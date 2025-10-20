Share Market Highlights: शेयर बाजार ने मनाई दिवाली, रिलायंस के दम पर उछले सेंसेक्स-निफ्टी
संक्षेप: Share Market Highlights: शेयर मार्केट में आज दिवाली की रौनक रही। मार्केट के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को फिर से बढ़त के साथ बंद हुए। यह उनकी लगातार चौथी तेजी थी। यह उछाल रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयरों में खरीदारी और विदेशी निवेशकों के पैसे लगातार आने के कारण देखने को मिला।
Share Market Highlights: शेयर मार्केट में आज दिवाली की रौनक रही। मार्केट के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को फिर से बढ़त के साथ बंद हुए। यह उनकी लगातार चौथी तेजी थी। यह उछाल रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयरों में खरीदारी और विदेशी निवेशकों के पैसे लगातार आने के कारण देखने को मिला। वैश्विक बाजारों में तेजी ने भी निवेशकों के उत्साह को बढ़ाया।
कैसी रही सेंसेक्स-निफ्टी की चाल
30 शेयरों वाले बीएसई सेंसेक्स में 411.18 अंकों यानी 0.49% की बढ़त रही और यह 84,363.37 पर बंद हुआ। दिन के दौरान यह 704.37 अंकों तक उछला था। 50 शेयरों वाले एनएसई निफ्टी ने 133.30 अंकों यानी 0.52% की छलांग लगाई और 25,843.15 पर पहुंच गया।
बड़े शेयरों में हाल
- रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 3.52% चढ़े। कंपनी ने शुक्रवार को सितंबर महीने के तिमाही नतीजे घोषित किए थे, जिसमें उसके मुनाफे में 9.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी।
- बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाइटन और भारती एयरटेल जैसे शेयरों में भी खरीदारी देखी गई।
- हालांकि, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स और पावर ग्रिड जैसे शेयरों में गिरावट रही।
वैश्विक बाजारों का रुख
- एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225, शंघाई का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक भी बढ़त के साथ बंद हुए।
- यूरोप और अमेरिकी बाजारों में भी सकारात्मक रुझान देखने को मिला।
निवेशकों की गतिविधि
- विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने शुक्रवार को 308.98 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।
- घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने भी उसी दिन 1,526.61 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।
विशेषज्ञ की राय
एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा, "दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र से पहले भारतीय बाजार ने अपनी तेजी जारी रखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयरों में मजबूत खरीदारी के कारण निफ्टी-50 में उछाल आया।"
कब है मुहूर्त ट्रेडिंग
मंगलवार को बीएसई और एनएसई में विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित किया जाएगा। यह प्रतीकात्मक ट्रेडिंग सत्र दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे के बीच होगा। मंगलवार को नियमित ट्रेडिंग के लिए बाजार बंद रहेगा।