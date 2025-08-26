गणेश चतुर्थी पर शेयर मार्केट में अवकाश, जानें कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक?

Stock Market and Bank Holiday: भारतीय शेयर मार्केट बुधवार, 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के कारण बंद रहेंगे। वहीं, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, पणजी और विजयवाड़ा में गणेश चतुर्थी के कारण बैंक बंद।

Stock Market Holiday: भारतीय शेयर मार्केट बुधवार, 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के कारण बंद रहेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में शेयरों, डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग सेगमेंट में कोई कारोबार या सेटलमेंट नहीं होगा। अगला अवकाश 2 अक्टूबर 2025 को गांधी जयंती/दशहरा के अवसर पर होगा।

बाजार के खुलने का समय सामान्य दिनों में शेयर बाजार सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक खुला रहता है। इसमें सुबह 9:00 से 9:15 बजे तक प्री-ओपन सेशन भी होता है। शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है।

कमोडिटी बाजार की स्थिति बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा, लेकिन शाम 5 बजे से रात 11:55 बजे तक इवनिंग सेशन चलेगा (कुछ कृषि वस्तुओं के लिए रात 9 बजे तक)। वहीं, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) पूरे दिन बंद रहेगा।

बता दें मंगलवार दोपहर तक शेयर मार्केट में गिरावट जारी थी। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लाल थे। सेंसेक्टोरल इंडेक्स में ऑटो और एफएमसीजी ही हरे निशान पर थे। मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, रियल्टी, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूराबेल्स जैसे इंडेक्स 1 पर्सेंट से अधिक टूट चुके थे। निफ्टी 50 भी 172 अंक नीचे 24795 पर ट्रेड कर रहा था। सेंसेक्स 500 से अधिक अंक टूटकर 81000 के असपास संघर्ष कर रहा था।

बैंक अवकाश इस सप्ताह (25-31 अगस्त 2025) 25 अगस्त (सोमवार): गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव की तिरुभाव तिथि के कारण बैंक बंद थे।

27 अगस्त (बुधवार): अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, पणजी और विजयवाड़ा में गणेश चतुर्थी के कारण बैंक बंद।

28 अगस्त (गुरुवार): भुवनेश्वर और पणजी में गणेश चतुर्थी (दूसरे दिन) और नुआखाई के कारण बैंक बंद।

31 अगस्त (रविवार): साप्ताहिक अवकाश के कारण सभी बैंक बंद।