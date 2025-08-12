Shapoorji Pallonji Group to repay 8810 crore rupee debt may use funds from Tata Sons stake sale कर्ज चुकाने की तैयारी, शापूरजी पालोनजी ग्रुप का यह प्लान, ‘काम आएगा’ टाटा संस में हिस्सा, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Shapoorji Pallonji Group to repay 8810 crore rupee debt may use funds from Tata Sons stake sale

कर्ज चुकाने की तैयारी, शापूरजी पालोनजी ग्रुप का यह प्लान, ‘काम आएगा’ टाटा संस में हिस्सा

शापूरजी पालोनजी ग्रुप, बॉन्ड्स में 8810 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने की तैयारी में है। यह बॉन्ड्स ग्रुप की इंफ्रास्ट्रक्चर इकाई गोस्वामी इंफ्राटेक प्राइवेट ने जारी किए थे और अगले साल अप्रैल में मैच्योर हो रहे हैं।

Vishnu Soni ब्लूमबर्गTue, 12 Aug 2025 05:40 PM
share Share
Follow Us on
कर्ज चुकाने की तैयारी, शापूरजी पालोनजी ग्रुप का यह प्लान, ‘काम आएगा’ टाटा संस में हिस्सा

शापूरजी पालोनजी ग्रुप, टाटा संस में अपनी 18.4 पर्सेंट हिस्सेदारी की संभावित बिक्री से मिली रकम के कुछ हिस्से का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में कर सकता है। यह कर्ज शापूरजी पालोनजी ग्रुप की इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट पर है। यह बात इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताई है। शापूरजी पालोनजी ग्रुप बॉन्ड्स में 1 बिलियन डॉलर (8810 करोड़ रुपये) का बकाया चुकाने की तैयारी में है। एक व्यक्ति ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि यह बॉन्ड्स गोस्वामी इंफ्राटेक प्राइवेट ने जारी किए थे और अगले साल अप्रैल में मैच्योर हो रहे हैं।

अभी शुरुआती चरण में है बातचीत
मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि गोस्वामी इंफ्राटेक प्राइवेट के कर्ज के पूरे या आंशिक रिपेमेंट से इनवेस्टर्स को ग्रुप के दूसरे कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स को सपोर्ट करने में मदद मिलेगी। लोगों ने बताया कि बातचीत अभी शुरुआती चरण में है और योजनाओं में अब भी बदलाव हो सकता है। पिछले हफ्ते ही इकनॉमिक टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि टाटा संस ने शापूरजी पालोनजी ग्रुप से बातचीत शुरू की है। यह बातचीत शेयरधारक के लिए कंपनी में अपनी हिस्सेदारी से बाहर निकलने के विकल्प पर विचार करने से जुड़ी थी।

ये भी पढ़ें:रॉकेट बना यह पेनी स्टॉक, 5 रुपये से कम है दाम, 2 टुकड़े में बंटा है शेयर

ग्रुप ने हाल में पूरी की है 3.4 बिलियन डॉलर की फाइनेंसिंग
शापूरजी पालोनजी ग्रुप ने पिछले दिनों ही भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट क्रेडिट डील में 3.4 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग पूरी की है। टाटा संस में संभावित हिस्सेदारी बेचने से मिली रकम के कुछ हिस्से से अगर शापूरजी पालोनजी ग्रुप बॉन्ड्स का रिपेमेंट करता है तो इसे अपनी उधारी लागत घटाने में मदद मिलेगी, मई ट्रांजैक्शन में इसने 19.75 पर्सेंट यील्ड ऑफर की थी। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि अगर शापूरजी पालोनजी ग्रुप टाटा संस में अपने स्टेक सेल में आगे बढ़ने में नाकाम रहता है तो वह रीफाइनेंसिंग के लिए बातचीत शुरू कर सकता है।

Business Latest News Share Market
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।