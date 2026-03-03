Hindustan Hindi News
1300% का रिटर्न देने वाला यह स्टॉक बुधवार को फोकस में रहेगा, 1 महीने में 34% चढ़ा शेयर

Mar 03, 2026 02:33 pm ISTTarun Pratap Singh मिंट
Multibagger Stock: बीते 5 कारोबारी दिन में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 12.40 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक महीने में Shanti Educational Initiatives के शेयरों का भाव 34 प्रतिशत चढ़ा है।

1300% का रिटर्न देने वाला यह स्टॉक बुधवार को फोकस में रहेगा, 1 महीने में 34% चढ़ा शेयर

Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक शांति एजुकेशनल (Shanti Educational Initiatives) के शेयर फोकस में रहेंगे। कंपनी के शेयर फोकस में रहेने की वजह शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव, शांति लर्निंग इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड और GREW एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इस कंपनी की वजह से बुधवार को कंपनी के शेयरों में काफी हलचल देखने को मिल सकती है।

कल भी दिखी तेजी कंपनी के शेयरों में तेजी

सोमवार को यह स्टॉक, शेयर बाजार में मचे हाहाकार के बीच भी बढ़त के साथ कारोबार कर था। सोमवार को सेंसेक्स 1 प्रतिशत से अधिक लुढ़क गया था। लेकिन शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव के शेयर 0.50 प्रतिशत की तेजी के साथ 198.95 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

1 महीने में 34% उछला शेयर

बीते 5 कारोबारी दिन में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 12.40 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक महीने में Shanti Educational Initiatives के शेयरों का भाव 34 प्रतिशत चढ़ा है। बता दें, 6 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 75 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, एक साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले इन्वेस्टर्स को अबतक 149 प्रतिशत का फायदा हो चुका है।

दो साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 236 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 1301 प्रतिशत बढ़ा है।

10 टुकड़ों में बंट चुका है शेयर

इस कंपनी के शेयरों का बंटवारा 2022 में हुआ था। कंपनी ने एक शेयर को 10 हिस्सों में बांट दिया था। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गई थी।

प्रमोटर्स घटा रहे हैं हिस्सेदारी

दिसंबर तिमाही में कंपनी के प्रमोटर्स के पास 52.24 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं, पब्लिक के पास 47.76 प्रतिशत हिस्सा है। इससे पहले सितंबर तिमाही में कंपनी में प्रमोटर्स के पास 62.36 प्रतिशत हिस्सा था। वहीं, तब पब्लिक के पास 37.64 प्रतिशत हिस्सा था। इससे पहले जून तिमाही में कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 64.47 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 35.54 प्रतिशत थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
