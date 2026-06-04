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Sensex Today Live: FII ने बेचे ₹5,600 करोड़ के शेयर, क्या आज और दबाव में रहेगा शेयर बाजार?

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Share Market Today Live 4 June:अमेरिका-ईरान तनाव से सेंसेक्स-निफ्टी की कमजोर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। गिफ्टी निफ्टी में 170 अंकों की कमजोरी खराब शुरुआत के संकेत दे रहें है। जानिए बाजार पर किन फैक्टर्स का होगा असर…

Sensex Today Live: FII ने बेचे ₹5,600 करोड़ के शेयर, क्या आज और दबाव में रहेगा शेयर बाजार?

Share Market Today Live 4 June 7:25 AM: अमेरिका-ईरान युद्ध के बढ़ते तनाव के बीच भारतीय शेयर मार्केट गुरुवार को कमजोर शुरुआत कर सकता है। वैश्विक बाजारों में बिकवाली, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और बढ़ती महंगाई की चिंताओं ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों की नजर अमेरिका-ईरान वार्ता, कच्चे तेल की कीमतों, विदेशी निवेशकों की गतिविधियों और आरबीआई की मौद्रिक नीति पर बनी रहेगी।

बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार

बुधवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन दबाव में रहा। सेंसेक्स 303.67 अंक (0.41%) गिरकर 74,346.17 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 में 77.95 अंकों (0.33%) की गिरावट आई और यह 23,405.60 पर बंद हुआ।

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मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सिद्धार्थ खेमका के अनुसार, हाल की गिरावट यह दिखाती है कि घरेलू बाजार अब भू-राजनीतिक घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियाई बाजारों में बिकवाली

गुरुवार सुबह एशियाई बाजारों में भी कमजोरी देखने को मिली। जापान का निक्केई 225 करीब 1.4% टूटा। टॉपिक्स इंडेक्स 0.9% से ज्यादा गिरा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 2% नीचेरहा। जबकि, हांगकांग बाजार में भी कमजोर शुरुआत के संकेत मिले।

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गिफ्ट निफ्टी ने दिए कमजोरी के संकेत

गिफ्ट निफ्टी 23,346 के आसपास कारोबार करता दिखा, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद स्तर से करीब 170 अंक नीचे है। इससे संकेत मिलता है कि भारतीय बाजार की शुरुआत नकारात्मक रह सकती है।

वॉल स्ट्रीट में भी भारी दबाव

अमेरिकी शेयर बाजार में भी बुधवार को तेज गिरावट दर्ज की गई। डॉऊ जोंस 620 अंक टूटकर बंद हुआ। एसएंडपी 500 में 0.74% की गिरावट आई और नैस्डैक 0.89% नीचे बंद हुआ। टेक शेयरों में भी दबाव रहा। एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और एएमडी जैसे दिग्गज शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।

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अमेरिका-ईरान वार्ता पर टिकी बाजार की नजर

ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने को लेकर अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि सप्ताहांत तक कोई महत्वपूर्ण समझौता हो सकता है।

विदेशी निवेशकों ने की बड़ी बिकवाली

बुधवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने भारतीय बाजार से ₹5,616.56 करोड़ की शुद्ध निकासी की। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने ₹5,740.89 करोड़ के शेयर खरीदकर बाजार को कुछ सहारा दिया।

सोना चमका, तेल में नरमी

अनिश्चितता के माहौल में निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर बढ़ा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 0.4% बढ़कर 4,450 डॉलर प्रति औंस पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड 0.69% गिरकर 97.14 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। अमेरिकी WTI क्रूड 95.4 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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