिशत बढ़ा, जबकि कोस्डैक 0.74 प्रतिशत बढ़ा। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने ग्रीन ओपनिंग के संकेत दिए।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 25,380 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 30 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर मार्केट के सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूरोपीय सहयोगियों पर ग्रीनलैंड पर शुल्क लगाने की धमकी को रद्द करने के बाद गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजार तेजी से बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 306.78 अंक या 0.63 प्रतिशत बढ़कर 49,384.01 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 37.73 अंक या 0.55 प्रतिशत बढ़कर 6,913.35 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 211.20 अंक या 0.91 प्रतिशत बढ़कर 23,436.02 पर बंद हुआ।

मेटा शेयर की कीमत में 5.7 प्रतिशत की तेजी आई, टेस्ला के शेयर की कीमत में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, एनवीडिया के शेयर में 0.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई और माइक्रोसॉफ्ट शेयर की कीमत में 1.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रॉक्टर एंड गैंबल के शेयर की कीमत 2.6 प्रतिशत बढ़ी, एबॉट के शेयर 10 प्रतिशत गिर गए और जीई एयरोस्पेस 7.4 प्रतिशत फिसल गए।

अमेरिकी जीडीपी अमेरिकी अर्थव्यवस्था तीसरी तिमाही में शुरू में सोचे गए अनुमान से थोड़ी तेजी से बढ़ी। अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद में ऊपर की ओर संशोधित 4.4 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हुई, जो 2023 की तीसरी तिमाही के बाद से सबसे तेज गति है। रॉयटर्स द्वारा सर्वेक्षण किए गए अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया था कि जीडीपी 4.3 प्रतिशत की गति से असंशोधित होगी। दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था 3.8 प्रतिशत की गति से बढ़ी।

अमेरिकी मुद्रास्फीति अमेरिकी फेडरल रिजर्व का पसंदीदा मुद्रास्फीति गेज नवंबर में अपेक्षाकृत स्थिर रहा। व्यक्तिगत उपभोग व्यय (PCE) मूल्य सूचकांक नवंबर में YoY के आधार पर 2.8 प्रतिशत पर दर्ज किया गया था, जो अक्टूबर में 2.7 प्रतिशत से अधिक था. पिछले महीने से, अक्टूबर और नवंबर दोनों में दर 0.2 प्रतिशत थी।

सोने की कीमतें शुरुआती कारोबार में सोने की कीमत 4,960 डॉलर से ऊपर पहुंच गई और 7 प्रतिशत से अधिक की साप्ताहिक बढ़त के लिए ट्रैक पर है, जबकि चांदी भी 97 डॉलर प्रति औंस के पास रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। सोने की कीमत 0.5 प्रतिशत बढ़कर 4,959.39 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 0.7 प्रतिशत बढ़कर 96.91 डॉलर हो गई, जो रिकॉर्ड ऊंचाई भी स्थापित करती है।

डॉलर अमेरिकी डॉलर एक साल में अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट के लिए तैयार था। डॉलर इंडेक्स, जो छह इकाइयों के मुकाबले US करेंसी को मापता है, पिछले सत्र में 0.58 प्रतिशत गिरने के बाद 98.329 पर था, जो 1 प्रतिशत की गिरावट के लिए था, जो जनवरी 2025 के बाद से एक सप्ताह में इसका सबसे खराब प्रदर्शन था। यूरो $1.1751 पर स्थिर था, जबकि स्टर्लिंग $1.3496 पर था। येन 158.50 प्रति अमेरिकी डॉलर पर लड़खड़ा गया।