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Stock Market Today Live: आज गिरावट के साथ खुल सकते हैं सेंसेक्स-निफ्टी, ग्लोबल संकेत कमजोर

Apr 30, 2026 08:28 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Stock Market Today live 30 April: अमेरिका-ईरान तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच आज शेयर बाजार कमजोर खुल सकता है। गिफ्ट निफ्टी करीब 67 अंकों की छूट पर कारोबार कर रहा है। जानें सेंसेक्स-निफ्टी पर क्या रहेगा असर।

Stock Market Today Live: आज गिरावट के साथ खुल सकते हैं सेंसेक्स-निफ्टी, ग्लोबल संकेत कमजोर

Stock Market Today live 30 April 8:20 AM: अमेरिका-ईरान शांति वार्ता में जारी गतिरोध और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी के गुरुवार को कमजोरी के साथ खुलने के आसार हैं। ग्लोबल मार्केट से मिले नकारात्मक संकेतों और ब्याज दरों पर सख्त रुख के चलते निवेशकों का मूड सतर्क बना हुआ है।

एशियाई बाजारों में गिरावट

एशियाई बाजारों में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली। जापान का निक्केई और टॉपिक्स दोनों दबाव में रहे, जबकि कोस्पी में मामूली बढ़त और कोस्डैक में गिरावट रही। जापान का निक्केई 225 1.10% और टॉपिक्स 1.48% गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.06% बढ़ा, जबकि कोस्डैक 0.25% गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी

गिफ्ट निफ्टी करीब 67 अंकों की छूट पर कारोबार कर रहा है, जो घरेलू बाजार के लिए कमजोर शुरुआत का संकेत देता है।

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वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी बाजारों में फेड नीति और टेक कंपनियों के नतीजों के बाद मिला-जुला रुख रहा। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 280.12 अंक या 0.57% गिरकर 48,861.81 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 2.82 अंक या 0.04% गिरकर 7,135.98 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 9.44 अंक या 0.04% बढ़कर 24,673.24 पर बंद हुआ।

आज सेंसेक्स, निफ्टी की कैसी रहेगी चाल, क्या कह रहे एक्सपर्ट्स

सेंसेक्स आउटलुक: कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान के मुताबिक सेंसेक्स को 77,800 या 50-दिवसीय सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) को पार करना जरूरी है। इसके बाद यह 78,100 और फिर 78,500-78,700 के स्तर तक जा सकता है। वहीं अगर सेंसेक्स 77,200 से नीचे आता है, तो बाजार का मूड नकारात्मक हो सकता है और यह 76,500-76,300 के रेंज में फिसल सकता है।

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निफ्टी 50 का अनुमान: एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी के अनुसार, निफ्टी का रुख अब भी सकारात्मक है, लेकिन 24,400-24,500 के स्तर पर मजबूत प्रतिरोध आ रहा है। तत्काल सपोर्ट 24,000 के आसपास है। शेयर.मार्केट के मार्केट एनालिस्ट मयंक जैन का कहना है कि 24,000 का स्तर अब एक प्रमुख आधार बन चुका है। यदि यह टूटता है, तो अगला बड़ा सपोर्ट 23,750 पर है। ऊपर की तरफ 24,400-24,500 के बीच सख्त सप्लाई जोन है। 24,800 के लक्ष्य के लिए इस स्तर से ऊपर बंद होना जरूरी है।

अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ा, होर्मुज बना बड़ा फैक्टर

भू-राजनीतिक मोर्चे पर तनाव बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान पर दबाव तब तक जारी रहेगा, जब तक परमाणु समझौता नहीं होता। होर्मुज में जारी गतिरोध ने वैश्विक ऊर्जा संकट को और गहरा कर दिया है।

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फेड का ‘हॉकिश’ रुख, ब्याज दरें स्थिर

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने लगातार तीसरी बैठक में ब्याज दरों को 3.5%-3.75% पर स्थिर रखा है, लेकिन महंगाई को लेकर सख्त रुख बरकरार रखा है। फेड चेयर जेरोम पॉवेल ने संकेत दिया कि ऊंची ऊर्जा कीमतें महंगाई को और बढ़ा सकती हैं।

कच्चे तेल में तेजी, बाजार पर दबाव

कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल जारी है। ब्रेंट क्रूड 120 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जबकि WTI भी 107 डॉलर के आसपास है। इससे महंगाई और कॉर्पोरेट मार्जिन पर दबाव बढ़ने की आशंका है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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