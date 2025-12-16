Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Shakti Pumps Share surged 45 Percent in 4 days company continuously bagging orders
4 दिन में 45% चढ़ गया यह छोटकू शेयर, कंपनी को दनादन मिल रहे हैं ऑर्डर

4 दिन में 45% चढ़ गया यह छोटकू शेयर, कंपनी को दनादन मिल रहे हैं ऑर्डर

संक्षेप:

शक्ति पंप्स के शेयर मंगलवार को इंट्राडे के दौरान 6% चढ़कर 796.90 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों में 4 दिन में 45% की तूफानी तेजी आई है। दनादन कई ऑर्डर मिलने से शक्ति पंप्स के शेयरों में यह उछाल आया है।

Dec 16, 2025 04:31 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्मॉलकैप कंपनी शक्ति पंप्स के शेयर रॉकेट सा उड़ रहे हैं। शक्ति पंप्स के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 6 पर्सेंट के उछाल के साथ 796.90 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों में 4 दिन में 45 पर्सेंट की तूफानी तेजी आई है। लगातार कई ऑर्डर मिलने की वजह से शक्ति पंप्स के शेयरों में यह तेज उछाल आया है। इससे पहले, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 2025 के बीच 8 ट्रेडिंग सेशन में शक्ति पंप्स के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिली थी। शक्ति पंप्स के शेयर पिछले हफ्ते 52 हफ्ते के नए निचले स्तर 549 रुपये पर पहुंच गए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शक्ति पंप्स को लगातार मिल रहे हैं ऑर्डर
स्मॉलकैप कंपनी शक्ति पंप्स को दनादन ऑर्डर मिल रहे हैं। शक्ति पंप्स को 11 दिसंबर 2025 को 443.78 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर 16,025 ऑफ ग्रिड डीसी सोलर फोटोवॉल्टिक वॉटर पंप्स की सप्लाई के लिए है। शक्ति पंप्स को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से लेटर ऑफ इम्पैनलमेंट मिला है। शक्ति पंप्स को झारखंड से दूसरा ऑर्डर मिला है। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डिवेलपमेंट एजेंसी ने 1200 सोलर वॉटर पंपिंग सिस्टम के लिए कंपनी को लेटर ऑफ अवॉर्ड दिया है। यह ऑर्डर की वैल्यू 23.98 करोड़ रुपये है। शक्ति पंप्स को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से 2033 स्टैंडअलोन ऑफ-ग्रिड डीसी सोलर फोटोवॉल्टिक वॉटर पंपिंग सिस्टम पंप्स के लिए वर्क ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 71.25 करोड़ रुपये है।

ये भी पढ़ें:8 दिन में 180% की तेजी, दनादन अपर सर्किट मार रहा शेयर, विजय केडिया का भी दांव

1485% से ज्यादा उछल गए हैं शक्ति पंप्स के शेयर
शक्ति पंप्स (Shakti Pumps) के शेयर पिछले पांच साल में 1485 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। स्मॉलकैप कंपनी के शेयर 18 दिसंबर 2020 को 48.85 रुपये पर थे। शक्ति पंप्स के शेयर 16 दिसंबर 2025 को इंट्राडे के दौरान 796.90 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 3 साल में शक्ति पंप्स के शेयरों में 1020 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1398 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 549 रुपये है।

ये भी पढ़ें:कमजोर बाजार में रॉकेट बना टाटा का यह शेयर, 53 रुपये के पार पहुंचा शेयर का दाम

5 बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
शक्ति पंप्स (Shakti Pumps) अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। कंपनी ने नवंबर 2024 में अपने निवेशकों को 5:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर शेयर पर 5 बोनस शेयर बांटे। मल्टीबैगर कंपनी ने इससे पहले अप्रैल 2011 में अपने शेयरधारकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिया था। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Business News In Hindi Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।