निवेशकों के लिए अपडेट! 14 अप्रैल को नहीं होगी ट्रेडिंग, इस वजह से बंद रहेगा बाजार
NSE और BSE 14 अप्रैल को डॉ. अंबेडकर जयंती (Dr. Ambedkar Jayanti) के मौके पर बंद रहेंगे, जिससे इस दिन शेयर बाजार में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (Multi Commodity Exchange of India) सुबह बंद रहकर शाम के सेशन में खुलेगा।
अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो आपके लिए यह जरूरी खबर है। जी हां, क्योंकि डॉ. अंबेडकर जयंती (Dr. Ambedkar Jayanti) के अवसर पर मंगलवार 14 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे, यानी NSE (National Stock Exchange) और BSE (Bombay Stock Exchange) पर इक्विटी, डेरिवेटिव और अन्य सेगमेंट में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। ऐसे में अगर आप इस दिन शेयर खरीदने या बेचने की योजना बना रहे थे, तो आपको एक दिन का इंतजार करना होगा, क्योंकि बाजार अब सीधे बुधवार यानी 15 अप्रैल को खुलेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
हालांकि, कमोडिटी मार्केट में थोड़ा अलग सिस्टम देखने को मिलेगा। MCX (Multi Commodity Exchange of India) सुबह के सेशन में बंद रहेगा, लेकिन शाम के सेशन में यानी शाम 5 बजे से रात 11:30 बजे तक ट्रेडिंग फिर से शुरू हो जाएगी। वहीं, NCDEX- नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज (National Commodity & Derivatives Exchange) पूरे दिन के लिए बंद रहेगा, यानी इसमें सुबह और शाम दोनों सेशन में कोई कारोबार नहीं होगा।
दरअसल, भारत में शेयर बाजार की छुट्टियां राष्ट्रीय और धार्मिक त्योहारों के आधार पर तय की जाती हैं। इस साल भी कई बड़े मौकों पर बाजार बंद रहेगा। 14 अप्रैल के बाद अगली छुट्टी 1 मई को महाराष्ट्र दिवस पर होगी, जबकि 28 मई को बकरीद के कारण भी बाजार बंद रहेगा। इसके अलावा साल के दूसरे हिस्से में मुहर्रम, गणेश चतुर्थी, गांधी जयंती, दशहरा, दिवाली और क्रिसमस जैसे बड़े त्योहारों पर भी ट्रेडिंग नहीं होगी।
एक दिलचस्प बात यह है कि इस साल दिवाली रविवार को पड़ रही है, इसलिए उस दिन सामान्य छुट्टी के साथ बाजार पहले से ही बंद रहेगा। हालांकि, परंपरा के अनुसार मुहूर्त ट्रेडिंग का आयोजन अलग से किया जा सकता है, जिसकी जानकारी एक्सचेंज बाद में जारी करेंगे।
निवेशकों के लिए यह समझना जरूरी है कि बाजार बंद होने के बावजूद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग और अन्य डिजिटल सेवाएं चालू रहती हैं। लेकिन, किसी भी तरह की खरीदारी और बिक्री अगले ट्रेडिंग डे पर ही संभव होती है। इसलिए, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं या किसी खास खबर के आधार पर निवेश करना चाहते हैं, तो इन छुट्टियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। 14 अप्रैल को बाजार में पूरी तरह छुट्टी रहेगी और ट्रेडिंग का सिलसिला 15 अप्रैल से फिर सामान्य हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।