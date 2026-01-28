20वीं बार डिविडेंड देने का ऐलान, रिकॉर्ड डेट भी तय, शेयर खरीदने की मची लूट, ₹144 भाव

संक्षेप: बीएसई पर यह स्टॉक 4.86% की बढ़त के साथ ₹147.75 पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव ₹140.90 था। ट्रेडिंग के दौरान वॉल्यूम में 4.5 गुना से ज्यादा उछाल आया और शेयर ने इंट्रा-डे में ₹153.85 का उच्च स्तर छू लिया, जो करीब 9% की तेजी को दर्शाता है।

Dividend Stock: टेक्नोलॉजी आधारित फाइनेंशियल कंपनी शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड के शेयर मंगलवार, 28 जनवरी 2026 को जोरदार एक्शन में नजर आए। कंपनी अंतरिम डिविडेंड घोषित किए जाने के बाद शेयर में तेज खरीदारी देखने को मिली। बता दें कि कंपनी अब तक 19 बार डिविडेंड दे चुकी है। बीएसई पर यह स्टॉक 4.86% की बढ़त के साथ ₹147.75 पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव ₹140.90 था। ट्रेडिंग के दौरान वॉल्यूम में 4.5 गुना से ज्यादा उछाल आया और शेयर ने इंट्रा-डे में ₹153.85 का उच्च स्तर छू लिया, जो करीब 9% की तेजी को दर्शाता है। हालांकि बाद में मुनाफावसूली देखने को मिली और शेयर ₹144.65 के आसपास ट्रेड करता दिखा। कंपनी का मार्केट कैप करीब ₹3,165 करोड़ रहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शेयरों के हाल तकनीकी संकेतकों की बात करें तो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड का शेयर फिलहाल 5-दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर, लेकिन 20, 50, 100 और 200-दिन के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का 14-दिन का RSI 30.8 है, जो यह संकेत देता है कि शेयर ओवरसोल्ड ज़ोन के करीब है। आमतौर पर RSI 30 से नीचे होने पर शेयर को अंडरवैल्यूड माना जाता है। शेयर के लॉन्ग टर्म प्रदर्शन पर नजर डालें तो इसने 5 साल में 300% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, लेकिन बीते 2–3 सालों में इसमें तेज करेक्शन भी देखा गया है। साल 2026 की शुरुआत से अब तक यह शेयर करीब 12% टूट चुका है।

डिविडेंड दे रही कंपनी डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने ₹2 फेस वैल्यू वाले हर इक्विटी शेयर पर ₹0.40 का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। यह वित्त वर्ष 2025-26 का तीसरा अंतरिम डिविडेंड है। इसके लिए 2 फरवरी 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की गई है, यानी जिन निवेशकों के पास इस तारीख तक शेयर होंगे, वही डिविडेंड के हकदार होंगे। कंपनी ने साफ किया है कि डिविडेंड का भुगतान 26 फरवरी 2026 या उससे पहले कर दिया जाएगा। डिविडेंड की घोषणा से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है, जिसका असर शेयर की कीमत पर भी साफ दिखा।