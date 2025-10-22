बैंक गोवर्धन पूजा पर कहां-कहां हैं बंद, आज शेयर मार्केट में दिवाली बलिप्रतिपदा की छुट्टी

संक्षेप: Stock Market and Bank Holiday today: देश के कई हिस्सों में आज बुधवार 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के राज्य-वार छुट्टी कैलेंडर के अनुसार है। वहीं, आज दिवाली बलिप्रतिपदा के उपलक्ष्य में शेयर बाजार बंद रहेगा।

देश के कई हिस्सों में आज बुधवार 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के राज्य-वार छुट्टी कैलेंडर के अनुसार है। वहीं, आज दिवाली बलिप्रतिपदा के उपलक्ष्य में शेयर बाजार बंद रहेगा।गौरतलब है कि देश भर के कुछ शहरों में बैंक गोवर्धन पूजा के लिए भी बंद हैं। जैसे अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मुंबई और नागपुर में बैंक बंद रहेंगे। दिवाली के बाद मनाए जाने वाले इस त्योहार में भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप से वृंदावन के लोगों की रक्षा करने की घटना को याद किया जाता है।

बैंक आमतौर पर कब बंद रहते हैं? राष्ट्रीय, धार्मिक और क्षेत्रीय उत्सवों के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक बंद रहते हैं। इसके अलावा, बैंक महीने की दूसरी और चौथी शनिवार तथा हर रविवार को भी बंद रहते हैं। बता दें बैंक छुट्टी के दिन ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं पूरे देश में उपलब्ध रहती हैं। ग्राहक इन सेवाओं का इस्तेमाल करके आसानी से अपने वित्तीय लेन-देन कर सकते हैं।

अक्टूबर 2025 में आगामी बैंक छुट्टियां 22 अक्टूबर: अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मुंबई और नागपुर में बैंक दिवाली, विक्रम संवत नव वर्ष दिवस, गोवर्धन पूजा, बलिपद्यमी और लक्ष्मी पूजा के लिए बंद रहेंगे।

23 अक्टूबर: अहमदाबाद, गंगटोक, इंफाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में बैंक भाई बीज, भाईदूज, चित्रगुप्त जयंती, लक्ष्मी पूजा (दीपावली), भ्रातृद्वितीया और निंगोल चककौबा के लिए बंद रहेंगे।

25 अक्टूबर: चौथा शनिवार

26 अक्टूबर: रविवार

27 अक्टूबर: कोलकाता, पटना और रांची में बैंक छठ पूजा के लिए बंद रहेंगे।

28 अक्टूबर: पटना और रांची में बैंक छठ पूजा के लिए बंद रहेंगे।

31 अक्टूबर: अहमदाबाद में बैंक सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के लिए बंद रहेंगे।