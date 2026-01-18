Hindustan Hindi News
1123% का रिटर्न देने के बाद अब कंपनी का बड़ा ऐलान, ₹166 का है शेयर, कल रखें नजर

कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी यूनिफॉर्मवर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिए गए लगभग ₹4.99 करोड़ (करीब ₹5 करोड़) के लोन के लिए आईसीआईसीआई बैंक को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया है।

Jan 18, 2026 07:28 pm IST
Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लिमिटेड (SEIL) के शेयर सोमवार, 19 जनवरी 2026 को शेयर बाजार निवेशकों की नजर में रहेंगे। इसकी वजह कंपनी की ओर से दिया गया एक ताजा एक्सचेंज फाइलिंग अपडेट है। कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी यूनिफॉर्मवर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिए गए लगभग ₹4.99 करोड़ (करीब ₹5 करोड़) के लोन के लिए आईसीआईसीआई बैंक को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया है। इस जानकारी के सामने आने के बाद बाजार में इस शेयर को लेकर हलचल देखी जा सकती है और निवेशक इस पर खास ध्यान दे सकते हैं।

कंपनी ने दी जानकारी

कंपनी ने बीएसई को दी गई जानकारी में बताया कि लेटर ऑफ कंफर्ट एक तरह का आश्वासन होता है, जिसके जरिए भविष्य में किसी दायित्व को पूरा किए जाने का भरोसा दिया जाता है। SEIL ने बैंक को यह भरोसा दिलाया है कि अगर लोन से जुड़ी शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो उसकी सहायक कंपनी यूनिफॉर्मवर्स बिना बैंक की अनुमति के अपनी चुकता शेयर पूंजी में लाभकारी स्वामित्व (बेनेफिशियल ओनरशिप) को कम नहीं करेगी। इसका सीधा मतलब है कि बैंक के हितों की सुरक्षा के लिए कंपनी ने यह प्रतिबद्धता जताई है।

हालांकि, कंपनी ने यह भी साफ किया है कि यह लेटर ऑफ कंफर्ट किसी भी तरह से गारंटी नहीं माना जाएगा। SEIL ने अपने बयान में कहा है कि जब तक कंपनी की ओर से अलग से कोई डीड ऑफ गारंटी निष्पादित नहीं की जाती, तब तक इसे कानूनी गारंटी नहीं समझा जाना चाहिए। यानी, यह केवल एक भरोसा है, न कि लोन चुकाने की सीधी कानूनी जिम्मेदारी। निवेशकों के लिए यह बात समझना जरूरी है ताकि वे कंपनी के जोखिम और जिम्मेदारियों को सही तरीके से आंक सकें।

कंपनी के शेयरों के हाल

शेयर की कीमत की बात करें तो शुक्रवार के कारोबारी सत्र में शांति एजुकेशनल के शेयर 1.77% गिरकर ₹166.55 पर बंद हुए, जबकि इससे पिछले दिन यह ₹169.55 पर बंद हुए थे। लंबे समय के निवेशकों के लिए यह स्टॉक जबरदस्त रिटर्न देने वाला रहा है। पिछले पांच साल में इस शेयर ने 1,123% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। बीते एक साल में इसमें करीब 14% की तेजी देखी गई है। पिछले छह महीनों में शेयर 68% चढ़ा है, हालांकि एक महीने में इसमें करीब 7.5% की गिरावट भी आई है। कंपनी का 52 सप्ताह का उच्च स्तर ₹200 और निचला स्तर ₹63.15 रहा है। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप करीब ₹2,681 करोड़ है।

