share market holiday on Ganesh chaturthi know where banks will remain closed गणेश चतुर्थी पर शेयर मार्केट में अवकाश, जानें कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक?, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़share market holiday on Ganesh chaturthi know where banks will remain closed

गणेश चतुर्थी पर शेयर मार्केट में अवकाश, जानें कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक?

Stock Market and Bank Holiday: भारतीय शेयर मार्केट बुधवार, 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के कारण बंद रहेंगे। वहीं, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, पणजी और विजयवाड़ा में गणेश चतुर्थी के कारण बैंक बंद।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 01:06 PM
share Share
Follow Us on
गणेश चतुर्थी पर शेयर मार्केट में अवकाश, जानें कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक?

Stock Market Holiday: भारतीय शेयर मार्केट बुधवार, 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के कारण बंद रहेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में शेयरों, डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग सेगमेंट में कोई कारोबार या सेटलमेंट नहीं होगा। अगला अवकाश 2 अक्टूबर 2025 को गांधी जयंती/दशहरा के अवसर पर होगा।

बाजार के खुलने का समय

सामान्य दिनों में शेयर बाजार सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक खुला रहता है। इसमें सुबह 9:00 से 9:15 बजे तक प्री-ओपन सेशन भी होता है। शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है।

कमोडिटी बाजार की स्थिति

बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा, लेकिन शाम 5 बजे से रात 11:55 बजे तक इवनिंग सेशन चलेगा (कुछ कृषि वस्तुओं के लिए रात 9 बजे तक)। वहीं, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) पूरे दिन बंद रहेगा।

बता दें मंगलवार दोपहर तक शेयर मार्केट में गिरावट जारी थी। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लाल थे। सेंसेक्टोरल इंडेक्स में ऑटो और एफएमसीजी ही हरे निशान पर थे। मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, रियल्टी, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूराबेल्स जैसे इंडेक्स 1 पर्सेंट से अधिक टूट चुके थे। निफ्टी 50 भी 172 अंक नीचे 24795 पर ट्रेड कर रहा था। सेंसेक्स 500 से अधिक अंक टूटकर 81000 के असपास संघर्ष कर रहा था।

बैंक अवकाश इस सप्ताह (25-31 अगस्त 2025)

25 अगस्त (सोमवार): गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव की तिरुभाव तिथि के कारण बैंक बंद थे।

27 अगस्त (बुधवार): अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, पणजी और विजयवाड़ा में गणेश चतुर्थी के कारण बैंक बंद।

28 अगस्त (गुरुवार): भुवनेश्वर और पणजी में गणेश चतुर्थी (दूसरे दिन) और नुआखाई के कारण बैंक बंद।

31 अगस्त (रविवार): साप्ताहिक अवकाश के कारण सभी बैंक बंद।

बैंक बंद होने पर क्या करें?

बैंक बंद होने पर भी आप ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल ऐप या UPI के जरिए लेनदेन कर सकते हैं। नकदी निकालने के लिए ATM उपलब्ध रहेंगे। हालांकि, चेक और प्रॉमिसरी नोट जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स से जुड़े लेनदेन पर रोक रहेगी।

Bank Holiday Ganesh Chaturthi Business Latest News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।