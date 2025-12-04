Hindustan Hindi News
51% प्रीमियम पर शेयर बायबैक, नेक्टर लाइफसाइंसेज के शेयर 18% चढ़े

संक्षेप:

फार्मा कंपनी के बोर्ड ने बुधवार को 81 करोड़ रुपये के शेयर बायबैक की घोषणा की। इस ऐलान के बाद गुरुवार, 4 दिसंबर को नेक्टर लाइफसाइंसेज लिमिटेड के शेयरों में 18% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। दोपहर डेढ़ बजे के करीब ये शेयर 16 पर्सेंट ऊपर 20.73 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे।

Thu, 4 Dec 2025 01:49 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
शेयरधारक पात्रता तिथि: शेयरधारकों की पात्रता तय करने के लिए रिकॉर्ड डेट 24 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

बायबैक का तरीका और मूल्य

कंपनी टेंडर ऑफर के माध्यम से 27 रुपये प्रति शेयर की दर से 3 करोड़ पूर्णत: भुगतान युक्त इक्विटी शेयरों को पुन: खरीदेगी, जो उसकी चुकता इक्विटी पूंजी के 13.38% तक का प्रतिनिधित्व करता है। बायबैक मूल्य बुधवार के समापन मूल्य की तुलना में 51% प्रीमियम पर है।

बायबैक का आकार वित्तवर्ष 2025 के ऑडिटेड वित्तीय विवरणों के आधार पर उसकी कुल चुकता पूंजी और मुक्त संचय की 10% सीमा के भीतर है।

प्रमोटरों की भागीदारी नहीं: कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, यह बायबैक प्रमोटर्स और प्रमोटर समूह के सदस्यों को छोड़कर सभी शेयरधारकों के लिए खुला होगा, जिन्होंने भाग न लेने का औपचारिक इरादा जताया है।

बायबैक प्रबंधक: नेक्टर लाइफसाइंसेज ने बायबैक के लिए प्रबंधक के रूप में मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड को नियुक्त किया है।

वित्तीय प्रदर्शन में गिरावट

नेक्टर लाइफसाइंसेज ने अपने शुद्ध बिक्री में पिछले वर्ष के 428.1 करोड़ रुपये की तुलना में 98.83% की गिरावट दर्ज करते हुए इसे 5 करोड़ रुपये पर रहने दिया। इसने दूसरी तिमाही में पिछले वर्ष के 5.6 करोड़ रुपये के नुकसान की तुलना में 176.01 करोड़ रुपये का निवल नुकसान दर्ज किया। ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई (ईबीआईटीडीए) नकारात्मक होकर 0.31 करोड़ रुपये रह गई, जो एक साल पहले की अवधि के 44.02 करोड़ रुपये से कम है।

शेयर कीमत में उछाल

लगभग 11 बजे नेक्टर लाइफ के शेयर 18.4% की बढ़त के साथ 21.16 रुपये प्रति शेयर पर थे। इस महीने में शेयर ने 45.5% की बढ़त दर्ज की है, जबकि इस साल अब तक इसमें 48.7% की गिरावट आई है।

