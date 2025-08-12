कर्ज चुकाने की तैयारी, शापूरजी पालोनजी ग्रुप का यह प्लान, ‘काम आएगा’ टाटा संस में हिस्सा

शापूरजी पालोनजी ग्रुप, बॉन्ड्स में 8810 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने की तैयारी में है। यह बॉन्ड्स ग्रुप की इंफ्रास्ट्रक्चर इकाई गोस्वामी इंफ्राटेक प्राइवेट ने जारी किए थे और अगले साल अप्रैल में मैच्योर हो रहे हैं।

शापूरजी पालोनजी ग्रुप, टाटा संस में अपनी 18.4 पर्सेंट हिस्सेदारी की संभावित बिक्री से मिली रकम के कुछ हिस्से का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में कर सकता है। यह कर्ज शापूरजी पालोनजी ग्रुप की इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट पर है। यह बात इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताई है। शापूरजी पालोनजी ग्रुप बॉन्ड्स में 1 बिलियन डॉलर (8810 करोड़ रुपये) का बकाया चुकाने की तैयारी में है। एक व्यक्ति ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि यह बॉन्ड्स गोस्वामी इंफ्राटेक प्राइवेट ने जारी किए थे और अगले साल अप्रैल में मैच्योर हो रहे हैं।

अभी शुरुआती चरण में है बातचीत

मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि गोस्वामी इंफ्राटेक प्राइवेट के कर्ज के पूरे या आंशिक रिपेमेंट से इनवेस्टर्स को ग्रुप के दूसरे कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स को सपोर्ट करने में मदद मिलेगी। लोगों ने बताया कि बातचीत अभी शुरुआती चरण में है और योजनाओं में अब भी बदलाव हो सकता है। पिछले हफ्ते ही इकनॉमिक टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि टाटा संस ने शापूरजी पालोनजी ग्रुप से बातचीत शुरू की है। यह बातचीत शेयरधारक के लिए कंपनी में अपनी हिस्सेदारी से बाहर निकलने के विकल्प पर विचार करने से जुड़ी थी।